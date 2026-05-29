20篇黑道姑姑的故事，99則人生必讀金句：暢銷作家黃山料全新力作！

文／ 黃山料

│故事01│

不要對每件事過度自省，

任何事，只要符合自己的道德標準就好。

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我遞剪刀給別人時，

總是會把鋒利的那一端，對著自己。

我在便利店挑飲料時，總會在玻璃門外挑完，才打開門取飲料，幫店家省電。我在理髮廳躺著被洗頭時，脖子都會偷偷用力抬高，因為擔心洗頭妹手痠。

但我的姑姑不一樣，她遞剪刀給我時，會大喊著

———「丟了喔！接住！沒接到就剪掉你老二！」

書名：《我的黑道姑姑：教我的99件事》 作者：黃山料 出版社：三采文化 出版時間：2026年5月29日

她打開便利店的冰箱挑飲料時，會順便吹個三分鐘的冷氣，叫我挑慢一點。她在理髮廳洗頭時，會說後腦杓加強一點，一邊幫洗頭妹介紹男朋友、喇低賽，把洗頭妹逗開心，只為了蹭到更久的洗頭時間。

她不內耗，因為她去耗別人。

我總會想，那個洗頭妹看起來心情不好，是不是我剛剛頭太重了？我開冰箱太久，會不會浪費人家做生意用的電？別人給我東西時，我沒有用雙手去接，會不會太沒禮貌了？我怕耗到別人，所以我內耗。

姑姑說，不要對每件事過度自省———

永遠不要去揣測別人的動機、別人的評價，因為那些事情與你無關，與你有關的只有你的錢、在乎你的人、還有你爽不爽 ——— 心裡平靜最重要。

我問姑姑，

妳這樣子，會不會常常被別人討厭、不受歡迎？

姑姑說，關我什麼事呢？你太把自己當一回事！

每一個人，都只是別人生命裡的路人，我是白目又怎樣？別人要用怎樣的情緒看待我，是別人的選擇。

其實，只要做到自己認知裡的分寸就好，

任何事，只要做到符合自己的道德標準，就好。

不符合標準的部分，自有法律規範我！

我現在就是 還．在．外．面！怎樣，你管我呀？！

我這才想到，對喔，她才剛出獄呢。

她心中的尺，精密丈量自己的爽度與道德間的拉扯。

不觸犯法律、不傷害人的前提下，做最舒服的自己。

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被討厭了，不用問為什麼，

只因為支撐每個人活下去的價值觀不同。

反而你該肯定自己，

慶祝你勇敢堅持了自己的版本。

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最好學著遲鈍一點，

敏感很虧，因為根本沒有人在意。

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│故事06│

很多話，選擇不說，是因為說了沒用，

更因為不想讓珍惜的人，心裡多一份煩惱。

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姑姑跟我說，她七天後要去坐牢，

她叫我「不要跟阿嬤說」。

她說阿嬤已經很累了，不要讓阿嬤操心。

但我猜是因為，姑姑已經是第二次入獄，她怕被唸。

姑姑收拾情緒，笑著回到家裡，

此時，不知情的阿嬤，正在為姑姑做飯。

是姑姑最愛吃的蝦仁蛋。

姑姑和阿嬤在飯桌聊了很久，

但我總覺得很奇怪⋯⋯

因為，她們兩個人都「不聊自己」，

不提工作、不提感情、不談跟自己相關的話題。

她們聊了新聞裡的殺人犯、聊了某個親戚去當網紅、聊了那麼多，就是沒有關心對方一句。

姑姑和她的媽媽，明明在聊天，

卻沒有太深的交流，她們總是這樣相處。

因為怕說錯一句話，就會讓氣氛壞掉。

其實阿嬤也會好奇，

姑姑都三十幾歲了，有沒有對象？在做什麼工作？

但阿嬤知道，聊了一定會吵架，所以兩人心照不宣。

姑姑其實也在忍，忍住不要念叨阿嬤，唸她一把年紀了不要苛待自己，不要那麼省，不要吃過期的食物、不要因為捨不得吃，就把水果放到爛掉。

所以，她們就這樣，看起來不太熟的，小心翼翼吃完飯。分開前，我聽見阿嬤小心謹慎的問了姑姑

——— 回來多久？

姑姑說，七天，七天後要去旅行，

還強調：會玩得很開心，所以短時間內不會回來了。

阿嬤只說了一聲，喔。

姑姑吃完飯，有點想哭，她偷偷跟我說：

「哎，以後要好長一段時間吃不到了。」

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愛你的人，會因為懂你的脾氣，

所以練習用你需要的方式，來和你相處。

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七天後，姑姑入獄了，

我才和阿嬤聊到姑姑故意隱瞞要坐牢的事，

阿嬤卻說——— 「我早就知道了。」

「通知書都寄到戶籍地，我怎麼可能不知道。她不告訴我，可能是怕我傷心吧。她不想講，那我就不問。小孩長大了，有自己的想法。她回來的那七天，我做了她喜歡的各種小菜。她吃得很香，像小時候一樣。」

但我知道，阿嬤那幾天常常偷哭，

只是她不讓姑姑知道。

她覺得，身為媽媽，不想給小孩壓力。

我去探監的時候，

帶了阿嬤做的小菜，

跟姑姑說了這件事，

姑姑也一直哭，她說———

「我很後悔，後悔年輕的時候對媽媽很兇、很壞，害得現在，媽媽有事都不敢問我、不敢說。」

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世界上，

最讓人後悔的是，

曾經對媽媽刻薄，

但很久以後才意識到。

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後來阿嬤去探監姑姑，

兩個人一樣聊著新聞、聊鄰居，不聊自己。

直到時間開始倒數了，獄警開始催促了，

姑姑才說——— 很想抱阿嬤一下。

但隔著玻璃，連手都碰不到。

阿嬤還在跟姑姑說話，一直說「等妳出來」，

但姑姑來不及聽見，姑姑被獄警帶走了。

阿嬤掛上電話，看著姑姑被帶離，

阿嬤說沒關係，下次再來，

回家路上，阿嬤就開始想下次要帶給姑姑什麼小菜。

其實，此刻，

阿嬤正對姑姑隱瞞著自己的癌症，

她努力珍惜著為數不多，僅剩的見面時光。

阿嬤隱瞞姑姑，因為她不希望姑姑關在裡面時，

已經束手無策，卻還要多一個煩惱。

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媽媽永遠會等你，

但不會永遠在等。

下一次見面，

好好擁抱媽媽吧。

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每一次見面都要好好的擁抱，

因為離別猝不及防。

稀鬆平常的一次見面，

也許，恰好就是最後一次。

●本文摘選自三采文化出版之《我的黑道姑姑：教我的99件事》。