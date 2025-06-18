插畫界奧斯卡獎60歲啦！《波隆那世界插畫大獎展》三展合一療癒夢境，7月松菸登場！

備受全球插畫界矚目的《波隆那世界插畫大獎展》，將於今年夏季強勢回歸台灣，即日起正式啟動預售票販售！本次展覽更為歡慶義大利「波隆那童書展」創辦60週年，推出三大展覽合一企劃：包含年度重點《波隆那世界插畫大獎展》、精采回顧《60週年紀念展》，以及《波隆那SM國際插畫大獎展》精選原作，一次匯聚國際插畫菁英作品，帶領觀眾走入最療癒、最繽紛的插畫夢境。

「兒童是最清醒、最熱情，同時也是最愛批判，且最不留情面的觀眾」 ——保拉·安特那利

關於波隆那世界插畫大獎展

創辦於 1967 年的「波隆那世界插畫大獎展」，源自全球規模最大的童書博覽會——義大利波隆那童書展。這個被譽為插畫界的奧斯卡，每年吸引超過千名插畫家投稿，已成為全球插畫創作者心目中的最高殿堂，此每年徵選參賽者得以五幅為一組的畫作編織出故事，由國際評審團精選出最具潛力與創意的插畫界之星，並於世界各地巡迴獲選作品。是業界童書與繪本的指標性大獎，波隆那世界插畫大獎展深受創作者、藝文愛好者及出版業者的高度關注。

為慶祝「波隆那童書展」邁入60週年，除了每年必看的波隆那世界插畫大獎展，同場加映「60週年紀念展」，以及來自國際矚目的「波隆那SM國際插畫大獎展」得主──Azul López的精選原作！一票在手，一次穿越全世界插畫最夢幻的時刻。

媒材技法廣泛多元 題材豐富百看不膩。圖／翡冷翠文創

以「夢」為主題四大展區 盛夏登場

《波隆那世界插畫大獎展》打破傳統時間序的展覽空間，今年規劃四大展區扣緊「夢」的主題，邀請大家一起進入夢境的無限可能。

展區一｜入夢口

夢，是從日常生活裡拾起的碎片，一個表情、一個場景、一句話，在潛意識中重新拼湊，變成一幅幅的畫面。在這本區你可以看到熟悉的台灣水果攤，是來自台灣插畫家陳瑋璿作品；也可以一窺世界各地插畫家對於日常生活的描繪。當我們拋下現實生活中的疲憊，掀開床單悄悄入睡，一起踏入夢境，找回心中那個單純又好奇的自己。

圖／翡冷翠文創

展區二｜造夢所



「往外張望的人在做夢，往內審視的人才是清醒的。」 ——卡爾·榮格

若夢是一座工作室，「造夢所」便是夢的發酵與誕生之地。本區21位插畫家透過多樣媒材與技法，一筆一畫建構心中理想場景與情感風景，等待觀眾用眼與心去灌溉與探索。

圖／翡冷翠文創

展區三｜夢之浮島

夢不是一片連續的陸地，而是漂浮在潛意識中，一座座夢的浮島。這裡的畫作風格多變，內容或奇幻、或詩意、或直指人心，每一幅都是插畫家世界觀的縮影。你可以自由穿梭，與畫中角色擦肩、與故事情節共鳴。某些畫面會讓孩子停下腳步，駐足驚嘆；某些畫面則會觸動成年人的內心深處，讓人思索、靜默，或者微笑。每個人都能找到專屬於自己的那一座「夢之島」。

圖／翡冷翠文創

展區四 ｜夢的回音

夢的旅程終將走向尾聲。當陽光灑入房間，是時候醒來，回到現實。

在「夢的回音」展區，觀眾走過來自全球101位插畫家的夢境空間，沉浸於他們筆下的情緒與想像。當鬧鐘響起，你的夢結束了嗎？還是仍藏著未完的故事，靜靜等待著你去完成？ 新的一天即將展開，不過首先，先來杯咖啡。

圖／翡冷翠文創

台灣插畫家與多位國際插畫作品共同展出

本屆展覽集結來自全球101位插畫家的433件作品，規模創歷年新高。其中，台灣共有四位傑出插畫家脫穎而出，分別為陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏與戴維君。陳瑋璿繼2021年後再次獲選，作品《水果天堂》以其台灣在地文化打動評審；戴維君則受邀參與「60週年紀念展」，並以精彩創作入選企劃視覺設計，成為本次展覽的重要亮點之一。

除此之外，主辦單位翡冷翠文創表示，本次展出作品風格多元，涵蓋詩意、童趣與深刻思辨，目前翡冷翠文創社群上也會不定時介紹各國插畫家的作品。例如，來自烏克蘭的插畫家 Julia Tveritina，以鮮明色彩描繪戰爭現實，作品在烏俄戰爭仍持續的此刻，更顯得格外觸動人心；法國插畫家馬克．麥耶斯基(音譯)，擅長以簡約線條與色塊描繪自然與童趣、動物等元素；南韓繪本作家兼插畫作家김승연（Seungyoun Kim)，作品處處洋溢可愛溫柔的蓬鬆感，畫中輕巧的白色狗狗與灰色調風格是她特色之一；出生日本的銅版畫藝術家寺澤智惠子作品經常有許奇幻的建築與空間，即是繪風多半只有黑白兩色，但觀眾卻能從畫中描繪貓咪貓頭鷹這類可愛動物替畫作中感受其生動的療癒力，帶領大家感受創作的可愛與迷人之處。

烏克蘭的插畫家 Julia Tveritina。圖／翡冷翠文創

法國插畫家馬克．麥耶斯基(音譯)。圖／翡冷翠文創

南韓繪本作家兼插畫作家김승연（Seungyoun Kim)。圖／翡冷翠文創

銅版畫藝術家寺澤智惠子。圖／翡冷翠文創

插畫年鑑書特邀韓國Suzy Lee繪製封面

每年最讓插畫迷期待的就是收藏年鑑書！今年年鑑書也格外備受期待，由來自韓國的蘇西．李（Suzy Lee），國際安徒生繪本大獎得主，為本屆波隆那世界插畫大獎展繪製年鑑封面《特別的夏天》，替今年盛夏的展覽揭開序幕，讓我們拾起被遺落的純真與想像。搭配預售套票組合990元，滿足你看展導覽與觀展後無限回味的收藏心意。

大塊文化2024年出版的《SUZY LEE的創作祕密：跨越現實和幻想的「邊界三部曲」》展現她無字圖文書的繪畫功力、恣意灑脫的童趣感。圖／大塊文化

感受插畫背後豐沛的情感與故事力

本次展覽不論是親子共遊，或是藝術愛好者的深入探索，都能從中感受到插畫作品蘊含的情感與敘事張力，激發無限靈感。展覽資訊與預售票現正熱賣中，預售票價是290元，展期全票為390元，愛心票195元，這場期間限定的夢幻插畫之旅即將於7月12日至10月6日松山文創園區-2F 多功能展演廳內精彩開展，邀請大家走進波隆那的夢境世界，找回童年的純真，與插畫共度一場感動與想像並存的藝術之旅！

展覽資訊： 《波隆那世界插畫大獎展》

展覽日期：2025/07/12(六)-2025/10/06(一)

營業：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：松山文創園區-2F 多功能展演廳 (台北市信義區光復南路133號)

活動詳情：點我看更多