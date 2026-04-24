全球僅3件「皇帝地毯」在故宮南院！從宮廷織物到擺設，盤點三件具祝福寓意文物看點

在這個追求穿搭風格與居家儀式感的時代，我們透過衣著展現自我，也藉由「娃包吊飾」定義個人取向與生活態度。其實古代人同樣講究，他們藉由物件佈置與織品紋樣，展現地位身分，更投射出處世情懷與內心嚮往。

近日，國立故宮博物院南部院區（故宮南院）近日於社群分享，特展「紋飾巧語—織線的靜謐對話」展件更新，展出多件明清時期的精緻織品。其中最受矚目莫過於曾鋪設在皇帝寶座下的明代萬曆年間的〈花間行龍紋寶座地毯〉，以及充滿吉祥祝禱意味的〈長命富貴雲兔牡丹紋緞〉，兩件極致奢華館藏究竟曾有什麼祕密，為何能引起高度討論度，帶領有興趣的讀者一次掌握文物秘辛。

本次故宮南院特展「紋飾巧語」展覽分為「自然與生命」與「文化與符號」兩大主題。本次故宮南院展出中焦點文物〈花間行龍紋寶座地毯〉堪稱稀世珍品。這件巨幅梯形地毯，最長313公分，最寬543公分，中央以青色「五爪行龍」為主角，穿梭於纏枝蓮花間，深藍與淺藍的對比層次分明，五爪龍紋不只生動有趣，更展現明萬曆至清初典型的行龍樣式與帝王威力象徵。該地毯以明黃色為底，邊緣飾以深藍回紋，構圖嚴謹端正。目前同類型地毯在全球僅存三件，而故宮南院所展出的這件，正是其中保存狀況最完整、品相最佳的一件。

〈花間行龍紋寶座地毯〉。圖／故宮南院粉絲團

除了宮廷等級的奢華，展覽中另一亮點則是明晚期的〈長命富貴雲兔牡丹紋緞〉。這件織品將古人的願望視覺化，布面上清晰可見「長命富貴」字樣，並結合牡丹、靈芝、如意雲紋及兔子等元素。牡丹象徵繁榮、靈芝代表順遂，兔子則有子孫綿延之意，映照世人憧憬美好生活的期盼。作品本身具有多層次的構圖設計，同時也展現了明代織緞工藝的高超水平，更多精彩展件可至國立故宮博物院南部院區參觀，或至官方粉絲團查看。

〈長命富貴雲兔牡丹紋緞〉。圖／故宮南院粉絲團

值得一提的是，除了親臨故宮南院感受織物魅力，若想更深入解讀文物靈魂，聲音課程團隊「一刻鯨選」推出的系列精品課是不二之選。在《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物──從故宮走進大觀園》也有提到不少故宮精美的明清館藏，例如，這件文房器皿「竹製荷葉螃蟹水盛」雖非織品，但巧妙利用竹材韌性，雕刻出柔順的荷葉與細膩葉脈，工匠暗藏螃蟹與蓮花，展現「樸實而不俗，直而不拙」的清麗風華。在傳統寓意中，「荷」與「蟹」結合象徵「和諧」，既是設計取於自然，同時兼具文化符號的文物，更是對照文學經典《紅樓夢》人物性格。

清 竹雕荷蟹水盛。圖／故宮典藏資料庫

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