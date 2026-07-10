你會生病是「體內發霉」惹的禍？常脹氣、莫名疲勞，恐是腸道黴菌在作怪！

文／內山葉子

體內黴菌 毒素 自我檢測

「你會生病，都是體內發霉惹的禍！」乍看到這句話，相信不少人都很驚訝吧！

細菌和病毒會致病，這是人盡皆知的常識；另外，黴菌感染會直接引發某些皮膚病，這點大家也不陌生。生物醫學專家也知道，人體會對黴菌抗原產生抗體，並引起氣喘等過敏性疾病。此外，免疫力低下的人一旦受到黴菌感染，黴菌細胞壁的β葡聚糖（β-glucans）會刺激人體的免疫細胞，促使其產生發炎性細胞因子，引發發炎反應，進而使過敏性疾病或肺炎等病情惡化。

然而，甚至連醫生或專家也幾乎還不了解，黴菌會在腸胃中增殖，並引發各種症狀，因而大家對此會感到驚訝也是無可厚非。

那麼，你肚子裡是否養了過多的黴菌呢？以下的「腸道黴菌感染自我檢查表A／表B」可以幫助你檢測腸道受黴菌威脅的危險程度。

如果你在症狀評量表A中，有符合的項目，並且在下一頁的自我評量表B也至少符合一項，即表示你的健康已受到腸道黴菌的危害（也就是說，表A的症狀有可能是由腸胃黴菌引起）。

在這種情況下，表A符合的項目越多，可推斷你體內黴菌的長勢越旺盛，這樣的人請務必仔細閱讀本書，採取「除黴行動」，遏制腸道黴菌繼續作亂，重新找回健康。

為此，本章主要針對「從未聽聞腸道也會長黴菌」，以及「好像曾聽過腸道黴菌，但不太明白是怎麼回事」的人，講解腸道黴菌的基本知識。

圖／時報出版 《都是體內發霉惹的禍！》

圖／時報出版《都是體內發霉惹的禍！》

首先，我想先談談我為什麼會關注「腸道黴菌」這個議題。

那是二○○九年前後，就在我的診所剛開業不久，我發現一個不尋常的現象：儘管有些患者平日已經很注意飲食 ，但身體仍三天兩頭出狀況；說起來也不是大不了的病痛，就是經常腸胃不適、容易疲憊、提不起勁、長期患有頑固性濕疹、臉部潮紅之類的症狀。

按照常理來說，只要留意日常飲食，小症狀通常都能夠獲得改善。偏偏這些患者當中，有人無論如何努力調控飲食，都無法徹底改善，而且其中不乏平日原本就節制食用肉類、攝取大量蔬果的養生族，從一般標準來看，這些人無疑是「健康模範生」。

從那時候起，我就開始專注「養好腸道，守護健康」的理念，讓有需要的患者使用益生菌（例如能促進腸道健康的乳酸菌等有益菌）。然而，益生菌對這些病患的幫助有限，仍難獲得令人滿意的效果。

我曾在教學醫院和大型綜合醫院服務十五年，因不願受限於西方主流醫學的箝制，想要真正把病人治好，再加上看到如今充斥眾說紛紜、莫衷一是的健康資訊，深覺需要好好釐清混亂的醫療真相，於是毅然辭去大醫院的工作，自立門戶。診所成立的初衷，就是想幫助那些僅靠西醫無法治癒、因而深受困擾的患者。

也因此，未能協助這些特意前來求診的病患解決問題，讓我始終耿耿於懷。我是那種在醫療工作上碰到懸而未決的問題，就會記掛在心的人，只要有任何機會，我就會蒐集與之相關的資訊。就在尋覓真相的過程中，一個答案逐漸浮現出來。

★ 有些患者雖然很注意飲食，身體狀況卻始終不見明顯好轉。

★ 其中不乏所謂的「養生乖寶寶」，平日就十分注重飲食健康的人。

書名：《都是體內發霉惹的禍！》 作者：內山葉子 出版社：時報出版 出版時間：2026年6月19日

除黴飲食法的六大重點

要讓腸道遠離黴菌危害，日常的飲食習慣是關鍵。請遵守以下原則，逐漸調整，身體自然會給予正向回饋。

❶節制甜食

甜食是黴菌的最愛，讓我們暫時先忌口一段時間（大約一個月），不繼續給黴菌送「糧草」。那些加了砂糖的甜食，像是甜點、蛋糕、冰淇淋、碳酸飲料、糖果等，鐵定是不該吃；至於號稱天然無害的甜菜糖、黑糖和三盆糖1等，同樣都是甜味食品，我們也要一視同仁，暫時遠離。

砂糖不僅令人成癮，也會在腸道中養黴菌。一旦養了太多腸道黴菌，容易令人陷入低血糖狀態，變得渴望吃甜食。如果有心要防黴、除黴，就請盡可能節制。

萬一糖癮犯了，非吃甜不可，可以改用不會影響血糖的甜菊、羅漢果作為糖的替代品。若要食用蜂蜜，應選擇未經加工且未添加砂糖的生蜂蜜。必要時，選擇木糖醇（xylitol）會是比較好的甜味劑。

至於阿斯巴甜（Aspartame）等人工甜味劑，目前已知有導致大腦發炎，並提高罹患糖尿病的風險，請絕對避免使用。寡糖（oligosaccharide，又稱低聚醣）也盡量從一開始就停止使用。

對多數人來說，戒甜食最初可能有點辛苦，但是戒糖的飲食限制，形同是「拒絕給腸道黴菌餵食大餐」，對於遏止腸道黴菌的繁衍具有重大意義。

❷減少攝取碳水化合物

不光是甜點，還有麵包、麵條等也都屬於碳水化合物，同樣是黴菌喜歡的食物。尤其是小麥製品，裡面富含人體難消化的麩質（Gluten），容易引起腸道發炎，吃這類食物如同是加諸腸道雙重、甚至三重傷害。

小麥製品和砂糖都會讓人成癮，吃了還想再吃。此外，經常用來和麵包一起搭配食用的牛奶，雖然不是碳水化合物，但其中所含的酪蛋白（Casein，也稱乾酪素），是人體難以消化的蛋白質，不可不慎。

請記得，小麥、砂糖、牛奶都具有成癮性，遠離它們可保平安。

然而，這並不意味著我們必須停止食用所有的碳水化合物，像是米飯、薯類、蕎麥等就是相對安全的碳水化合物。必須留意的是，過度精製的白米、磨成粉的米製品以及糯米，仍然容易讓腸道黴菌滋生，所以我更推薦食用未精製的全穀米或雜糧米。雖然這些糧食最終也會被人體分解，轉化為葡萄糖，成為腸道黴菌可利用的食物，但是它們的危害仍遠低於砂糖和小麥製品。

黴菌在體內異常滋生的人，力行「除黴行動」，一波波餓死體內的黴菌以後，黴菌死屍裡蓄積的毒素會大量釋出，引發人體不適症狀（即「消亡反應」2，參照第一七四頁）。而適度食用米飯、薯類、蕎麥等碳水化合物，循序漸進控制腸道黴菌，使其逐漸減量，可預防劇烈的消亡反應對人體造成的衝擊。

❸避免攝取基改食品及其添加物

第三章已經說明基改食品傷害腸道菌的原因，在本質上和抗生素是相同的，最終結果都助長了黴菌坐大。想要保持腸道微生物環境的生態平衡，就應盡可能避免食用基改食品。關於這一點，我必須特別提醒，請勿以為「未標註『基因改造』的食品就可以安心食用」。

現階段的日本法規，規定基因改造的大豆、玉米、馬鈴薯、菜籽、棉籽、苜蓿、甜菜、木瓜這八種作物，以及由這些原料製成的三十三種加工食品，才必須標示「基因改造」。所以這八種食品及其三十三種相關加工品項若標示了「非基因改造」，基本上是安全的。

然而，這其中卻隱藏著漏洞，因為按照現行法規，只要混入基改作物的重量，未達到產品總重量的五％，即可標示為「非基因改造」。所以即使標示為「非基因改造」，仍非百分之百安全。不過當然囉，比起標示「基因改造」的產品，它還是安全得多。

另一方面，化學調味料、人工甜味劑、發色劑、色素、香料等食品添加物，同樣也會傷害腸道健康、降低免疫力、造成腸道黴菌滋生，大家應盡可能選擇不含此類添加物的食品。

❹攝取優質蛋白質和新鮮的無農藥蔬菜

選擇肉品時，以非基因改造飼料所餵養的禽畜為佳，可避免因食用禽畜肉，而遭到基改食品的汙染。同樣地，雞蛋也以餵食非基改天然飼料的雞所生的受精蛋為佳。

魚類要選擇非人工飼養的中、小型魚，豆類以非基因改造品種為宜，蔬菜則選擇新鮮、無農藥栽培者。

然而，當腸道中的黴菌過度增生時，蔬果所含的植物纖維可能會成為黴菌代謝所需的碳水化合物來源，進而產生大量氣體。這意味著，出於健康考量而大量攝取蔬菜，反而可能引發脹氣 等不適症狀。

若出現腹部鼓脹的情況，建議可暫時改喝不含纖維的果汁，或把生菜沙拉的分量從一大碗減少至一小碟。同時，也應減少發酵食品的攝取，以降低腸道發酵反應的負擔。透過這樣的飲食調整，多數人大約在一個月內，便可感受到腸脹氣的症狀緩解。

必須特別聲明，蔬菜和發酵食品中的膳食纖維都是好菌的最愛，十分有益腸道健康，唯獨在發生腸脹氣時，必須減少食用。一旦腸道黴菌的長勢受到控制，脹氣症狀消退以後，就要逐漸恢復膳食纖維和發酵食品的適度攝取。假使完全不吃膳食纖維，腸道好菌的食物減少，將損害腸道菌種的多樣性發展。

❺經常更換食物種類

飲食上，大家容易忽略一項至關重要的原則，就是要避免天天吃同樣的食物。即使是百吃不膩的好東西，也要間隔著吃，例如，連吃三天後暫停一天。此外，食材種類要盡量豐富多元，這樣自然可以攝取到均衡的營養，也能避免過度偏重少數幾種食物。

❻避免吃容易發霉的食品

基本上，需要使用到防黴劑保存的水果，就表示是容易發霉的水果。為了提升甜度，它們也多半經過品種改良，這就意味著有礙人體健康。此外，所有在收成後長期儲放的水果，也都存在風險。花生和咖啡同樣必須留意，尤其是存放越久，危險性也越大。

在小麥製品中，特別要當心麵包。它是加入糖類的碳水化合物，而且當中含有一種叫做「麩質」的蛋白質，會刺激人體產生免疫反應（發炎抗體），何況它還是發酵食品，對於腸道黴菌過量的人來說，從各方面看都是高風險食物。

有些人在身體狀況不佳時，會大量補充維生素、礦物質等保健品，期望藉此改善健康。現在也該是重新檢視這個習慣的時候了。因為這些營養補充品有時反而會變成腸道黴菌滋長的養分，讓問題更加棘手。基本上，正確的營養補給，還是以均衡的三餐為主，這是對身體最安全而根本的照顧。

堅持實踐上述的飲食原則，大約三個星期左右，多數人的病痛都可獲得改善。腹脹如鼓的人脹氣會消，頭腦渾沌的人思緒會變清晰，還有頭痛、關節疼痛的症狀也可能因此減輕。

●本文摘自時報出版之《都是體內發霉惹的禍》。