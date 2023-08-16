最強約會音樂劇《LPC》復刻回歸！加入第12位神秘演員火熱開賣

聯合新聞網／ 花編
由台灣演員全英語演出的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」，10月即將復刻回歸，邀請大家進場重刷並體驗愛情世界中的酸甜苦辣。圖／翻攝自臉書帳號「活性界面製作」的貼文
由台灣演員全英語演出的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」，10月即將復刻回歸，邀請大家進場重刷並體驗愛情世界中的酸甜苦辣。圖／翻攝自臉書帳號「活性界面製作」的貼文

迷又能再多刷看劇啦！自外引進的經典《LPC》（「I Love You, You're Perfect, Now Change」簡稱）在疫情期間2021年、2022年締造184場演出佳績，並在去年大膽挑戰連演7個月，創下觀看人次突破2萬人次的紀錄，廣獲好評，後續還有全台巡迴演出以及轉譯成中文版音樂劇接棒演出，在粉絲敲碗許久後，終於今年10月即將復刻回歸，首波將於8月18日中午開賣。

LPC是外百老匯史上第二長壽的音樂劇，號稱「六人行」、「慾望城市」歌舞演出版本，曾在全世界逾四十個城市上演，被翻譯成十七國語言，每次由四名演員演出，不停切換詮釋五十多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與的人生故事。全劇以英文對白、演唱，現場還有超搶戲字幕君式的中文跑馬燈，同時搭配現場LIVE鋼琴與小提琴伴奏，透過11位台灣實力派演員陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾、謝雅兒、Steven Sun輪搭多種卡司陣容，輪番上陣！

這次復刻回歸不只是原地點PLAYground 重現，原班人馬11位演員全數回歸，此外活性界面製作臉書貼文海報上還出現第12位神秘剪影，並預告神秘卡司將於11月起加入演出，令人期待！

首波購票訂於8月18日中午12：00口袋售票網全面啟售，開搶場次是10月13日至10月29日登場17天，現在填寫音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》問卷，可以許願最想要的卡司組合，還有機會抽獎獲得回饋金點數，票券折扣碼！去年錯過扼腕的或今年想要再重刷重溫的劇迷，歡迎進場體驗愛情的酸甜苦辣，再次感受LPC的圈粉魅力！

2022年《LPC》演出前現場及佈景。圖／琅琅悅讀 花編

2022年《LPC》演出前現場及佈景。圖／琅琅悅讀 花編

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
音樂劇 百老匯 南村劇場 LPC 愛情

逛書店

如果害怕上班，呼叫MBTI：給比起工作，與人相處更吃力的上班族，讓心變輕鬆的16型人格共事說明書

NT$ 294

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

《From Good to Great》─九型人格教子心法

NT$ 220

段位

NT$ 210

延伸閱讀

台灣亞洲首站！《看啥小 — 微型藝術博物館》走進腦洞大開小人國度 挑戰視力極限

裝扮、看展兩不誤！2024「故宮之夜」早鳥票即日起開搶

2024街事美術館《城中轉身術》 聚焦台北中正與萬華區的時代記憶

腐女的天堂！南美館「吾妄之境」探索BL動漫發展 互動體驗超害羞

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。