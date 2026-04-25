國寶背後的偵探筆記：故宮專家解碼蘇東坡的喜怒哀樂

走進博物館，隔著厚厚的玻璃櫃，看著那些距今近千年的泛黃紙張與發黑墨跡，你是否也曾有過這樣的疑惑：「這些字看起來確實寫得很好，但它們究竟憑什麼被稱為國寶？」我們從小在國文課本裡認識了那位才華洋溢、寫下「大江東去，浪淘盡」的文學巨擘蘇東坡，卻鮮少有人真正帶我們看懂，這位大文豪在提筆揮毫時，筆尖究竟藏著什麼樣的喜怒哀樂。

其實，書法並不只是冷冰冰的藝術品，它是古人最真實的「心電圖」。當我們放下「必須會寫書法才能看懂」的焦慮，換上宛如偵探般的視角，從墨色的濃淡、筆畫的快慢，甚至是一個不經意的塗改中，就能穿越時空，捕捉到蘇東坡書寫時，究竟是剛睡醒的慵懶、酒後的微醺，還是深陷人生低谷的絕望。

字跡裡的微表情：從〈寒食帖〉看見絕望與宣洩

談到蘇東坡的書法，必定繞不開被譽為「天下第三行書」的〈寒食帖〉。這件現藏於國立故宮博物院的無價之寶，並非誕生於他春風得意的時刻，而是寫於他因「烏臺詩案」險些喪命，被貶謫至黃州的最落魄時期。

如果你仔細觀察〈寒食帖〉的字跡，會發現這並不是一篇「從頭漂亮到尾」的作品。起初的字體大小適中，筆觸還算平靜，但隨著詩句描寫到黃州連月不休的陰雨、破敗的屋舍，以及彷彿被世界遺忘的孤寂，蘇東坡的情緒開始失控。字體隨著情緒的翻湧越寫越大，線條變得粗重且急促，甚至在寫到「破竈」、「死灰」等字眼時，下筆的力道彷彿要將紙張劃破。這不再只是單純的寫字，而是他在極度壓抑與痛苦中，藉由筆墨進行的一場靈魂宣洩。看懂了這份情緒的轉折，你眼前的〈寒食帖〉就不再只是一件古董，而是一個活生生的人，在絕境中痛苦掙扎的生命紀錄。

蘇東坡〈寒食帖〉現藏國立故宮博物院

蘇東坡〈寒食帖〉現藏國立故宮博物院

蘇東坡〈寒食帖〉現藏國立故宮博物院

走下神壇的大文豪：原來蘇東坡也有日常的一面

除了沉重的生命課題，國寶裡其實也藏著蘇東坡極度可愛、充滿人情味的日常碎片。許多流傳至今的尺牘（書信），其實就是宋代文人間的「通訊軟體」對話紀錄。

例如在〈職事帖〉中，我們可以看到蘇東坡因為公務繁忙，急急忙忙寫了一封「抱歉信」給朋友，為了表達歉意筆意也少了率性多了幾分柔和；而在〈啜茶帖〉裡，則是輕鬆愜意地約朋友喝茶聊天；東坡平生存世的最後一件書法〈江上帖〉，許多字其實都已經露出「敗相」，可見他的身體狀況已經每況愈下。這些種種反而成就了書法中最自然、最凝練的線條。原來，這位歷史上的神級人物，也會趕稿、也會為了日常瑣事發牢騷。透過這些充滿生活氣息的筆墨，我們看見了一個無比真實、親切的「暖男」東坡。

蘇東坡〈啜茶帖〉，現藏國立故宮博物院

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跟著故宮專家引路，練就一套「看門道」的鑑賞眼力

要解碼這些藏在千年前的線索，我們需要一位兼具深厚學養與獨特視角的引路人。國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉，正是帶領我們走入這場藝術解謎的最佳人選。

何炎泉處長以其深厚的學術底蘊，打破坊間多談感性不論書藝的解說套路，將故宮豐富的蘇軾真跡收藏作為素材，帶領讀者從歷史脈絡、物質文明，一路談到文人的交友與品味。在他的引導下，書法鑑賞不再是一門遙不可及的學問，而是透過五個層次分明的學習階梯——從「如何觀看」、「看懂書風」、「深入細節」、「欣賞境界」到最終的「培養品味」，循序漸進地建構出屬於你自己的美學素養。

蘇東坡〈職事帖〉現藏國立故宮博物院

蘇東坡〈江上帖〉現藏國立故宮博物院

不只聽國寶的故事，更收穫一份千年前的豁達心境

為了讓更多喜愛藝文的讀者能夠無門檻地親近這些曠世巨作，一刻鯨選推出了《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》線上課程。透過何炎泉處長的專業剖析，精選16件蘇軾不同階段的代表作，帶你用耳朵「看」展覽。

這不僅僅是一堂藝術鑑賞課，更是一場心靈的洗滌。在快速變動、充滿焦慮的現代生活中，我們或許都能從蘇東坡那「不求工而自工」的自信，以及歷經大風大浪後依然能從容揮毫的豁達中，找到安放自己身心的力量。即使你很久不寫書法，甚至從未拿過毛筆，只要帶著一顆好奇的心，這堂課將為你徹底解鎖國寶的奧秘，讓千年前的筆墨，成為你日常生活中最優雅的底蘊。

國立故宮博物院與一刻鯨選合作聲音課程，由書畫文獻處何炎泉處長主講《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》。（圖／一刻鯨選）

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