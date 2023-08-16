最強約會音樂劇《LPC》復刻回歸！加入第12位神秘演員火熱開賣

LPC迷又能再多刷看劇啦！自外百老匯引進的經典音樂劇《LPC》（「I Love You, You're Perfect, Now Change」簡稱）在疫情期間2021年、2022年締造184場演出佳績，並在去年大膽挑戰連演7個月，創下觀看人次突破2萬人次的紀錄，廣獲好評，後續還有全台巡迴演出以及轉譯成中文版音樂劇接棒演出，在粉絲敲碗許久後，終於今年10月即將復刻回歸，首波將於8月18日中午開賣。

LPC是外百老匯史上第二長壽的音樂劇，號稱「六人行」、「慾望城市」歌舞演出版本，曾在全世界逾四十個城市上演，被翻譯成十七國語言，每次由四名演員演出，不停切換詮釋五十多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事。全劇以英文對白、演唱，現場還有超搶戲字幕君式的中文跑馬燈，同時搭配現場LIVE鋼琴與小提琴伴奏，透過11位台灣實力派演員陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾、謝雅兒、Steven Sun輪搭多種卡司陣容，輪番上陣！

這次復刻回歸不只是原地點PLAYground 南村劇場重現，原班人馬11位演員全數回歸，此外活性界面製作臉書貼文海報上還出現第12位神秘剪影，並預告神秘卡司將於11月起加入演出，令人期待！

首波購票訂於8月18日中午12：00口袋售票網全面啟售，開搶場次是10月13日至10月29日登場17天，現在填寫音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》問卷，可以許願最想要的卡司組合，還有機會抽獎獲得回饋金點數，票券折扣碼！去年錯過扼腕的或今年想要再重刷重溫的劇迷，歡迎進場體驗愛情的酸甜苦辣，再次感受LPC的圈粉魅力！

2022年《LPC》演出前現場及佈景。圖／琅琅悅讀 花編

2022年《LPC》演出前現場及佈景。圖／琅琅悅讀 花編