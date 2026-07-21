我需要打瘦瘦針嗎？內分泌科醫師與河馬的32堂減重人生課

18 給我瘦瘦針 ！？

隔天，河馬太太出現在我的診間。

「小希波的報告不會這麼快出來喔！」我對她說。

「我知道，我不是為了兒子來的。這次是我想要看病。」河馬太太說。

「喔？」我打量了一下河馬太太，心裡有些納悶。

「我可以打瘦瘦針嗎？」河馬太太開門見山的說。

「為什麼妳想要打針？」我看了她的身高體重，BMI稍稍落在過重的邊緣，並不算肥胖 。

河馬太太看起來滿臉愁容。

「我真的不知道自己怎麼了……」她說，「一切都不對勁。」

就像我上次說過，年輕時候的我其實蠻瘦的，我大概三十幾歲才生小河馬，當時胖了不少，生完以後雖然有瘦回去，但是這幾年又慢慢變胖，感覺一年一公斤，體重已經快到人生巔峰了，幾乎快到我懷孕時的體重，太可怕了。

「妳常常量體重嗎？」我有點好奇。

書名：《瘦了，然後呢？瘦瘦針時代的32堂減重人生課》 作者：馬文雅 出版社：天下生 出版時間：2026年07月15日

「我天天量！有時候量好幾次。」河馬太太回答。

「該不會是上個廁所就再量一次吧！」我笑著問。

「對啊，妳怎麼知道？」河馬太太有點不好意思的承認。

「又不是只有妳這樣，大家都會呀。」我說。

「我看我先生打針效果不錯，就想說我可不可以也試試看。」河馬太太再次說明了來意。

「嗯，妳可以告訴我妳的月經狀況嗎？」照例我得先搜集病史。

「還算正常，醫生我該不會是更年期了？我才47歲啊……」河馬太太大驚失色。

「人家不是說更年期來了以後就會老很快？！天啊！」河馬太太自顧自的陷入慌亂之中。

「先別急，妳睡得如何？會不會半夜熱醒？」我問。

「妳怎麼知道？最近不知道是不是天氣太熱，我老是莫名其妙一身汗，尤其是半夜。以前都是河馬打鼾害我睡不好，現在反而變成我睡不著。」河馬太太說話一向很快，跟河馬先生剛好相反。

「嗯，我記得妳好像會幫自己買零食？」

「其實不是啦，我是怕他們父子倆餓，我自己很少吃。」河馬太太就跟許多家庭主婦一樣，負責家中的食物補給。

「如果偶爾有吃的時候，會是在什麼狀況下呢？」我不希望增加她的防衛，措詞比較小心一點。

「通常是追劇時無聊，或是覺得很煩的時候。我現在已經很少這樣做了。」河馬太太急忙撇清。

「沒關係，就算會也難免。我自己夜診下診很累的時候也會想吃點零食。」我再次強調這是人之常情。

「對啊，甜食好療癒喔！我自己也會烤餅乾呢，下次帶來給妳吃。」說著說著河馬太太彷彿聞到了自家烤箱裡傳來的陣陣香味。

罪惡感讓人更失控

「這樣是不是不行？人家說甜食好像會上癮。」河馬太太連忙制止了自己的慾望。

「妳是不是很容易有罪惡感？」我看著河馬太太的眼睛。

「對啊，每次吃了一點隔天就會刻意不吃早餐，再不然就多爬幾層樓梯。可是真的好難忍喔，就是會管不住嘴。」河馬太太的表情很苦惱。

「你猜，罪惡感會讓你多吃還是少吃？」我向她丟出這個問題。

「應該會節制吧？難道是多吃？」河馬太太不太確定。

心理學裡其實有一個很有名的現象，叫做「破戒放縱效應（what-the-hell effect）」。意思是，當一個正在節食的人覺得自己已經犯規了，罪惡感往往不會讓人更節制，反而更容易冒出一個念頭──算了啦！然後吃得比原本還多。

河馬太太想起自己確實有過那種「管他的」的念頭。只是很快地又開始譴責自己的放縱，這常常讓她處在惱怒的情緒裡，也很容易把氣出在小孩和先生身上。......

停一下，想一想

你是容易有罪惡感的人嗎？

你跟河馬太太一樣常量體重，還是跟河馬先生一樣不太量呢？

你認爲量體重會讓你變胖、變瘦、還是沒有影響呢？

你會不會跟河馬太太一樣，煩就想要吃？

你是喜歡冒險，還是喜歡安定呢？

如果你還記得中學的物理課本，牛頓的第三運動定律，作用力與反作用力，大小相等，方向相反，這正說明了所謂的內耗。河馬太太的狀況，在我的診間其實十分常見。她不是一個不自律的人，甚至，她可能對自己很嚴苛。她很清楚自己該做什麼，也很努力地試著控制。問題在於，她同時踩著油門和煞車，把大量的能量消耗在內部的拉扯上，卻沒有真正前進。

這就是內耗的本質——不是不夠努力，而是努力的方向互相抵消。

罪惡感是一種很特別的情緒。它讓人以為自己在為錯誤付出代價，實際上卻往往成為下一次失控的燃料。「我已經吃了，算了」這個念頭背後，是一種心理上的放棄機制，而不是真正的饑餓或渴望。

更年期前後雌激素的波動，確實會讓多巴胺系統更不穩定，讓食物的誘惑更難抵抗。這不是道德問題，而是生理現象。承認這件事，才能從更有效的角度去應對它。

你可以這樣做

當罪惡感出現，先暫停3秒，問自己：「這個感覺是在幫我，還是在消耗我？」罪惡感不是行動的指南針，它往往指向的是羞恥，而不是改變。

把「我不可以吃」換成「我選擇現在不吃」。語言的細微差異，代表的是控制感的位置——在外部規則，還是在你自己手上。

如果你發現自己陷入反覆的自責循環，比減重 更值得先處理的，是找到一個讓你感覺安全、被接納的空間。那個空間，可以是人，可以是活動，可以是一段每天5分鐘的安靜。

自責會帶來一種虛假的控制感，但那不是真的。停止自我消耗，你不需要把自己當敵人。

（本文摘錄自 18 給我瘦瘦針！？）

●本文摘選自天下生活 出版之《瘦了，然後呢？瘦瘦針時代的32堂減重人生課》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！