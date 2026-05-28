在肺結核病痛、愛情創傷與信念崩解中，尋找活下去的理由——三浦綾子《尋道記》

文／三浦綾子

對於僅因為離開了旭川，就錯覺無累一身輕的自己，我感到好笑。我再度感到，以往同許許多多的人那些虛偽的回憶，仍舊牢牢的纏繞著我，便離開了窗口。

接著，我坐到病床上，打開了聖經。這是三個人合住的房間，我的床位在最靠近走廊的一邊。其他的兩位，已經安靜的入睡。翻開聖經，我看到了下面的句子。

「天地要廢去，我的話卻不能廢去。」

也不知是否偶然的巧合，我非常吃驚於同我此刻所思想的東西太過一致的這個詞句。這節聖經告訴我們，縱或天底下的一切事物有過去的時候、有滅亡的時候，耶穌基督的話卻是永恆不朽的。

（所謂耶穌的話是永恆不朽的，到底是怎麼一回事呢？）

我這根纖細的指頭停留在這個金句上，久久，久久。我想著：換句話說，所謂耶穌的金言不朽。似乎應該解釋存在那兒。如果耶穌說願意寬恕我，我的罪孽或許可以獲得消解；可是如若祂表示不能寬恕，那麼，我的罪孽就永無消逝的時候了。

「天地要廢去，我的話卻不能廢去。」

我在嘴裡喃喃的重複著。這天夜裡，於是連同住院的情形，把這件感觸寫給了前川正。

前川正仍舊有信來。內容比在旭川時還要詳盡而綿長。譬如，早上幾點鐘起床，讀了些什麼書，跟誰見過面，談了些什麼；真是要多詳盡有多詳盡的生活報告。從他的信上，我能清清楚楚的想像到，當他和友人談論和平問題的時候也好，或者逛書店、手捧著剛出版的新書的時候也好，無不痛切的感受到由於我這個人不在旭川而產生的寂寞。在來信上，他說他也準備三月裡到札幌來接受檢查。單是為了他三月裡要來的這份期盼，我的每一天都過得很快樂。這才使我深深的體會到「快樂」這兩個字眼兒，是飽含了多少期盼和希望的一個詞彙。

就在這時，發生了一件小小的意外。有人通知我，旭川來了一個長途電話，我便趕到了護士辦公室。該不會是家人發生了什麼不幸吧，抑或前川正有了什麼三長兩短？我滿懷不安的拿起了話筒。不料，那是我住在旭川的N醫院時，幾乎每天晚上都要到我們病房裡來串門子的一位男病患打來的。

「喂，喂，理惠小妹妹有沒有到妳那邊去？」那位病患說著，咳嗽得很厲害。

「理惠？怎麼回事？」

「哎，理惠小妹妹說要回家，請了外宿的假離開了醫院，她家裡又打了電話來，這才曉得她並沒有回家去。大夥兒推測可能到妳那兒去了，小妹妹的母親和姊姊已經動身到札幌去了，如果理惠小妹妹到妳那兒去的話，不要叫她走。」

幾分鐘之後，理惠閃爍著一雙狂熱的眼睛，以一副沉思的神情，走進我的病房裡來。

「妳來幹什麼？」我沒好氣的問道。

書名：《尋道記【全譯本】：劉慕沙譯作集3》 作者：三浦綾子 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2026年４月23日

自從我決定轉院的時候起，理惠一直不吃不喝，只管茫茫然的愣呆著。她這份依偎之情雖然惹人憐愛，但我絕不現出高興的神色。她有過企圖自殺的過去。而當時所受的創傷，至今仍舊沒有完全痊癒。儘管她已經答應我不再自殺尋死，可是細想起來，剛剛跟我成為談得來的知己，頃刻間又不得不分離的理惠，確是非常可憐。

然而，許是到了札幌，看過我之後放了心了，在她母親抵達之前，便逕自回去了。她是向醫院方面撒了謊跑到札幌來的，我擔心她說不定會被勒令出院。於是打了個電話給旭川的N醫院，請求他們不要為了這次的事情大驚小怪，直到她的心靈創傷完全康復。院方大概也很明白這點，理惠也就沒有遭受任何責難，得以繼續過她的住院生活。

由於這件事，使我重新體會到與人相知的分量。你要是真正的愛一個人，就應該幫助她，使她即使在獨自一個人的時候，也能夠生存下去，我這樣的心想。這也是前川正對我說過的話。在我動身離開旭川之前，他曾經告訴我：「小綾已經到了不該依賴著我生存的時候。一個人要是依賴著另一個人生存的話，他是永遠無法真正的生活的。妳必須決心去仰賴神才好。」

父母愛子女也好，男人愛女人也好，使其在精神上能夠獨立，也許才是真正的愛情。「沒有你，我就活不了」。一個人在說這種話的時候，該說還不懂得真愛的艱辛和嚴酷吧。總而言之，由於理惠這孩子，我算是領悟到了愛一個人的艱辛，和與人交往所帶來的責任。

●本文摘選自麥田出版之《尋道記【全譯本】：劉慕沙譯作集3》。