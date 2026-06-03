土地為何能讓家族代代累積龐大財富？關鍵在於3大經濟特性

文／麥克・伯德

土地為何能世代致富？三大關鍵經濟特性

在有文字記載的絕大部分人類歷史中，從巴比倫帝國開始，歷經數千年，直到二十世紀，世界上多數地區的生活都很簡單，活動範圍侷限在地方，多半以農村為主，而且大家普遍貧困。即使有些許財富，那也幾乎全來自於土地：無論是種植的作物、飼養的牲畜，還是開採的礦藏。

對於擁有大片土地的人來說，這些資產往往賦予他們管控土地上居民的權力，也帶來了相應的責任。在工業革命以前的歐洲與亞洲，最高的社會地位通常與大量的耕地密不可分。生活在土地上的居民，必須向擁有龐大莊園的精英階層繳納部分的勞力、收成或收入，甚至三者皆需奉上。這些農民就在這些土地上度過了一生。歐洲爆發戰爭，耕田的男丁被徵召上戰場送命時，正是那些擁有土地的貴族（伯爵與男爵、領主與封建地主）把不幸的壯丁押上前線。這些擁有土地的貴族，在國家治理中扮演關鍵的角色，成為農民與孱弱中央政府之間的中介者，手段有時相當殘酷。這種階層結構在前現代的世界各地普遍存在。

本書的目的是要探討一個問題：為何土地至今仍如此重要？又為何它會持續塑造、甚至威脅我們的未來？但瞭解這項世上最重要的資產以前是怎麼被使用的，不只是回顧遙遠的社會史而已，這也有助於瞭解土地為何至今仍牢牢牽動著整個社會，為何大家對「擁有土地」這件事如此執著。相較於其他常見的財富形式，土地有強烈的象徵意義，能激起深刻的情感。縱觀歷史，擁有土地意味著擺脫農奴制與封建束縛，成為掙脫地主枷鎖的自由象徵。如今在世界的許多地方，土地仍承載著類似的意涵。擁有土地和土地上的房產，代表躋身穩定而獨立的中產階級，是成年的標誌，也是財務保障的象徵。大家不僅相信土地屬於他們，也覺得自己屬於這片土地。土地因此與歸屬感及身分認同的概念緊密交織，成為大家定義自我的核心。

然而，本書所聚焦的近三百五十年人類歷史，與此前數百年、甚至數千年的歲月截然不同。這段時光在歷史長何中，猶如開了幾千英里的平穩路程後，突然來個急轉彎，雖然很短暫卻徹底改寫了歷史軌跡。隨著工業時代的來臨，世界從以糧食生產與分配為主導的商業模式，轉向農業占全球經濟產出不到二十分之一的局面。在當今最富裕的國家中，農業通常占國內生產毛額（GDP）不到一％，從業人口亦低於五十分之一。稅賦不再以穀物或兵役支付，而是以貨幣繳納。

在十八、十九世紀的歐洲，最後那數千萬名農奴原本與其耕種的土地緊緊綁在一起，此時終於脫離了地主的掌控。過去住在鄉間的歐洲與北美人口，如潮水般湧入新興且迅速成長的城市。一些在地圖上幾乎找不到的地方，轉眼間便聚居了數十萬居民。隨著更新、產能更高的製造、運輸、貿易、通訊形式相繼出現，土地的古老角色開始式微。那些由佃農耕種、曾是最有價值資產的廣大莊園，無論價值或聲望都日漸衰落。如今我們所熟悉的現代世界，就此誕生。

自穆納比圖的時代以來，如今我們的生活方式幾乎已徹底改變。即便只從首批歐洲人抵達北美大陸算起，變化也同樣驚人。然而，土地對全球經濟與世界各地民眾的日常生活，依然相當重要。其重要性是源於三大關鍵特性，這也解釋了為何土地作為糧食與原料來源的原始角色已大幅削弱，但土地的價值依然持續攀升。這些特性說明了土地何以仍是金融體系中最重要的資產，也是龐大財富的儲存所在。此外，土地也是造成全球許多不平等的根源。它與其他的資產和商品不同，不受資本主義一般規律的約束。正是這些特殊的性質，使土地潛藏著極大的風險，成為引爆重大金融危機的關鍵因素。

土地的第一項特性是，幾乎不可能憑空創造出更多的土地。套用經濟學的說法，它的供給是固定的。雖然人類可以靠「填海造地」等方式，勉強增加些許土地，像是荷蘭沿海、新加坡，或是東京灣的部分地區。在條件允許的地方，這樣的工程極具價值，可創造出價值數千億美元的土地資產。然而，整體而言，現今全球的土地總量，與工業革命前相比幾乎沒有增加。這使得土地與我們為彼此生產的其他商品或資產截然不同。

其他商品或資產的規模，會隨著需求的提升而大增。當某個東西的需求上升時，價格就會上漲，新生產者也會爭相製造類似的產品。土地完全不是這樣，想多取得一點土地，只能向別人買，或直接從別人手中奪走，尤其是熱門地段。大多數的財富形式，是經濟學家所說的「正和」（positive-sum），意思是一方獲得更多，並不代表另一方必然受損，但土地往往是「零和」（zero-sum）資產。

自工業革命以來，在經濟快速成長的過程中，我們重視的所有其他事物，無論供給或本質都持續改變。創新的作法迅速取代了舊有模式。截至二○二四年底，美國市值最高的五家公司，市值加總超過十五兆美元，其中僅有一家（微軟）存續超過五十年。近年來一些曾看似不可撼動的企業巨擘，如柯達（Kodak）、寶麗來（Polaroid）、諾基亞（Nokia）、摩托羅拉（Motorola）等昔日的科技先驅，都已迅速沒落。激烈的競爭不斷迫使企業創造新產品與服務，停滯不前的公司很快就會被淘汰。許多二十年前仍極具價值的機械、技術與智慧財產，若原封不動搬到今日，恐怕已一文不值。因為它們所服務的市場已不復存在，所用的方法也早已過時。但土地根本上截然不同。套一句不動產投資者常掛在嘴邊的老話：土地不會再冒出來了。

土地與其他資產截然不同的第二個關鍵因素，在於它的不可移動性：土地無法搬到更實用的地方。當一座繁華都市的土地變得價值連城時，我們無法從地價低廉的地區調來更多的土地。經濟中的其他要素則靈活得多。人會為了新機會而遷徙到不同社區、城市、甚至國家。設備與機械可以透過陸運、海運、空運來運輸。思想與創意可以自由流動，所以政府必須立法以防創新成果遭到竊取。連土地上的建築物，在極端情況下也能遷移，而且建材還能回收再利用。唯獨土地本身，動彈不得。

正因為土地難以新增又無法移動，紐約市中心一塊看似平凡無奇的土地，才會價值高達北達科他州同面積土地的數萬倍。兩者根本無法替換。過去三百年間，隨著全球經濟日益工業化與城市化，土地的價值越來越不取決於上面能種什麼，或底下能開採什麼，而是取決於周遭正在進行什麼活動。這就是為什麼附近開通新的交通路線時，原本廉價的土地會價值暴漲。繁華都市中的土地用途多元，可興建住宅、商業大樓、交通基礎設施，或成為重要的綠地。然而，土地一旦用於某一目的，就無法同時兼有其他的用途。十九世紀工業蓬勃發展時，城市中心的土地變得格外重要。隨著運河、碼頭、鐵路這些貿易動脈的出現，其周邊的區域也日益搶手。各式各樣的工廠、作坊、運輸設施，以及湧入城市的新居民所需的住宅，都需要空間。

土地的第三項特性，或許最不好懂，但最能解釋它在現代經濟中的關鍵角色。與我們重視的其他事物不同，土地幾乎不會衰敗。套用會計術語，就是它不會折舊。如果一塊地位於人口稠密、經濟活躍的區域，我們沒有任何理由預期它在數十年、甚至數百年後貶值。

正因如此，世界上一些最古老的財富，至今仍掌握在那些歷史悠久的家族手中，他們除了牢牢抓住那些歷經時間考驗的市中心土地以外、幾乎什麼也沒做就守住龐大財富。例如，英國的西敏公爵家族（Dukes of Westminster）與卡多根伯爵家族（Earls Cadogan），就是靠著倫敦的大量土地，度過了貴族階級的財務危機，使這兩大家族如今的繼承者分別名列全國第三及第十四大富豪。3這些古老家族不過是土地世襲財富的冰山一角：在那些產值最高、商業蓬勃、土地稀缺的城市裡，還有成千上萬個微型的土地壟斷者。

書名：《土地致富》 作者：麥克・伯德 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年5月5日

沒有其他重要資產能夠存續這麼久。土地上的建築再怎麼堅固，終究會倒塌，或至少需要昂貴的大規模翻修。一輛新車一開出展售中心，價值就瞬間大跌。以最先進技術製造的機器，最終（有時甚至很快）都會過時而遭到淘汰。人類會衰老、死亡。隨著科技進步，以前遍布各地、對企業至關重要的資產（如馬匹、馬車、運河船隻），如今在世界多數地方已失去實用價值，僅剩娛樂功能，最初的用途早已毫無價值。連最有價值的創意與發明，也會在改良品與替代品出現後，價值一落千丈。

土地與公司不同，土地的價格不是取決於地主的創新能力、領導才能或勤奮程度，而是取決於周邊生活與工作的人從事什麼活動。事實上，那些讓土地變得日益珍貴的人，往往也是在土地增值過程中受害最深的群體。每天早上，成千上萬的勞工搭乘巴士、汽車或火車湧入繁華的都市工作，這些地方的房產之所以能收取令人咋舌的高昂租金及賣到天價，正是因為有這麼多人湧入工作。這些勞工為了住在工作地點附近，只能付出高昂的租金，省吃儉用多年，才有機會為自己買下一小塊土地。土地增值帶來的意外收益，大多被那些有幸在價格起漲前，於特定地點、特定時間購入土地的人獲取。說到底，這主要是一場運氣的遊戲。

土地的總量固定、無法移動，又不會自然耗損。這三項關鍵特質，使它與世界上的其他一切資產截然不同。這三項特質解釋了為何土地至今仍是儲存龐大財富的形式，儘管它最初的功能（作為農業基礎與國家權力的組織核心）在現代經濟與政治體系中已不再那麼重要。同時，這些特質也說明了為何土地對當今的整體經濟繁榮，潛藏著巨大的風險。

●本文摘選自天下雜誌出版之《土地制富：買不起的未來！土地如何壟斷現代經濟、牽動地緣政治，更決定世代財富命運》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！