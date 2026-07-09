食安拉警報！每天一杯排毒飲，緩解慢性發炎、降低肝指數

你可能會覺得「大概是讓身體變乾淨吧？」而且不是很肯定自己的答案。或許有些人曾在減重 計畫中聽過類似的詞彙，也有可能會在腦海裡浮現「生機飲食」之類的，提倡喝果汁就能排除身體毒素的廣告等。

本書提到的排毒，是指將身體內外毒素解毒後，排出身體的整個過程。還是不太理解嗎？沒關係，之後會慢慢說明。現在就從我們為什麼需要排毒，以及不排毒的話，身體會產生何種變化開始講起吧。

40多歲的智慧因長期便祕與惱人的青春痘到醫院就診。她的便祕嚴重到一週只排便一兩次，其中也有因為個性比較敏感，無法在家以外的地方上廁所所導致。她表示工作很辛苦，家務事也繁忙，使得她經常覺得煩躁。此外，她臉上的化膿性青春痘已經第十年了，這讓她壓力更大，個性也更加敏感，加速便祕惡化，形成惡性循環。

書名：《排毒革命：告別發炎體質，讓全身細胞煥發活力的5步驟》 作者：Dr. Lively （崔芝榮） 出版社：如何出版／圓神出版 出版時間：2025年03月01日

通常這類病人要如何治療呢？大部分應該都會針對症狀去各科就診。便祕時會去內科拿便祕藥吃，長青春痘會去皮膚科拿青春痘藥吃，情緒不穩定則是吃精神科的藥物治療。吃了這三種藥，是否就能給智慧帶來治療效果？在過去我也認為這種治療方法再恰當不過了。但事實上，這位病人跑了這麼多科，卻沒怎麼好轉。

我在理解「排毒觀點」後，重新觀察了智慧的身體，狀況就完全不一樣了。首先，因為便祕的關係，身體最重要的排出通道被堵住了。這種狀態即使想排毒也無法做到。無法排毒的身體會開始累積各種廢物與毒素，而毒素會引起發炎。若以這位病人來看，發炎的症狀即是透過皮膚長出青春痘來表現。此外，「腸道」與「體內發炎」也與情緒密切相關。

將智慧的症狀連結起來會發現，很可能是因為身體的排毒系統沒有正常運作，才導致各種症狀集體發生。

在這種判斷下，為了讓智慧的排毒系統正常運作，我們進行了幾項矯正。首先為了改善便祕，最好同時改善胃與腸道，而智慧也在解決胃酸不足，並減少引起身體發炎的食物後，降低了腸道發炎頻率。接著便祕就消失了，便祕改善後，情緒也變得穩定。她不再像之前那樣敏感，也沒那麼「壓力山大」了。

但是，青春痘的症狀一直在，後來才發現她的牙齒有填充銀粉（汞齊）。銀粉是過去在接受齲齒治療時牙醫所用、汞製成的材料，新近研究發現，放在牙齒上會釋出微量的汞，對人體有害。之後我們將牙齒上的銀粉移除、排除汞因素後，智慧終於擺脫十年的青春痘之苦。

每當我在診療室遇到這類病人，並透過矯正排毒系統改變對方的人生時，總是感到無比欣慰。

這種變化並非只發生在智慧身上，也不只有來我的診療室求診的病人才有，不少人都表示，是因我過去四年間於社群上分享，並且實踐讓體內的排毒系統正常運作的方法而有類似的變化。

在我受限於既有醫療體系而感到挫折，並開始研讀新的醫學領域時，我最缺乏的是時間與能量。所以我不但減少了自己的診療時間，也懷抱期待讓更多人有機會利用這些知識，進而透過社群分享了相關新知。

當我透過線上交流，接觸到越多需要幫助的人，就越能感受到囿於檢查、診療的現代醫療體制的界限。於是我不斷苦惱，思考是否有不進醫院檢查、診療，也能讓人變健康 的方法。

我希望讓更多人知道能為病人帶來重大變化的排毒。我試過很多方法，其中最有效的策略就是善用「十字花科蔬菜」。為了找到解答，我的第一步先探討「健康飲食」的架構。最近實在太多產品自稱「最佳健康飲食」，混淆了消費者的視聽。但隨著AI 與大數據科學的發展，我們得以整體性分析各式各樣的飲食。最具代表的例子即是美國新聞雜誌《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report ）的「美國新聞飲食排名」（U.S. NEWS diet ranking）。

這份排行榜針對30 種飲食調查專家意見、參考文獻，排列出「健康飲食」的順序，若觀察該清單會發現一個明確的趨向──建議攝取「自然食品」，而非加工食品，且大部分，尤其是排名前面的飲食都強調了「蔬菜」的重要性。

我們都知道蔬菜是好的食物。但若只遵照「多吃蔬菜」這種不明確的方針，而毫無計畫，勢必不會產生任何改變。明明已經吃了許多蔬菜，卻不知道哪裡有顯著變化，又對該吃哪些蔬菜、該吃多少毫無頭緒。因此，我再進一步思考蔬菜中會不會有某些特別且重要的種類？接著，開始在各種研究報告與該領域專家的經驗中尋找線索。

其中，近年所進行的恢復人體生理年齡飲食的相關研究，提供了特別重要的提示。該研究以無特殊病痛的中壯年男性為實驗對象，當中有一半的參加者遵照研究者的飲食方法，另一半則維持平常的飲食方式，並且在八週後確認人體生理年齡的變化。由結果得知，遵照研究者給的飲食方法的參加者，生理年齡在短短八週內就年輕了三歲，結果十分驚人。

研究者所提出的飲食方法也強調蔬菜的重要性。不過該飲食中除了蔬菜以外，還特別開闢一類加強食物，也就是前面說的「超級綠—十字花科蔬菜」。

十字花科蔬菜是花芎和花瓣各有四片，呈十字排列的植物總稱，包含大白菜、青花菜、青江菜、花椰菜等。同時，十字花科蔬菜除該研究之外，也是功能醫學巨擘馬克．海曼博士遴選「幫助健康與長壽的最佳五種食物」時不斷提到的食物。

到底十字花科蔬菜有何特別之處，值得健康領域的專家們一再強調？這其實與十字花科蔬菜的特殊成分有關。

植物在進到身體後，有種成分會啟動特殊活性。我們稱之為「植化素」（phytochemical），而每種蔬菜都有其特殊的植化素存在。特別是十字花科蔬菜含有與預防癌症、緩和發炎、抗氧化等相關，名為「蘿蔔硫素」（Sulforaphane）的植化素。此外，本書中還想強調它所含的另一種特殊能力，就是可促進身體產生協助排毒進行的穀胱甘肽，有了它十字花科蔬菜才能幫助身體排毒。

至此我才開始覺得，終於找到了能與更多人分享健康的起點──排毒的有效良方。之後我埋頭研究如何調理，人體才能有效吸收植化素，以及如何才能每天都吃到這些蔬菜。

在這個過程中，從我每天開始吃十字花科蔬菜後，我對自己身體實際產生的變化感到非常驚訝。根據我學到的醫學知識，被認為無法治癒的蕁麻疹開始減少了，我先生的青春痘跟鼻炎也隨之消失。我的皮膚逐漸變好，對甜食的欲望也跟著銳減。這些變化太過驚奇，讓我想廣為宣揚十字花科蔬菜的重要性，並且試著製作活力排毒飲配方，以利每日攝取到這些蔬菜，我也同步在網路社群上分享。此後除了我與身邊的人之外，有不少陌生的網友也回報身體狀況因而改變。

更神奇的是，不少人都表示「當身體改變後，心態也跟著改變了。」例如：

「醫師，我看到自己身體的轉變，對生命的態度也跟著轉變了。」

「我想對自己的身體好一點、多珍惜它一點。」

沒錯。身體排毒後，心態也會產生變化。不妨就從今天開始吧，讓排毒改變你的生活，並帶來革命性的轉變。

案例1│消炎救肌膚

「孩子滿是異位性皮膚炎分泌物與傷疤的皮膚變乾淨了！」

某天我在社群上收到一位媽媽的來訊，說她的孩子苦於異位性皮膚炎，詢問有什麼好方法。實際上，那個孩子皮膚發炎的區域占了很大的面積，表皮變厚而且流膿。我告訴這位媽媽除了塗抹藥膏外，飲食習慣也必須改善。每天喝十字花科蔬菜打成的Lively活力排毒飲，並盡量減少攝取含有「麵粉、乳製品、糖」的食物，以減緩慢性發炎 。因著母親偉大的愛，她的孩子一年間每天喝活力排毒飲，也吃健康的副食品，結果原本到處流膿的傷口和疤痕皮膚都變乾淨了，這位媽媽開心的回報喜訊。

「異位性皮膚炎變好了。」「皮膚問題消失了。」「皮膚變光滑了。」這些是我最常在社群平台收到的留言。前面案例中提到的Lively活力排毒飲會在後面詳細介紹，而為了在一般用餐之外多攝取十字花科蔬菜，我研究出來的方法，是每天再簡單的喝一杯250∼ 300毫升分量的蔬果汁。我在大學醫院時就經常見到受異位性皮膚炎所苦的孩子，治療方法不外乎是塗抹藥膏、服用類固醇，不行的話就再投入免疫抑制劑、生物製劑，後來才發現原來只要改善飲食習慣、減緩發炎，就能帶來驚人的改變。

再來看看另一個案例。這位是兩個孩子的媽媽泰梨，她為了自身與孩子的健康生活做了許多努力。

泰梨嘴唇周圍有很嚴重的皮膚炎。唇炎會造成嘴唇與周圍腫脹、龜裂脫皮，通常過不了多久就會好轉。但泰梨不同。她的皮膚炎是「慢性的」，即使試了各種治療方法，仍一再復發。她嘴唇周圍的皮膚泛紅、龜裂、刺痛，甚至不戴口罩就無法出門。

她去大學醫院拿了口服類固醇與塗抹的藥膏，還是不斷復發，最後乾脆放棄去醫院求診了。

泰梨從沒想過唇炎其實與飲食習慣有關。後來她透過我的IG了解到身體發炎的原因，並決定從根本解決，開始利用我所建議的減少發炎做法，也就是減少麵粉、乳製品、糖類的攝取量，並且飲用Lively活力排毒飲，多多攝取十字花科蔬菜。就這樣一天天慢慢地養成習慣，並持續了幾個月後，泰梨突然驚覺自己已經不再擦唇炎藥膏了。

不管用什麼藥都不斷復發、折磨泰梨的唇炎，從某個瞬間開始消失無蹤，聽說這之後的幾個月也不曾在無用藥的情況下復發。實際見到本人時，泰梨的皮膚已看不到發炎的痕跡，十分乾淨。

我診治過的某位不斷與下巴周圍的毛囊炎、滿臉青春痘抗戰的病人，也透過活力排毒飲和提高十字花科蔬菜的攝取量，及少吃引起發炎的食物後，開心的回報找回以為再也看不到的原本的皮膚狀態了。

每次看到這類心得，我都會邊為對方的皮膚狀況恢復感到慶幸，邊讚嘆和認同，最重要的是隱藏在皮膚表面下的身體變化啊。我總是說「皮膚是身體之窗」。皮膚就如同鏡子般，會反映出身體內部正在發生的事。特別是慢性皮膚炎，幾乎無法只靠治療皮膚就順利好轉。身體會持續發炎的原因出在體內的可能性很高，必須一併進行減緩全身發炎的治療才行。

發炎就像大量用身體的廢物、活性氧做出炸彈一樣。發炎之所以慢性持續，是因為廢物量過大，導致身體排毒系統無法正常運行。這時就需要排毒五步驟。

現在就用排毒五步驟來探討上述案例使用的方法吧。

第 1 步｜胃：減少刺激胃壁的飲食、不好消化的麵粉與乳製品等食物

第 2 步｜腸道：攝取有益腸道活化的膳食纖維、各種蔬菜，供給腸內好菌食物

第 3 步｜肝：透過十字花科蔬菜產生促進肝排毒作用的穀胱甘肽

第 4 步｜膽：透過酪梨版本 Lively 活力排毒飲中的良好油脂促進膽汁分泌

第 5 步｜細胞：透過十字花科蔬菜，提供處理身體廢物的最強力抗氧化系統──穀胱甘肽的生成訊號

這些效果相互作用後，可讓胃腸正常運作，幫助肝的排毒功能，並處理身體的活性氧廢物，這樣身體才有餘裕讓各處發炎復原。說只靠這招就能排除慢性發炎一點也不為過。

●本文摘選自如何出版／圓神出版 之《排毒革命：告別發炎體質，讓全身細胞煥發活力的5步驟》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！