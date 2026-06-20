急難救命第一線：專為台灣人量身打造的急難救護行動手冊

當世界變得危險，我們怎麼保護彼此？

——如果戰爭 發生：給台灣 人的急難生存 與醫療韌性指南

二十一世紀的戰爭，早已不再是教科書裡描述的模樣。

它不是電影《特洛伊》裡兩軍對峙的場景，不再有清晰的前線與後方，也不再有可以安心等待的安全地帶。衝突發生時，攻擊可能來自空中、城市之中，甚至就在日常生活的場域。醫院不再必然是庇護所，救護車可能成為目標，醫護人員也無法確定自己身處的是前線還是後方。

從烏克蘭 到以色列／加薩，我們看到的是一種新的戰爭樣貌：當整個社會承受巨大壓力時，醫療會降階運作，資源會短缺，而一般民眾往往成為最早、也最關鍵的第一線行動者。

這些並不是遙遠國度的特殊事件。對於任何身處複雜地緣風險環境的社會而言，它們都是值得提前理解的現實。

在台灣，我們習慣了穩定的醫療體系、順暢的基礎設施與高度組織化的救援系統。安全似乎是一種理所當然的存在。然而，當國際局勢變動、系統可能暫時失效時，真正能帶來穩定感的，絕不是恐慌，而是做好準備。

準備不是為了預測最壞的情境，而是為了在不確定來臨時，仍然保有判斷與行動的能力。準備意味著我們理解生活的風險，並建立基本醫療與自救知識，強化危機決策能力，當然也包括心理上的預備，讓我們在混亂中仍能維持冷靜。

接下來，我們先從幾個故事開始，看看現代戰爭下醫療現場的真實樣貌，再一步一步思考：如果世界真的變得危險，我們可以為自己、為家人、為社會，多做哪些準備。

書名：《急難救命第一線：從日常急救到戰傷處置，每個人都能學會的自救與互救》 作者：白映俞, 唐貞綾 出版社：商周出版 出版時間：2026年05月26日

【故事】街角咖啡店：突然變成的急救 站

以色列南部某座城鎮，有一間平常只是賣咖啡、蛋糕、小三明治的小店。

二〇二三年十月七日那一天，店主正在把椅子排出來準備開賣早餐。外面傳來連續的槍聲與爆炸聲，他還來不及反應，第一個傷者就被推進店裡，看起來是大腿中彈，男子忍耐地嗚咽著。

店主把桌上的紙巾箱、圍裙、冰箱裡的冰袋全部拿出來。

店員撕開布巾死命塞進傷口深處加壓，有人抓起圍裙布條和一把堅固的長柄湯勺，在傷患腿上絞出一個臨時止血帶。五分鐘後，第二個傷者進來。接著又有第三個。

很快地，咖啡店裡的桌子全部搬到旁邊、椅子變成擔架、地板上都是血。

誰會想到街角咖啡店有一天會變成急救站？沒有人準備好，但那一天，它就是。

真相一：平民即前線，戰爭不再分「戰區」

當專業無法即時抵達，生死的重量就被迫前壓到平民身上。

在以色列音樂節裡，年輕人第一次用 T-shirt 當敷料止血；陌生人互相救助；平民背著另一個人衝出交火區；即使以色列全民皆需服兵役，其中仍有許多人是人生第一次面對槍傷，卻憑直覺救了人。在加薩，成人們徒手挖瓦礫，鄰居互相抬擔架，任何能動的人，都成為急救鏈的一員。

你可能會想，可是我沒有那麼大愛，只想保護自己就好，平時我也沒什麼勇氣和能力，所以我也沒辦法像這些故事裡的主角們拚命去救陌生人。那就不需要學這些了吧？

錯了！你絕對需要學習，因為了解這些知識和技能，就是在救你自己。你可以想想，你一天大部分的時間都待在什麼地方，跟誰在一起呢？當突發的災難來臨時，你有辦法自救嗎？你身邊的人真的是陌生人嗎？還是你的家人、同事或朋友呢？萬一你關心的人身陷險境呢？

這本書是你伸出援手的第一步，也是保護自己、保護你在乎的人的第一步。即使看完之後，你還是很難想像自己要去做那些看起來很可怕的處置，但只要你願意理解其中一些基本概念，像是學會協助傷患離開現場、移動到安全的地方，就已經是幫了大忙了。

真相二：到院時間被拉長，醫療變成「跟時間賽跑」

「時間」成為現代戰爭中最殘酷的醫療變數。在烏克蘭，許多前線醫護都有相同的描述：

・ 過去的黃金後送時間是一小時，但在實際的烏克蘭戰場中，多數後送都延長到六小時以上，甚至有文獻指出平均後送時間可能高達二十小時以上。

・ 後送延長的一大原因是反覆的無人機轟炸與砲擊，導致某些地帶幾乎完全無法使用救護車。

・ 醫療後送路線成為目標，只要救護車一出現，常立刻被攻擊。

・ 連外通道被毀，當道路、橋樑被炸壞後，只能徒步、拖行或用臨時擔架轉運。

無人機鎖定、道路癱瘓讓救援和醫療無法做到最理想化，變成傷者必須在壕溝裡被急救，必須在砲擊間隔的短短六十至九十秒內被抬走，甚至第一接觸者往往不是軍醫或護理人員，而是一般士兵或平民。

在以色列音樂節事件，更是事發突然，傷者往往只能靠著民眾間的互助自救，如果能被載上車送往醫院，幾乎已經可以算是奇蹟；在加薩，當傷者被從瓦礫堆中挖出來後，常常連可供轉運後送的救援載具都沒有。

也就是說，在進到醫院做任何醫療前，能夠用來送醫的時間已經被現在的攻擊型態明顯牽制。在戰爭情境中，後送時間的不確定性往往具有致命意義。

這使得平民急救能力的重要性遠高於過去任何時代。

或許當你在前一段讀到「平民需要急救能力」，又在這段看到「專業沒有辦法第一時間到」這樣的句子時，會覺得深受冒犯，生氣地問：「那我還算什麼平民？」然而，我們在這本書就是要告訴你，「平民就是第一線」不是一種口號，而是烏克蘭、以加每天都在上演的現實。現代戰爭的核心真相是：第一反應者不再是軍醫或消防隊，而是你身旁剛好沒有倒下的那個人。這並非角色期待，而是時間與距離所造成的現實結果。

當然你會問，為什麼台灣需要了解這些現實？現在大家常提到韌性，醫療也很需要韌性。韌性絕不代表「一點都不害怕」，而是在害怕中仍然能動、能做、能救。現代戰場不只是血腥，更是心理壓力的淬鍊，醫護與傷者都必須在極端壓力下做選擇。就算你不是軍人、不是醫護、也不是緊急醫療救護人員，你依舊需要關心醫療韌性這個議題。因為現代戰爭裡，所有人都在前線。於是醫療韌性不只是醫療系統的事情，而是整個社會的事情，這關係到每一個人的健康與照護。這時候，我們不能因為害怕而選擇忽視，而是必須願意提前理解、提前準備。

不過，請大家不要過度慌張，「平民就是第一線」並不是代表每個人都必須衝上前線打仗或救人。除非特殊職業，如軍警消等，否則沒有人有義務在高度危險的情境中冒著生命風險行動。民眾選擇不介入，並不代表冷漠或失職。真正重要的是先保護自己，再在能力範圍內做出可能幫助他人的選擇，因為只有活下來，才能繼續成為他人的支撐。而如果願意在承平時期花點時間做好準備，當某天危難真的來到你面前時，你就更有機會和你所愛的人一起撐過去。

●本文摘選自商周出版 之《急難救命第一線：從日常急救到戰傷處置，每個人都能學會的自救與互救》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！