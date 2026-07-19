哈佛教授的幸福提案，解開現代人最難解的33個人生課題

提升幸福 感的3大花錢策略

你的金錢焦慮，可能隱藏更深層的原因。

以前，拚命賺錢，是為了擺脫貧窮。現在，錢賺到了，卻因害怕回到過去的苦日子，所以，還是停不下來。

金錢是美國人最擔憂的事情之一。即便在2018年經濟良好時，超過一半的美國人仍經常為金錢感到焦慮；疫情期間，上班族擔心錢的機率，幾乎是擔心健康的五倍。然而，這種焦慮並非源於基本需求未獲滿足。

瑞銀（UBS）調查顯示，淨資產超過100萬美元的千禧世代中，有超過一半的人害怕失去財富。這類每天的擔憂不僅可能引發早逝，還可能造成焦慮、憂鬱及各類身體不適。

心理學家馬斯洛的需求層次理論指出，人類依急迫程度滿足生存（食物、住所、安全）、社交 情感（愛與歸屬感）及更高層次（自我實現、生命意義）的需求。金錢真正能幫忙的只有第一層。當財務達到應付基本需求的適度水準後，再多的錢也難以讓快樂加倍。第二層的愛與歸屬感無法用金錢滿足，過度追求財富反而會忽略人際關係，甚至陷入財務型自我價值依附的陷阱，將自尊完全建立在財務成就上。

研究發現，認同收入影響自尊的人，通常更容易感到孤單、與社會脫節。

數據顯示，當年收入超過5萬美元後，工作 壓力會減輕，但超過20萬美元後，壓力反而會顯著上升。另一項研究也發現，不幸福感隨收入達到中等水準而遞減，但當收入攀升至更高水準時，又會再度反彈呈現U型曲線。

在低收入階段，金錢雖買不到快樂，但至少可以消除不快樂的根源。若已脫離低收階段，且無特殊負擔，卻仍為錢煩惱，這種對金錢的執著很可能是為了掩蓋其他深層焦慮，例如父母早期的經濟壓力或低落的自我價值感，誤以為賺更多錢能換來愛、尊重與內心平靜。

書名：《幸福檔案：一個哈佛教授的生命洞察，快樂工作與生活的33 個核心法則》 作者：亞瑟．布魯克斯 出版社：天下雜誌 電子書出版時間：2026年07月02日

如何花錢，比賺多少錢更重要

2010年諾貝爾經濟學獎得主的研究發現，年收入達到約7.5萬美元（現約9.2萬美元）後，幸福感的提升就會趨於平穩。2021年的新研究則指出，幸福感開始趨緩的轉折點平均出現在更高收入水準，年收入超過10萬美元後提升明顯趨緩，達到更高水準時，多賺的錢能換來的幸福感非常有限。

大腦機制在金錢與快樂的關係上存在漏洞：在人生 早期因金錢解決貧窮問題、降低負面情緒 ，進而形成「金錢可以買到快樂」的制約，導致往後即使經濟無虞，仍盲目追求金錢。

當收入超過一定水準，換更大的電視或更好的車並不會減少不快樂。雖然透過工作取得成就仍能帶來快樂，但若只是為了賺更多錢、買更多東西而拚命工作，往往會壓縮陪伴家人和朋友的時間，無法解決真正重要的人際關係問題。

研究顯示，對收入較高的人而言，如何花錢才是影響幸福感的關鍵。利用多餘收入進行以下三種消費，能穩定提升幸福感，其核心皆與「他人」相關：

花錢買體驗： 與愛的人一起分享度假或用餐等體驗，美好時光能變成一輩子的珍貴回憶，不容易像物質般壞掉或過時。

花錢買時間： 請人處理耗時且不喜歡的雜務（如修剪草坪），將省下的時間拿來陪伴身邊的人，同時這筆花費也成為他人的打拚收入。

把錢捐出去： 幫助他人或支持公益事業會使大腦釋放多巴胺、血清素和催產素，改善心情。這種主動給予的行為是在提醒自己：人不等於錢，金錢只是創造價值的工具。

不論收入落在哪個區間，只要透過刻意練習，每個人都可以運用金錢帶來快樂。

（摘自第8章與第12章 ）

想要成功，先追求快樂

大多數人都渴望從職涯中獲得成功與快樂。許多有企圖心的人總習慣將邏輯簡化：先追求成功，然後假設成功自然會帶來快樂。但這種推論存在巨大漏洞。追求成功需要付出代價，往往會讓人變得更不快樂，那些被工作榨乾、孤身一人的工作狂就是最好的例子。

這並非意味著成功與快樂只能二選一，你可以同時擁有兩者。但關鍵是，順序必須反過來：與其先追求成功、寄望它帶來快樂，不如先讓自己變得更快樂，成功自然會隨之而來。

職場研究顯示成功與快樂呈正相關，例如蓋洛普調查中，員工敬業度前1％的團隊，績效顯著優於平均。但許多人因此誤判因果關係，以為大幅加薪能長久提升工作滿意度。

2017年一項追蹤3萬5千名德國勞工的研究指出，當員工預期加薪100％時，加薪前一年的工作滿意度（滿分10分）僅增加0.25分，實際加薪後也只多0.2分，到了第四年累積增幅甚至不到0.2分。換言之，即使薪水翻倍，滿意度也只會短暫微幅上升，隨後便慢慢跌回原點。

此外，2016年一項職涯成就研究發現，人們雖享受相對成功帶來的金錢與地位，但這種成功非但無法帶來全面滿足，反而會因為時間被壓縮、壓力增加與人際關係疏離，間接侵蝕整體生活 滿意度。

當研究人員將順序反過來，觀察快樂對成功的影響時，得出了更顯著的正面結果。2005年的綜合分析顯示，快樂能帶動人生各面向的成功，包括婚姻、健康、收入與工作表現。

實驗研究為此提供了兩種解釋：

•快樂讓人更有魅力： 2021年針對中國直播主的研究發現，當直播主展現更多正向情緒時，觀眾自願打賞的金額會立刻增加。

•快樂讓人更有生產力： 英國一項實驗顯示，事先看過喜劇電影片段、心情愉悅的受試者，在數學測驗上的表現比沒看過的人高出約12％。

不論是員工或雇主，提升工作與生活中的快樂，才是更划算的投資。

兩大關鍵，在工作中找到快樂

想在工作中獲得快樂，需要掌握兩個核心關鍵：

1.維持平衡，不當工作狂： 2020年針對銀行人員的研究發現，有完美主義和工作成癮等工作狂傾向的人，在職場上更容易出現失禮與敵意舉動，且會降低家庭生活品質。

2.找到意義與目標感： 有意義的工作包含靠努力贏得成就（獲得成就感與認可）與服務他人（明確意識到有人因你的工作而受益）。研究指出，服務社群且獲得認可的人，感受到的壓力和焦慮明顯較少。如果服務對象較遠，將目光拉近去支持、幫助身邊的同事，同樣能有效緩解工作中的負面情緒。

卡夫卡在短篇小說〈飢餓藝術家〉中描繪了一個執著於完美禁食卻始終悶悶不樂、最終孤獨死去的藝術家。我們身上或許都有點飢餓藝術家的影子，但請記住：你不可能靠著犧牲快樂來得到快樂。別讓自己挨餓，先讓自己快樂，你反而更有機會成功。

（摘自第33章）

●本文摘選自天下雜誌 出版之《幸福檔案：一個哈佛教授的生命洞察，快樂工作與生活的33 個核心法則》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！