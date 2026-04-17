一醒來就覺得累？起床立即能做的2個好習慣，幫你重開機

人人都能將「錯誤習慣」，轉換成「好事造訪」的第一步。疲憊、煩躁、壓力大、諸事不順時，先別急著自責、抱怨、發脾氣！說不定只要建立或改掉某個習慣，好事就會不斷來敲門！ 只要跨出這一步，就有神變化！經科學佐證的34個解決方案，帶你脫離煩惱迷惘，進入好事不斷發生的正面循環！（編按）

文／望月俊孝

「嗯～糟了，這該怎麼辦才好？」

「不如改變一下那個習慣吧？」

當你做事碰壁的時候，是否曾想過：「糟了，該怎麼辦？」

每個人都會不斷遇到必須跨越的高牆或障礙。這正是勇於持續挑戰的證明！但在面對那堵高牆時，到底該怎麼辦才好呢？

這時候，值得參考的就是前輩們的各種研究結果。本書裡集結了各種「當你因為這件事很棘手（煩惱）時，『首先該做』的事」。還特別精選「內容簡單，效果超群」的方法，希望能派上用場。

在這裡我先為你介紹其中一項，就當成是一開始的暖身吧。

想從今天起改變人生該做些什麼 → 改變起床後5分鐘內的行動

適合早起後立刻做的兩件事

掌控早晨的人就能掌控一日，掌控一日的人就能掌控人生。

「一早首先要做的事就是掌控你的人生？真的嗎？」若你心存懷疑，請先當成受騙一次（但我不會騙你的），繼續讀下去並試著照做吧。

一九九○年代初期，中田納西州立大學曾調查過每項議題在會議中「被談論的時間」有多長。根據研究結果，談論時間最久的不是什麼重要或緊急的事，純粹只是──「最先提出來的議題」。人類已在無意識中將最先著手的事視為最重要的事。因此，一天裡最先做的事，也就是一早的習慣便成為最重要的事了。

那一早應該要做什麼才對呢？

》適合一早看的東西是？

關於適合在一早（早上睜開眼後的五分鐘以內）進行的事，我有兩個提議。

第一個是「望著理想未來的想像照片」。

把這些照片貼在床邊的牆上或天花板，讓自己一起床就能看到它。如果是起床後立刻就會看手機的人，請把照片設成手機桌布。

雖然有點突然，但請各位稍微觀察一下「朝」這個字。把「朝」分解之後，就會成為「十月十日」。這正好是人類待在母親肚子裡的時間。

沒錯！早上可說是重生成嶄新的你的時間。這不是牽強硬扯。實際上我們的身心會在睡眠過程中修復、淨化，重新整理。

但、是！

每天早上實際感受到這是「讓自己重生最棒的瞬間」的人究竟有多少呢？

「今天又要開始過跟昨天一樣的生活嗎……唉～（深深嘆氣）」

一早就覺得情緒低落的人應該也不少吧。

為什麼會發生「每天感覺都一樣」的現象呢？這點可以參考馬克斯．普朗克生物物理研究所（Max Planck Institute for Biophysics）的實驗。

研究人員請參加實驗的受試者在沒有任何標記的森林深處，只靠自己的感覺向前直走，結果觀察到有趣的現象。

「我絕對可以走得超直！」看了全球衛星定位系統（GPS）之後，發現就連這麼有自信的受試者都在繞著小圈圈走路！換句話說，他們完全無法前進，更別說要往前直走了。

跟這個實驗結果相同的現象，也發生在人生這個時間浪潮中。人如果沒有任何想實現的目標，無論時間過了多久，也只會重複進行同一件事。

所以就算活了十年，幾乎都是「只把同一年重複十次」，只有一小部份的人可以持續成長茁壯十年、二十年。

好恐怖！因此重要的是要在一天裡最重要的早晨時間內，好好望著自己期待的未來。

書名：《問題不在你，在那個習慣：改變一下，煩惱迎刃而解》 作者：望月俊孝 出版社：圓神出版 出版時間：2026年3月1日

》不管什麼照片都OK

這個「一早望著理想未來的想像照片」效果絕佳。

不管你信不信，它確實會帶你前往期望的未來。

事實上，世上的成功人士都有這個習慣。

舉個例子。

這是我尊敬的傑克．坎菲爾（Jack Canfield）的實際體驗。他是《心靈雞湯》（晨星出版）的作者之一。他原本只是個年薪七千美元左右的新手作家，在心中描繪著一個夢想。那個夢想就是出版一本「集結各種溫馨故事的書」、「像是在身體不舒服的時候喝碗雞湯就會有精神一樣，帶給世上的人活力的書」。但是這類型的書幾乎沒有暢銷的前例。他的想法總是遭編輯拒絕，認為「誰會讀這種蒐集故事的書」。

不過，他自己做了一張寫著十萬美金的支票，貼在寢室天花板上，起床時一定會看著它（就寢時也會）。

某天，他的企畫案總算在第145間出版社通過，順利出版（他連續被144間出版社拒絕了！）。結果那本書瞬間大賣！

他第一次拿到的版稅，真的就是「十萬美金」！這還只是序曲。之後這本書在全世界出版量高達三億本，據說是「僅次於聖經的暢銷書」。這才足以被稱為「神乎其技的變化（神變）」！

聽起來像杜撰卻是真實故事。一早看的照片效果就是這麼強大，照片內容可以自由選擇（坎菲爾是看支票）。啊，只不過，就算再怎麼自由也不能貼喜歡的偶像照片唷。那終究只是「理想未來的想像照片」，請不要忘記這點！

到網路上或雜誌裡找自己喜歡的照片吧，用創作圖像的AI製作自己的想像照片也可以，請盡量活用照片。

如果你的理想未來有所改變，當然可以改貼別張照片，貼幾次都無所謂。重要的是你的心情會不會因此起伏！是不是光看一眼就覺得興奮期待，忍不住想要快點起身行動去實現它。

坎菲爾也一樣，他選擇的照片不是「理想的書本封面」，也不是「自己的書在書店裡堆積成山」，而是選擇讓自己心癢難耐的「十萬美金支票」，非常直率！

開始挑選吧，屬於你的照片究竟是哪一張呢？

》適合一早寫下來的東西是？

第二個適合一早做的好習慣是「花一分鐘寫下值得感謝的事」。不只是在腦袋裡思考，一定要寫在筆記本或手機、應用程式裡，每天累積「感謝」。這裡說的「感謝」是指認同在自己身上發生的好事，然後有這件事是「託○○的福」的自覺。

光是寫出實際上發生的事這點，就跟正面思考不同。因為是實際上發生的事，才會更真切認知到自己的豐足與價值。

有無數實驗都在研究這種「感謝之力」。最具代表性的就是二○○三年加州大學心理學家艾蒙斯（Robert Emmons）等人的實驗。實驗中將192位受試者分成三組，請每一組各自完成下列課題。

請A組寫出上週發生的5件「想感謝」的事

請B組寫出上週發生的5件「很煩躁」的事

請C組寫出上週發生的5件「影響自己」的事

公布課題後，他們觀察受試者在九週內的變化，並發現以下有趣的現象。

寫下「感謝」的A組與其他兩組相比，表示身體不適的人的比例較少，也會樂觀預測下週的事，對人生感到滿足。另外，A組每週的運動時間，比寫下「煩躁」的B組還多上一個半小時。

換句話說，光是讓自己覺察到感謝就會變健康，能量湧現，覺得幸福。這就可以理解為什麼各種宗教總是在宣導「感謝」的重要性。

「感謝」方式其實是有訣竅的，就是聯想每個有關的人。比方感謝「午餐很好吃」時，感謝的對象不只是下廚的人，還有生產食材的人、運送食材的人、餐廳的老闆以及送餐來的人等等。

以這種方式感謝之後，就會感受到自己是在這麼多人的協助下才得以活過一天，打從心裡實際體會到自己「在受人幫助下生活」。可是我們無法直接向每一個相關人士道謝。所以就會想要透過自己的工作或職責，就算不多也想稍微報點恩。

開始感謝後，就會自然思考起自己的生活方式與生活態度。某個電視節目製作人就曾說過︰「滿腦子想著一定要還完龐大的債務，總是感覺看不見的壓力源源不斷地來……與其說活著，更像是為了每天接踵而來的帳單苟延殘喘。即使一個問題解決了，還是有更多問題接二連三發生。可是，從某天開始我的人生徹底改變了。

我發現了「人生的秘密」，讓我每天開始感謝。使我生活中的一切都有所轉變。我越感謝，各種奇蹟也跟著發生。我的人生變得像是充滿魔法一樣。

說出這句話的就是全球大賣超過3400萬本的暢銷書《秘密》及《魔法》的作者朗達．拜恩。

「想像未來的照片」跟「感謝」這兩個習慣。請務必從明天早上就開始實行吧！你也會有「神變」在等著你喔！

●本文摘選自圓神出版之《問題不在你，在那個習慣：改變一下，煩惱迎刃而解》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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