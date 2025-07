凝視百年名畫的靈魂：快速掌握台北故宮20件美國大都會名作

故宮100+百年院慶之際喜迎《從印象派到現代主義―美國大都會博物館名作展》亞洲巡迴特展進駐!本次展覽由國立故宮博物院(台北故宮)與時藝多媒體攜手主辦,精選來自紐約大都會藝術博物館羅伯特‧雷曼收藏的81件真跡,橫跨印象派、新印象派、象徵主義至現代主義,展覽自即日起展至10月12日止,在最新整建完畢的第二展覽館隆重登場!(立即票選玩抽獎,贈特展雙人票,活動辦法詳見文末)

打破以年代或是畫派分類的傳統策展模式,而是以繪畫主題劃分5大主題單元,包括「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」,匯集38位藝術大師,涵蓋雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更、秀拉、畢沙羅、馬諦斯等代表作,創作媒材包含42件油畫、12件水彩畫、22素描,帶領觀者穿越巴黎街頭、大溪地海灘、凡爾賽宮與聖特羅佩港灣,沉醉栩栩如生的肖像與姿態,讓你不必出國,也能一次看盡濃縮全球參觀人數前五名博物館之一的收藏魅力,欣賞百年來歐洲藝術的璀璨演進,以及感受藝術家如何以色彩與線條重構世界。

以下為展出作品逐一簡介介紹,透過精選10位必看畫家的20件作品,按照必看程度依序排列,完整呈現每位藝術家的風格與貢獻,以及如何理解這些名作有哪些精采亮點。

文章目錄 1. 皮埃爾—奧古斯特‧考特(1837-1883),《春日》,1873年

2. 亨利‧馬諦斯(1869-1954),《扶手椅上的裸女》,1920年

3. 皮耶·奧古斯特·雷諾瓦(1841-1919),《彈鋼琴的兩位少女》、《戴粉黑帽的小女孩》、《凡爾賽》、《諾曼第近瓦蒙的海岸風景》、《海灘上的人物》

4. 文森‧梵谷(1853-1890),《花朵盛開的果園》,1888年

5. 卡米耶·畢沙羅(1830-1903),《冬天早晨的蒙馬特大道》,1897年

6. 喬治‧秀拉(1859-1891),《模特兒像習作》、《〈大碗島的星期天下午〉習作》

7. 保羅‧塞尚(1839-1906),《沐浴者》、《布豐莊園附近的樹木與房舍》,1885–86年

8. 保羅‧高更《大溪地的出浴女子》,1892年

9. 瑪麗‧卡薩特(1844-1926),《春天:花園裡的瑪格》、《年輕女孩》、《梳妝台前的丹尼絲》

10. 亨利-埃德蒙‧克羅斯(1856-1910),《水岸松林》、《聖克萊爾的畫家花園》、《繁星風景》

位置:第二展區

皮埃爾—奧古斯特‧考特(Pierre-Auguste Cot)是法國學術古典派畫家,最擅長繪畫人物肖像,細膩筆觸繪畫出柔和面部表情和布料柔軟,絕美異常。

《春日》是考特於1873年創作的作品。這幅畫描繪一對穿古典風格的服裝戀人於林中鞦韆上依偎相擁,充滿浪漫與輕盈氛圍,女孩的白色長裙在微風中飄動,女孩輕輕抱著男孩,兩人面帶微笑,表現出春天的自然景色與浪漫情懷,以及青春的愛情圖像。

皮埃爾—奧古斯特‧考特,《春日》,1873年,Image © The Metropolitan Museum of Art。圖/時藝多媒體

皮埃爾—奧古斯特‧考特,《春日》,1873年,Image © The Metropolitan Museum of Art。圖/時藝多媒體

位置:第一展區

馬諦斯(Henri Matisse)法國畫家、雕塑家及版畫家,更是野獸派的創始人,他與畢卡索堪稱是20世紀初藝術變革重要推手,用色大膽搶眼是他獨特的藝術語言與風格。

《扶手椅上的裸女》描繪一位慵懶女性斜倚於柔軟的扶手椅中,他不再執著古典主義的理想美,透過粗黑輪廓突顯身形,背景飾以花瓶與紅毯紋理,營造安逸而充滿裝飾感的空間。而肆意揮灑的線條勾勒出裸女放鬆慵懶的神態,展現出女性身體的自由與生命力!

亨利‧馬諦斯,《扶手椅上的裸女》,1920年,Image © The Metropolitan Museum of Art。圖/時藝多媒體

亨利‧馬諦斯,《扶手椅上的裸女》,1920年,Image © The Metropolitan Museum of Art。圖/時藝多媒體

皮耶·奧古斯特·雷諾瓦(Auguste Renoir)是與莫內同期的印象派大師,在藝術史上有著舉足輕重的地位。尤其對於女性形體的描繪最為著名,尤其專攻自然光影的變化描繪方式,本次展覽有5幅他的創作,大家可以仔細找找看他們的漂亮身影。

奧古斯特‧雷諾瓦,《彈鋼琴的兩位少女》,1882 © The Metropolitan Museum of Art

位置:第二展區《彈鋼琴的兩位少女》,1892年,本次登場台北故宮的是雷諾瓦為官方委託創作的六個版本之一。畫中少女沉浸音樂之中,家具與色彩展現溫暖家庭氛圍,細膩筆觸見證其成熟風格。同展區另一件,《戴粉黑帽的小女孩》,1891年,這是雷諾瓦在創作的眾多描繪戴著時髦帽子的時尚年輕女子的畫作之一。即使19世紀末女性穿著開始改變,奢華帽子不再流行,但他仍然執著且不斷地重複繪製這個主題。此幅的精細程度雖不及《彈鋼琴的兩位少女》,但仍能看見他印象派筆法的美感特點。

皮耶‧奧古斯特‧雷諾瓦,《戴粉黑帽的小女孩》,1891 © The Metropolitan Museum of Art

位置:第四展區《凡爾賽》1900-1905年,據說晚年的他罹患類風濕關節炎,疾病限制了他的活動,但他仍創作不輟,這幅秋日風景畫即日最後幾年的創作,風格回歸更傳統主圖,此幅描繪了凡爾賽宮北側庭院的景色。栗樹排列在林蔭道兩旁,以淡雅的筆觸描繪出季節性的色調與風情,仍然能看見溫柔和諧的氛圍。

展區五:水岸風光,展內一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

位置:第五展區《諾曼第近瓦蒙的海岸風景》,1880年,這一幅作品雖然沒有人物,卻有不減雷諾瓦的繪畫魅力,這件替贊助商保羅貝哈爾的鄉村別墅景緻所繪,俯瞰海岸視角與受到陣風輕拂的草地、搖曳的灌木叢,顯示雷諾瓦從純印象派畫跩向更精緻、抒情的風格。另一件《海灘上的人物》,1890年,是他後期創作,推測畫的應該是法國南部蔚藍海岸的海景。和煦陽光、細軟沙灘、海天朦朧的海岸線,和諧寧靜,不只展現他純熟的光影筆法與構圖,有能看見畫中女性優以輕鬆的姿態。

奧古斯特‧雷諾瓦,《諾曼第近瓦蒙的海岸風景》,1880 © The Metropolitan Museum of Art

位置:第三展區

提到印象派怎麼能漏掉大家最喜歡的文森‧梵谷(Vincent Willem van Gogh),1880年27歲的梵谷才開始拾筆作畫,這段時間堪稱是他的繪畫創作的巔峰,諸多重要代表作都是他在法國巴黎與小鎮亞爾旅居所做。雖然這件作品不像知名作《向日葵》或者《自畫像》經典,但是仍能見他越趨大膽熟練的創作風格。

他寫信給弟弟提奧說:「樹木繁花似錦,我想畫一個充滿歡樂的普羅旺斯果園。」於是開始繪製一系列果樹園的創作,《花朵盛開的果園》(The Flowering Orchard)選擇以鮮明色彩與筆觸表現春日榮景,盛開的果樹、翠黃相間的樹葉,以及天空泛粉的光暈感,粗獷之間卻細膩散發出春意與生命力。畫面右下方出現鐮刀與耙子,用農具暗示人類生活痕跡,捕捉真實的農村生活寫照。

文森‧梵谷,《花朵盛開的果園》。圖/琅琅悅讀編輯室

文森‧梵谷,《花朵盛開的果園》,1888年,Image © The Metropolitan Museum of Art。圖/時藝多媒體

卡米耶·畢沙羅(Camille Pissarro),丹麥裔法國的印象派、新印象派畫家,他的後期作品是印象派中「點描畫派」的佳作,他的作品承先啟後,借鏡柯羅,又啟發喬治秀拉等候期藝術家的點描筆觸感。他熱愛寫生,尤其喜歡風景畫,有城市也有鄉村,這次在展區四「從鄉村到城市」中可以看件他筆下截然不同的鄉鎮風情。

展區四「從城市到鄉村」必看名畫:畢沙羅《冬天早晨的蒙馬特大道》。圖/琅琅悅讀編輯室

位置:第四展區《冬天早晨的蒙馬特大道》,1897年,陰鬱的灰藍色呈現了冬日從旅館窗景俯視蒙馬特大道的街景,筆觸細膩、光色冷冽,畫中馬車行人交錯,捕捉19世紀末巴黎都市生活,繁華熱鬧的節奏氛圍。另外一幅則是,《蓬圖瓦茲的收成》(The Harvest, Pontoise),1881年,展現與城市截然不同的風光,在雷曼收藏的這幅畫作中,畢沙羅對蓬圖瓦茲收割者的繪圖結構嚴謹,呈現出田園的生命力色調,同時突出的構圖坡面更增添動態感,讓人印象深刻。

卡米耶‧畢沙羅,《冬天早晨的蒙馬特大道》,1897年。圖/琅琅悅讀編輯室

卡米耶‧畢沙羅,《蓬圖瓦茲的收成》,1881年。圖/琅琅悅讀編輯室

喬治‧秀拉(Georges Seurat)是後印象代表,也是點描派的創辦人,他運用,本次盤點兩件展件均為他成名作的習作,由此能讓我們洞見大師不同以往的風格,以及他實際創所出現的練習筆跡,更加親民的一面。

位置:第一展區《模特兒像習作》(Study for Poseuses),1886–87年,秀拉以康緹炭筆創作此素描,模特兒身形以光影建構而非線條輪廓,預示他大型作品《Poseuses》的姿勢設計與空間配置。作品顯現其炭筆素描中細緻、神秘的光暈風格。

喬治‧秀拉,《模特兒像習作》(Study for Poseuses),1886–87年,Image © The Metropolitan Museum of Art。

位置:第四展區《〈大碗島的星期天下午〉習作》,1884年,是成名作完成前的小型練習畫板,畫作開幅很小卻與我們印象的名作相去不遠,僅以幾位人物簡化構圖,此時他捻熟繪製點描風格,展現他以對比色點描處理陽光灑落島嶼的構圖,與色彩運用的企圖心。另外一件同展區也是小開幅的創作,《割草》,1881–82年,畫中一位農人站立於金黃色草田之中,形象樸實、動作凝重。與秀拉後期標誌性的點描技法不同,主要是保留後印象派朦朧的光影感受與自然筆勢,以簡潔筆觸營造出具立體感的空間結構,也反映出他關注勞動議題的創作視角。

喬治‧秀拉,《〈大碗島的星期天下午〉習作》,1884年。圖/琅琅悅讀編輯室

喬治‧秀拉,《〈大碗島的星期天下午〉習作》,1884年,Image © The Metropolitan Museum of Art。

喬治‧秀拉,《割草》(The Mover),1881–82年。圖/琅琅悅讀編輯室

被視為「現代藝術之父」的保羅‧塞尚,是19世紀末至20世紀初最有影響力的法國畫家之一,風格介於印象派到立體主義畫派之間,開創幾何圖形像是圓柱體、球體、錐體為基礎來構圖,經常與老師畢沙羅一起到處寫生。

保羅‧塞尚,《沐浴者》,1874-75年。圖/琅琅悅讀編輯室

位置:第一展區《沐浴者》,1874-75年,小開幅畫作,喜歡繪畫靜物與景致的塞尚,難得有一幅這麼有動感的作品。畫中多位姿態變化多樣的的模特兒林立於河岸,也躺有站,從不同角度展現她們的身體,透過明亮、高調的色調呈現,這也是「身體姿態」展區內第一件映入眼簾的貼切作品。

位置:第三展區《布豐莊園附近的樹木與房舍》,1885–86年,繪畫背景從塞尚家鄉艾克斯出發,透視的畫法與用色相當引人注目,成功讓紅屋頂小房在一片枯樹林間脫穎而出,中間紅色畫面以稀釋金黃與交錯筆觸描繪格狀林木與建築結構,豐富畫面的同時,也巧妙的將擅長的印象派與立體構圖邏輯彰顯出來。

保羅‧塞尚,《布豐莊園附近的樹木與房舍》。圖/琅琅悅讀編輯室

位置:第一展區

保羅‧高更的藝術天份超群,屬於後印派畫家,曾與梵谷交往甚密,不過私生活多有爭議,就連英國小說現代小說與劇作家毛姆還曾以他戲劇化的醫生參考撰寫小說《月亮與六便士》,是藝術史中極具爭議卻同時也極有開創性的畫家之一。

他的代表作之一的《大溪地的出浴女子》高更描繪當時法國殖民地大溪地女性的身影,赭色的人物膚色凸顯一種異國情懷,而熱帶河畔沐浴的視角,窺視感十足,充滿他對非西方文化的想像。

保羅‧高更,《大溪地的出浴女子》,1892年,Image © The Metropolitan Museum of Art

位置:第二展區

瑪麗・卡薩特(Mary Cassatt)是少數活躍於法國印象派展覽的美國女性藝術家,他與塞尚同為畢沙羅的學生,創作題材多聚焦於女性與孩童間的親密關係,喜歡就近或以身邊的人物進行創作。本次展覽有三幅她的作品均展出在第二展區「肖像與人物」的展間中。

《春天:花園裡的瑪格》,1990年,是她描繪鄉間別墅附近村莊的孩子:瑪格,用輕巧的明亮的色調呈現孩童出鬆弛感的穿搭,以及粉嫩童真的臉龐,這是她近50幅以小瑪格為模特的作品之一,呈現20世紀初的童年意象。《年輕女孩》,1899年,則是同樣是年齡較輕的模特,俯瞰視角、扁平的空間以及消失的地平線構圖風格,則暗示著日本藝術對於藝術家的深遠影響。第三幅,《梳妝台前的丹尼絲》,1908-9年,一位頭髮紅棕色的年輕女子,手拿一面綠色雲紋鏡子,坐在梳妝台前面鏡子反射端詳自己的完整髮型,「鏡子」藏有隱喻慾望、美麗與虛榮等等藝術語言。

瑪麗‧卡薩特,《梳妝台前的丹尼絲》,1908-9年。圖/琅琅悅讀編輯室

這幅詩意的星空描繪將克羅斯晚期作品中斷長筆觸與朦朧的鋼筆和水墨風景相結合,讓人聯想到日本繪畫的印象派形式。

位置:第三展區

亨利-艾德蒙・克羅斯(Henri-Edmond Cross)是新印象派後期代表,承襲秀拉點彩技法,並以鮮明色塊與長筆觸取代嚴謹點描,創造出如馬賽克般的畫面質地,對後世的野獸派與立體主義影響深遠,共有三幅繽紛恣意的創作展區。

《水岸松林》,1896年,是他的代表作之一,透過色彩交疊呈現出風動感與活動輕快的氛圍,也讓岸邊風光栩栩如生,認真看可以看出他精細描繪作品的軌跡。

另外兩件同展區的作品,《聖克萊爾的畫家花園》,1908年,描繪他位於地中海的後花園,以棕櫚樹作框景,植物以綠、藍、紫筆觸交織,並融入日光下的亮黃,構圖自由奔放,色彩充滿生命力,更展現藝術家對光與生活空間的敏銳觀察。而《繁星風景》,1905-08年,同為晚期創作,詩意星空透過長筆觸與朦朧的鋼筆和水墨風景相互結合,讓人聯想到日本繪畫的印象派形式與不一樣的寧靜星夜。

亨利-埃德蒙‧克羅斯,《水岸松林》,1896年 © The Metropolitan Museum of Art

亨利-埃德蒙‧克羅斯,《聖克萊爾的畫家花園》,1908年。圖/琅琅悅讀編輯室

亨利-埃德蒙‧克羅斯,《繁星風景》,1905-08年。圖/琅琅悅讀編輯室

展覽資訊 從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展期:2025/06/14 (六) - 2025/10/12(日),週一至週日09:00 - 17:00 (最後入場時間 16:30)。

地點:國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳 (臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:美國大都會博物館、國立故宮博物院

共同主辦:時藝多媒體傳播股份有限公司 票價資訊 展期票券2025/06/14 - 2025/10/12

全票500元/張

優待票450元/張

特惠票250元/張 優待票購買資格:6歲以上持有效學生證件及學年註冊章者,每證限購一張(碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用)。

特惠票購買資格:65歲(含)以上者。

展覽期間,國泰世華銀行信用卡友現場刷卡購票可享9折優惠(每卡限購四張,限全票,不含早鳥及預售票),購買紀念品享95折優惠。