從受害者化身反派大魔王？看見新聞鏡頭外的真實以色列

近年來，隨著國際局勢劇烈變動，以色列與中東地區頻繁成為全球關注焦點。然而，大眾對這片土地的認知，大多被侷限於新聞畫面中的衝突與對立。為了提供更立體的視角，一刻鯨選與國際領隊吳采臻合作的聲音課程《前進信仰中心點，臺灣女子在耶路撒冷》，即日起宣布轉為「公益推廣」，全面免費開放收聽。

吳采臻曾多次帶團前往以色列，為了深入了解當地三千年的歷史，她不僅閱讀《聖經》與《古蘭經》原典，更親自踏上耶路撒冷擔任三個月的志工。她將帶領聽眾跨越經典與現實，看見觀光客難以觸及的日常面貌。

揭開聖城面紗：不可思議的「平行時空」與飲食戒律

耶路撒冷是一座充滿奇特現象的城市。吳采臻在課程中分享，這座城市彷彿存在著真實的「平行時空」。對於擁有信仰的人而言，他們「因為相信，所以看見」，能在整座城市看見耶穌行神蹟的場景；而身為沒有特定宗教信仰的外來者，她則觀察到許多令人詫異的生活規範。

例如猶太特有的「Kosher」飲食戒律，嚴格規定奶類與肉類不可混吃，這讓無起司不歡的法國人感到相當崩潰。同時，符合規定的特定走獸與水產才可食用，使得在當地連一碗簡單的排骨飯都成為奢求。此外，每逢星期五太陽下山至星期六太陽下山的「安息日」，猶太商家全面歇業，這段期間反倒成為阿拉伯計程車司機賺錢的黃金時段。這些看似荒誕不經的規矩，其實都源自於當地人對經典的堅守。

猶太教徒需要遵守嚴格的飲食戒律（圖片來源：pexels）

男人能，我也能：全民皆兵體制下的女性賦權

除了文化衝擊，以色列的社會制度也帶來深刻的自我反思。以色列實行全民徵兵制，女性在高中畢業後同樣需要服役二十四個月。吳采臻觀察到，這項制度不僅是保衛國家的手段，更促成了強大的「女性賦權」。軍隊生活讓當地女性建立起團隊合作能力與人脈，並培養出「男生可以做的事情，我也可以做」的自信與氣度。

她更生動描述了猶太婦女的反差面貌：在街頭，已婚婦女依循傳統包著頭巾、穿著過膝長裙；但在限定女性的健身房裡，她們脫下外衣後，展現出驚人的肌肉線條與體能，在嚴格的懸吊訓練（TRX）中依然臉不紅氣不喘。這種由內而外散發的強大生理與心理素質，打破了外界對傳統宗教婦女的刻板印象。

延伸閱讀與觀影：從文學與影視看見當代猶太文化

為了讓聽眾有更多元的管道認識當代以色列，課程特別收錄了推薦書單與影視作品。吳采臻推薦了以色列作家艾加．凱磊（Etgar Keret）的散文集《我絕非虛構的美好七年》，帶領讀者看見現代台拉維夫的生活哲學與面貌。在影視方面，則推薦了瑞士影集《真愛覺醒》以及講述逃離基本教義派社群的短影集《出走布魯克林》，透過輕鬆或寫實的方式，進一步理解猶太傳統在現代社會的變遷與掙扎。

我們相信，真正的理解往往來自於看見彼此的日常。在這個充滿變動的時代，期盼這份來自實地的深刻觀察，能為你帶來不同的啟發與省思。誠摯邀請你與我們一同跨越地理與文化的隔閡，走入這座千年聖城的真實生活。

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《前進信仰中心點，臺灣女子在耶路撒冷》即日起開放免費收聽（圖／一刻鯨選）