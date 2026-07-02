你焦慮的往往不是事件本身─心之所以不得安，是因為你一直試圖把它「實體化」

文／紀金慶、林晴晴

晴晴溫柔轉譯 直心是道場。 ——《維摩詰經》

在放長假的前夕，你的心情是純粹的雀躍，抑或是夾雜著一種幽微的焦慮 ？

我們本以為放鬆是身體的暫停，但諷刺的是，當郵件聲靜音、行事曆留白，有一種「沒來由的空洞」反而開始震耳欲聾。

放鬆的是不必再應付外在的索求，但焦慮也同時出現──當「角色」暫時脫落，我還剩下什麼？

於是，我們在極度用力的衝刺與全然放鬆的恐慌間來回跑動，身體停了，心卻在空轉中日漸疲乏。

這種疲乏，來自於我們習慣將心安住在具體的標籤上。我們以為要有目標、有成就、有被需要的角色，心才有地方擱著。然而，《金剛經》與禪宗卻給了一個悖反的答案：心之所以不安，正是因為你一直試圖把它「實體化」。

請試著穿透這種焦慮的本質。從下班後的沙發，到大雪中的安心公案，我們要練習的不是「逃離」現場，是持續行動，在行動中完成一場「不斷而斷」的轉身。

我們不必一口氣拆掉生活的牆才得以深呼吸，要做的只是清楚看見自己的行動，保持距離，亦全心全意地投入當下。

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心的安頓，是鬆開對「相」的黏著

想像一個對你我而言，再平凡不過的現代場景。

在一整天馬不停蹄的會議、報表、回覆訊息之後，你終於回到了家。踢掉皮鞋，換上睡衣，洗了一把臉，把自己丟進客廳的沙發裡。外在的喧囂結束了，但奇怪的是，你感到一種比上班時更深沉的「焦慮」──那種對未來的茫然、對自我的懷疑、或者僅僅是沒來由的空洞，在安靜的深夜裡突然變得震耳欲聾。

這時你心裡最想問的一句話，其實與兩千五百年前那位須菩提長老問佛陀的一模一樣：「云何應住？云何降伏其心？」

白話來說就是：「我的心到底該安在哪裡？在這麼亂的世界裡，我該怎麼搞定這顆一直漂泊、一直不安的心？」

當你翻開佛教經典《金剛經》時，全書一開場也和下班後的你沒有不同。

彼時，佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園與一千二百五十位比丘托缽完畢，洗足就座，準備開講。這個場景的鋪陳，不僅是一種佛典常見的「入經」格式，也是在暗示：佛法並不是在超脫日常的玄談之中展開，而是在最尋常的日常勞作之後開始。

你看佛陀正是在托缽、吃飯、洗完腳之後，才準備開講，這暗示了佛法處理的不是超脫塵世的玄談，而是那種「平凡之後」的人心問題。

對當時的僧侶來說，「布施」是他們的工作與日課；對現代人來說，你的一份簡報、一場演出、一次服務，本質上也是一種「給出」。我們都在「給出」之中尋找定位。

然而，為什麼我們的「給出」總換來一身疲憊？為什麼我們的心總是不安？

彼時，須菩提長老自舍衛國祇樹給孤獨園與一千二百五十位比丘中起身，開始了他與佛陀間充滿機鋒的應答。

須菩提不是泛泛的弟子，他以「解空第一」聞名，專長於闡釋「諸法皆空」的思想。他的提問，直指修行者最核心的困境：「云何應住？云何降伏其心？」──凡夫的心極易迷亂，那麼，這顆心應該安住於何處？又該如何降伏？

這其實是每一個時代的人都能共鳴的焦慮：我的心到底該安在哪裡？在變動不居的世間，如何安放不斷漂泊的自我？

佛陀並沒有給出一套深奧的心理技巧，他只是淡淡地翻轉了前提。

書名：《離苦：從自我到自在的9次領悟》 作者：紀金慶、林晴晴 出版社：三采文化 出版時間：2026年6月26日

這讓我想起禪宗公案裡，二祖慧可求法時那個最具張力的瞬間。讓我們把時空快轉到北魏嵩山的石洞裡──

那是個大雪紛飛的深夜。慧可站在雪中，對著面壁的達摩祖師哀求。

慧可痛苦地說：「祖師，弟子的心一直不得安寧，像是燒著火，又像是懸在半空，求祖師幫我安心！」

達摩祖師緩緩轉過身，沒有安慰，只有一道冰冷的指令。「把你那顆不安的心拿出來，我幫你安。」

慧可愣住了，他閉上眼，試圖在內心深處抓住那份「不安」。

他找了許久，最後一臉茫然地說：「我找遍了全身，卻發現那顆『不安的心』，根本抓不到，它了不可得。」

達摩祖師笑了。他斷言：「好，我已經幫你安好心了。」

那一瞬間，慧可悟了。

這一段對話，其實是《金剛經》邏輯的「現代白話版」。我們回到《金剛經》的原場景，你看須菩提問的是：「心要安在哪裡？」

佛陀與達摩的回答如出一轍：「當你預設有一個『心』要被安住、有一個『我』要被保護的時候，你其實已經落入了幻相。」

我們現代人的焦慮，本質上不在於事件本身（工作、房貸、關係），而在於我們反覆追問：「我的心該放哪裡？」

我們以為心是一塊石頭，需要找個地方擱著；但佛陀說，心更像是流動的風，或是虛擬的投影。

心之所以不得安，是因為你一直試圖把它「實體化」。當你發現那個焦慮的、想求表現的、怕被討厭的「心」，其實像幻影一樣了不可得時，那份執著一旦鬆動，安頓便在當下發生了。

這就是《金剛經》要帶領我們進入的思維反轉：安身之道，不在於找到棲身之所，而在於照見「根本無所住」。

●本文摘選自三采文化 出版之《離苦：從自我到自在的9次領悟》。