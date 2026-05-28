越真實，越好賣！社群開箱影片如何神不知鬼不覺對你精準下單？

二○一三年，臉書收購了IG，這後來成為史上影響力最大的併購案之一。社會結構彷彿從邊緣開始起火，之後就一路慢慢燃燒、越燒越旺，直到一切化為灰燼。哈哈，沒有啦，開玩笑的。某種程度上算是吧。

同年十一月，IG啟用了贊助貼文（sponsored post）。我說的不是那種金髮美女拿著牙齒美白組的廣告貼文，而是用戶可以付錢把自己的貼文推廣給更多人看的那種。這是IG開始重新定位為廣告平臺的第一步，個人和品牌都可以付錢把貼文內容推送到目標族群眼前。

對於我們這種凡人來說，贊助貼文的意義不大。我何必花錢讓更多人看到我在家做的亂七八糟美甲，或是看到我做的貝禮詩奶酒蛋糕被擺在從TK Maxx折扣商店買來、一個七點九九美元的蛋糕架上呢？我才不要。

但如果你的目標是賣產品，那麼付費把商品展示給可能會買的人看，就是個革命性的發明了，對小型企業來說尤其如此。

在那個時候，這個變化其實不過就是一次技術上的進步。我們開始以數位方式消費內容，而廣告自然也跟著走向數位。這就是現代化。

但是到了二○一五年，廣告不再是向有共同興趣的一群人推送他們可能感興趣的產品與服務那麼簡單了。它開始變得非常個人化。在臉書收購IG的兩年後，臉書像素（Facebook Pixel，現稱Meta Pixel）問世，這項技術讓廣告商可以追蹤我們在網路上的興趣與行為，使廣告訊息變得比以往任何時候都更精準。這已經不只是廣告了，這是截然不同的東西。

此後，客製化廣告開始在網路上的每個角落追著我們跑。我們會開玩笑說蘋果手機在偷聽我們說話。哪怕只是瞄一眼新的洗碗機，很快就會被相關廣告不停轟炸。只要你在社群媒體上點過或看過某個產品，接下來無論你去哪裡都會看到它的廣告一直跳出來。

書名：《每個月都窮到底的我，決定開始理財》 作者：艾瑪．愛德華茲 Emma Edwards 出版社：三采文化 出版時間：2026年5月29日

有一次，我在IG限時動態提到一個行李箱品牌，完全沒有任何商業合作，只是單純說我有點想買他們的一款行李箱。後來我的追蹤者有人告訴我，他們的IG在我的限時動態後面插入那個品牌的廣告。智慧型演算法透過關鍵字配對，把這些線索連在一起：我提到了那個品牌，而那個品牌剛好在投放廣告，於是演算法決定採取行動。（在你問之前我就可以回答你，不，內容創作者不會因此拿到錢。這些錢直接從品牌流到IG的口袋了。）

根據研究估計，我們單一天看到的廣告數量大約介於六千到一萬則之間。現在我們做的每個動作都可能成為被推銷東西的機會，而我們的消費模式正因此出現變化。

網紅文化

首先有一件很重要的事要澄清，那就是我並不反對把社群帳號變現這件事。我的意思是，拜託，我自己也試過了。

本質上來說，網紅文化代表廣告管道出現了去中心化，也代表廣告預算從企業掌控的雜誌和戶外看板轉移到了個人身上，其中包括女性、BIPOC（Black, Indigenous, and People of Color，黑人、原住民與有色人種）、身心障礙者，以及LGBTQI+（女同性戀〔lesbian〕、男同性戀〔gay〕、雙性戀〔bisexual、跨性別〔transgender〕、疑性戀〔Questioning〕、酷兒〔Queer〕、雙性人〔intersexual〕與+〔更多無限可能〕）。

這個產業有沒有責任可以做得更好？有。廣告預算集中在特定規模、能力或族群的網紅身上，是否會製造問題？會。這個產業有許多明顯的缺點。但如果只談我們的消費習慣，隨著各個品牌不再認為內容創作者是在浪費網路空間，而是開始把他們當作真正的行銷管道時，我們對外部訊息的脆弱度暴增十倍。

突然之間，推銷不再來自光鮮亮麗的時尚雜誌，而是來自那些和我們很像的人。我們可以直接傳訊息給他們，他們和我們看同一檔垃圾電視劇，他們和我們形成擬社會關係，我們甚至以為自己認識他們。

網紅文化一開始其實是一場關於嚮往生活的遊戲。我們的動態牆充滿了令人驚嘆的旅行攝影，以及街頭風格結合時尚雜誌風格的內容，讓我們這些「普通人」得以窺見那些和我們生活天差地別的光鮮人生。

接下來登場的是真實感。我們開始更偏愛蘋果手機的隨手拍，而非專業或是套了濾鏡的照片。我們想看的是距離我們沒那麼遙遠的日常生活，而不是遙不可及的理想人生。我們能和這些人產生共鳴。我們買得起他們推薦的商品。我們看到的不再是飛機頭等艙和設計師包款，而是我們真的買得到的品牌購物戰利品。這些內容向我們販售的是一種我們真的能投入的生活方式。於是我們買下去了。

但是，無論你喜歡的是那些令人嚮往的內容還是更貼近日常的內容，結果都是一樣的：我們對「所有可能擁有的東西」的接觸，已經失控暴增。

●本文摘自三采文化出版《每個月都窮到底的我，決定開始理財》