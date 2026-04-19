神明、鬼魂是真的？機智的靈性生活，揭開超自然力量的祕密

問：

神明真的是透過大家的意念就可以產生嗎？就像是版主所形容的地基主一樣？孫悟空是真實存在的角色嗎？觀音菩薩是來自哪個空間的高靈呢？天庭真的是玉皇大帝掌管的嗎？天庭又是哪裡的天庭呢？

答：

地基主並不算是神明，而是人們習慣供奉的能量。衪雖然是人們普遍感受得到的能量，卻不一定是以人像呈現，往往會依照人們對於這種能量的詮釋而反映出人們所熟悉的影像。所以對大部分的亞洲人來說，衪雖然是以人像呈現，但是對於大部分的外國人來說，衪只代表家裡的能場。

書名：《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》 作者：Ruowen Huang 出版社：時報出版 出版時間：2025年04月18日

神明跟地基主不同的是，神明往往都有特定的形象、身分與背景，例如媽祖或是釋迦牟尼佛等等。人們腦中會很自然地反映出衪們的樣貌。

通常當一個人在世時，他的種種行為超過人們所預期，或受到眾人的敬重，那在這個過程中，他就很可能被神格化。在人們心目中，他的行為不是一般人做得到的，所以即便是他在世時，人們也會覺得他必然是神仙轉世，表現才會如此出眾。因此這個人死亡後，他的故事就很可能被廣為流傳，得到更多人的愛重與尊敬，而眾人投注的能量則會依照他們生前的模樣凝聚出完全神格化的能量。

這也是神明與家裡所凝聚出的地基主能量不同的主要原因。尊敬、崇拜，以及覺得他們無所不能的信念，由於都是宇宙中純淨且較高的能量。藉由這些信念所凝聚出來的能量，不但具有他們生前的樣貌，更具有龐大的力量，而人們所熟悉的神明也因此產生。

孫悟空這個角色源於十六世紀吳承恩所創作的《西遊記》。雖然是虛構人物，但在人們長期相信，又或者是想要相信的能量累積之下，衪自然會像上述所說的，形成一個具有實體與能量的存在。

但衪的形成不只是源自於《西遊記》。在吳承恩創造孫悟空以前，印度神教裡早在好幾千年前就有猴子神的傳說。印度教的猴子神叫 Hanuman，是個猴頭人身的神，也是印度神 Rama 的忠臣。

當初由於 Rama 無法飛行到斯里蘭卡救回被搶走的未婚妻 Sita，所以藉助 Hanuman 可以讓物體飛行的能力，協助衪跨海去把 Sita 救回來。聽說當初 Hanuman 切下了一座山頭，然後站在那塊山頭上跨海飛到斯里蘭卡，那模樣其實就跟《西遊記》孫悟空乘坐筋斗雲的樣子極為相似。

據說當初衪透過神力製造所殘留下的飛石，至今還漂浮在南印度的海上（Rameshwaram’s floating rocks）。所以或許早在吳承恩創造《西遊記》以前，孫悟空這個角色就已經存在人民的信念之中了。

至於觀世音菩薩來自於哪個空間，我覺得這必須要從「宇宙底下的萬物都是振動」開始理解。當所有的東西都是振動的時候，它們自然可以相互重疊，並存在於同一個空間裡。

這就好比天空其實一直存在著紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色，但由於藍色被大氣層過濾後分散較廣，又可以用較小較快的方式傳送，所以讓人們覺得天空理應是藍色的。因此各位如果可以把各種存在都想像成不一樣的顏色的話，自然就能理解這些存在如何同時存在一個空間。

我個人不認為天庭是由玉皇大帝掌管。天庭在人們的認知裡等同於天堂，也就是掌管所有天上事物的地方。全世界無論哪一個宗教信仰裡都有天堂，也都有專人管理，只是各有其名稱罷了。

有人覺得天堂理應在天上，也有人覺得天堂是在白光之後，當然也有人覺得天堂在人們的心中。無論天堂的實體位置在哪，我覺得任何一個可以讓人們的靈魂感到進化與平靜的地方，都可以稱為天堂。至於天庭是不是由玉皇大帝掌管，顯然就取決於你的信仰宗教是什麼了。在我個人的認知，所有的靈魂並沒有等級高低，而是平等的存在。這也是為什麼「掌管」在靈魂的狀態下並不成立，應該是共行、互助的狀態。

問：

版主有處理過鬧鬼的房子、被附身、被詛咒的案件嗎？有的話，是如何解決呢？

答：

我覺得利用「宇宙底下的所有存在都是振動」來解釋是最簡單的方法。如果把每樣東西都思考成獨立的振動頻率與範圍的話，那麼「被影響」的前提就是：其中一個能量場所的影響力遠大於另一個能量場所能掌控的範圍。

用這個角度來思考，鬧鬼的房子、被附身或是詛咒等等，都是因為它們的振動能場遠超過人自身可以承受與控制的範圍，所以人們才會被影響。舉個例子，如果衝向你的海浪只能拍打在腳上，那麼你自然無感，甚至會覺得浪花打在腳上是件很舒服的事。但一旦海浪的衝擊力猶如海嘯，遠超過你可以承受的範圍，那麼你很可能在海浪觸及你之前，就感到深深的恐懼。

如果覺得驅魔的原理很難理解，可以想像人們要用什麼方法來避免海嘯的衝擊？若不是用同等能量的反作用力去抵消海浪的衝擊力，就是建造強悍穩固的堤防來抵擋海嘯的衝擊力，或製造出比海嘯更強大的力量去撫平或壓制它。所謂驅魔、鬧鬼、被附身、解除詛咒，也都基於相同的原理。無論透過咒語、法術還是單純的意念，只要本身的能場遠大過它們，自然可以產生制服的作用。這正是能場強大且穩定的人不容易受到這些事情影響的原因。

所以要處理上述事件，先決條件是要擁有比它們更強大的能場，而這可以透過日常生活來加強。了解自己是誰，知道自己在做什麼，清楚未來的方向……全都是可以加強能場的練習。當一個人熟悉自己的能場時，對外來的攻擊或讓自身感到不適的能場就會格外敏銳。這時候再透過自身的能量，有意識地反彈、抑制、吸收或隔離這些令人不適或對你造成影響的能場。

能量的作用力取決於使用者的意念引導，所以要用什麼方法來解決上述問題，也取決於每個人的使用習慣。由於能量可以轉換，我個人偏好透過「吸收」來處理上述問題。我會將這些能量壓縮至我熟悉的次元裡，然後再將其轉換成未來可以使用的能量。如果這個能量是附著在某個靈魂與物件上，我會將能量與該靈魂或物件分割，再對分割出來的能量進行轉化。但如上所述，每個人處理的方式不同，以上只是我的個人習慣分享。

●本文摘選自時報出版之《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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