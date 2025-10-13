不必聲嘶力竭，也能暢所欲言！魏世芬揭開聲音與情緒的祕密連動

(文／魏世芬，輯／一刻鯨選)

記得有一回，我去高雄演講，有一個學員舉手發問：「老師！我經常要靠聲音工作，但是我的聲音常常卡在喉嚨，出不去也上不來。人家常常聽不見我的聲音，我的聲音又扁又乾又啞又不好聽，講久了很容易累，動不動就啞掉，然後學生都不想聽，我應該怎麼辦啊？」

到底要怎樣使用聲帶才不會累呢？聲音到底是卡在身體的哪個出口呢？ 乾啞的聲音容易讓人懷疑，這個說話的人是不是處在一種不開心的狀況？他的生活是不是有很大的壓力？甚至會讓人懷疑這個人的能力狀態呢！

調整姿勢是第一步

現代人的生活仰賴很多3C產品，手機、電腦，當你習慣長期看手機，頭和下巴微微往下垂，喉嚨會往下壓，聲帶振動就會比較受到壓制。同樣的，像這樣的姿勢也常常出現在路上，看到很多走路背背包的，帶著一顆很多煩惱的頭，拉著脖子，奮力的往前行走，卻沒有注意到，這種姿勢也影響了聲帶的角度。

你的脖子長久的往前拉，你的聲音也會呈現這種窘迫感。

無形的生活壓力讓聲帶變緊

不只是不良的身體姿勢習慣，很多人在承受生活壓力的時候，不知不覺間肩膀也會越來越緊，常常要借助按摩。也許可能有意識的去運動健身，卻沒有注意到因為壓力或者是緊湊的生活節奏，從內在心理影響到外部的身體，讓身體越來越緊繃，延伸到脖子附近的肌肉，也會受到影響。

身體打死結了，聲音就會發出像唐老鴨這樣乾扁的聲音。而因為聲音乾癟萎縮，甚至可能又會反過來影響你的外在表現，這樣不是很可惜嗎？你的努力，卻帶給你最大的反效果！

「心聲」真的能透過聲音表現出來？

人的「性格」也可能造成聲音表現的吃力、不流暢。人們常常說「心聲」，其實心裡的聲音真的有可能透過「聲音」表現出來，你可以透過聲音，來發現這個人的性格秘密。

比如說：給自己很多壓力的人，聲音是「壓抑」的； 喜歡控制的人，聲音是「緊」的，也容易帶給旁人緊張、被威脅的感覺。那如果是知道自己價值、也珍惜別人價值的人的聲音，聲音聽起來像是一個有形的物體，被珍重的「捧」起來。

你希望讓自己的聲音表達你美好的想法、展現專業的能力嗎？在日常生活中，讓自己的聲音帶給別人、也帶給自己舒服而有自信的感受嗎？那你有沒有好好的覺察自己的身體姿勢呢？有沒有去觀察生活的節奏、情緒的壓力、甚至於自己的個性呢？你有沒有善待、捧起自己的聲音，像一個禮物送給周遭的朋友們，讓你的聲音充滿了對「對方」以及對「自己」的尊重呢？

作者｜魏世芬 畢業自美國西敏音樂院，主修「聲樂詮釋指導及鋼琴伴奏Vocal coach and Piano accompanying」、法國藝術歌曲大師Dalton Baldwin嫡傳弟子。 專業聲音教練，為聲音整治、音樂劇、流行歌曲演唱詮釋、傳統戲曲、有聲書演繹、金鐘金馬金曲藝人、企業及企業家等指導。為台灣音樂劇重要推手之一，重要作品包含：《四月望雨》、《隔壁親家》、《渭水春風 》、《天堂邊緣 》、《賽貂蟬 》、《天天想你》等。 並於台灣大學戲劇系兼任講師，獲2016台大教學優良獎。現任兩廳院樂齡藝術推廣課程聲音講師，並曾任節目評議委員。舉辦「聲音工作坊」，帶領學員探索聲音、釋放情感；並經常於各大企業開設聲音指導課程及講座。 曾在「IC之音」擔任《小芬的藝饗世界節目》、「台中古典愛樂電台」《百老匯Bar89》廣播節目主持人，分享國內外藝術作品，引領聽眾賞戲、觀舞、聽樂，玩轉藝術！

掌握你的聲心靈：魏世芬的聲音自我訓練課｜聽見心聲，學會發聲（圖片來源：一刻鯨選提供）

●本文摘選自一刻鯨選製作《掌握你的聲心靈：魏世芬的聲音自我訓練課》。👉 前往一刻鯨選，立即試聽！