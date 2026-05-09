大眾占卜｜2026年5月「雙滿月」罕見能量盛放之月！三選一抽牌，解讀下半年關係課題，幫你調整狀態：不僅桃花爆棚、貴人也愛

文／達威力老師（塔羅專家-太陽神塔羅創辦人）

（5月1日與5月31日）這個月內出現兩次滿月，要許願就趁現在！首先5月1日天蠍座滿月！剛過的滿月又被稱為「花月（Flower Moon）」，象徵春季花開的能量，也代表所有深層的情緒即將內在轉化，導致不少人在這期間分離，這是宇宙要我們面對那些我們長久不面對的課題。另外一次滿月落在（5/31），被稱為「藍月」（Blue Moon），在星象學特別的是，這是3年才會出現一次的天文現象。

今年五月是一個轉化的一個月，首先是月1日為天蠍座滿月，再來是5月31日為射手座藍月，這二次滿月都是象徵斷捨離與擴張宇宙跟情緒的能量，協助我們更深入去覺察我們的關係課題。特別的是今年5月開始，由於星象在「冥王星逆行於水瓶座」與「雙滿月（天蠍／射手）」的結構下，迫使不少集體意識與宇宙能量呈現重整，也會放大各個情緒跟情感狀態，這段期間，不少人會有滿出來的情緒，更需要被理解看見。相反的，如果在5月31日為射手座藍月前許願，狀態只要調整好，下半年更容易脫單跟招來更多好的可能！

以下提供三張占卜牌卡，我們將協助更多人去看見內心自己深層的渴望，並且教導如何脫單跟顯化自己要的願望。

接下來請閉上眼睛，內心想這句話：「請宇宙告訴我，滿月前我要如何提升桃花跟貴人？」，睜開眼睛看了用直覺選一張牌。

【貼心提醒：先不要滑下去看答案。】

2026 年 5 月雙滿月時間表 根據天文曆法資料，這兩次滿月的具體時間如下： • 第一次滿月：5 月 1 日

北美傳統中被稱為「花月」（Flower Moon），象徵鮮花盛開的季節。 • 第二次滿月：5 月 31 日

同一個曆月中出現的第二次滿月，天文學上稱為「藍月」（Blue Moon）這輪藍月同時也是「微型滿月」。

滿月示意圖。圖／Unsplash

【貼心提醒：選擇好了嗎？我們開始解讀你的牌卡囉！】





大眾占卜抽牌解讀三選一！下半年讓您狀態變好，桃花爆棚、貴人也愛！

選項A：聖杯九 能量爆棚、自信滿滿

聖杯九（Nine of Cups）通常被視為「願望牌」，象徵願望成真、代表物質與情感的雙重滿足、身心安適。牌面通常是一位紅光滿面、雙手環抱的男子坐擁九個杯子，代表經歷過聖杯八的探索後，內心終於達到安定、知足的狀態。

恭喜你！今年的你已經為下半年做好準備，紅光滿面的你其實只要在滿月前，每天維持自己最好的姿態，例如做自己開心的事情，展現自己最有自信的事情，在滿月前每天心裡想一句，我要的願望（具體條列式寫下來），每天記得念九次，一定會在下半年出現，不僅是桃花、貴人，您的能量滿出來，下半年的你能量爆棚，你的光芒讓人不注意到你都難。

總結：做最快樂自信的自己，多展現自己開心的場域、包含去讓你開心的地方、自帶光芒的你，總是能吸引讓你開心幸福的一切到你身邊。

選項A：聖杯九

選項B：隱士牌 專注內在、不急外求

隱士牌（The Hermit）是塔羅大阿卡納的第9號牌，代表內省、智慧積累與內在指引。這張牌象徵希望遠離喧囂、比較想專注於個人內在探索，透過安靜來尋找屬於自己的答案。它通常表示理智、成熟、獨立思考、經驗的傳承，以及需要暫停當前忙碌以深思的時刻。

在滿月前，其實今年的你，上半年會比較專注在自己身上，目前的你也不急著談戀愛，不過在下半年，你會遇到一個非常棒的靈魂伴侶，靈魂伴侶是不一定會在一起的，但是您們彼此之間興趣跟愛好都很相同會很有話聊，所以跟他在一起能夠感受到非常安心、幸福的感覺，只要滿月前，每天睡前去想跟感受及默念自己想要的願望跟狀態，你會非常容易遇到這樣的靈魂伴侶，此張牌只要自己能真實感受自己感受，你會是自己最大的貴人，也更容易滿月前實現目前心願。

總結：做你有感覺的事情，專注自己的內在感受，不去外求不屬於你的一切，當你專注愛自己，所有可能性的大門都為你展開。

選項B：隱士牌

選項C：節制牌 融合能量、蝴蝶自來

節制牌（Temperance）是塔羅牌大阿卡納（Major Arcana）中的第 14 號牌。在22張大牌中，它排在死神（13號）之後，惡魔（15號）之前，代表著平衡、節制、調和與適度的重要性。核心含義是平衡、調和、耐心與融合。它象徵將兩種不同元素或極端能量進行混合，達到適度、安穩的狀態。

此牌也代表心靈平靜、自我照顧、中庸之道以及適應力。過去的你，經歷過比較大的情感跟關係課題，所以在下段感情來臨之前，你會更靠感覺跟透過分析了解自己要的是什麼！你不急著外求，但你會更穩定自己狀態，滿月之前，每天洗澡完後，看著鏡子每天說：「我會找到真正適合我的一切！」，在下半年，你會感覺自己狀態越來越好，就算還沒找到情人貴人也緊接而來！接下來重點在於「修煉滋養自己」，畢竟「花若盛開，蝴蝶自來！」

總結：允許自己做自己，也允許別人做別人，讓自己感受所有的發生，走一步算一步，步步安心，你會找到自己真正想走的路和想遇到的人。

選項C：節制牌

關於「太陽神塔羅」： 位於士林夜市的太陽神塔羅店。圖／太陽神塔羅提供 位於台北士林夜市 的知名塔羅占卜店，結合藝術家打造全台獨一無二的埃及風聖殿，供奉歐洲進口的太陽神拉及相關藝術品。 創辦人/導師： 達威力老師，擁有近 50 張身心靈相關證書，團隊內包含台大、輔大等高學歷背景的塔羅師。

更多資訊：「太陽神塔羅」IG；地址：台北市士林區安平街 9 號（位於士林夜市情人街內）。 太陽神塔羅創辦人 達威力老師。圖／太陽神塔羅提供