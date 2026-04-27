碎片化時代如何快速閱讀？郝旭烈教你用「四大關鍵」快速掌握書籍精髓

多數人缺的不是閱讀熱情，而是把內容轉化為「可用觀點」的方法！作者郝旭烈自經營 Podcast《郝聲音》以來，長期透過說書與深度訪談各領域作家，交流不同思維觀點，也在讀書會與演講中，與聽眾和讀者分享、推廣閱讀。這些年來，他經常收到讀者提問：「書讀得很慢怎麼辦？書太難讀不下去怎麼辦？內容卻記不住、也用不上，又該如何是好？」作者因而觀察到，多數人缺的並不是閱讀的熱情，而是一套能把「讀過」轉化為「用得上」的閱讀方法。本書因此而生。 郝哥將多年閱讀、說書經驗，整理為人人可複製、可操作的「四一讀書法：一則書故事．一句書的話．一則我故事．一句我的話」，幫助讀者把書中的知識內化為自己的觀點，掌握知識的複利效應，讓「所讀」能真正為你所用！（編按）

文／郝旭烈

速讀四大關鍵

一、先看封面和封底

二、別忘推薦與自序

三、了解架構看目錄

四、內文摘要最重要

不管是拿到自己買的書，又或者別人贈送的書；總歸接到手中的那一剎那，總是非常的喜悅。但若非是漫畫、又或者是繪本，可以在非常短的時間之內把書讀完。一本書常常需要幾個小時，甚至是幾天、幾週的時間，才能夠慢慢地品味、享用。

但是，現在人們的注意力，太容易被外界過多的資訊給阻斷。尤其是各式各樣的網路社群和媒體，以及短影音，都讓我們很難定下心來，好好的閱讀一本書。

因此怎麼樣在很短的時間內，能夠先將一本書的精華及整體架構，「快速瀏覽」的從眼中裝到心裡，便是自己每次拿到新書時，會立刻做的事情。而在這種「快速瀏覽」的情況之下，讓自己能夠在未來分段閱讀的過程中，不至於看到後面就忘了前面。

更重要的是，甚至就算以後真的沒時間再讀這本書，也可以因為「記得很少，容易記牢」，就把這本書得以長期留在腦中，變成知識庫裡的一份子，讓自己有機會可以汲取即用。

我把這種「快速瀏覽」的速讀方式，主要分成四大步驟： 一、先看封面和封底 二、別忘推薦與自序 三、了解架構看目錄 四、內文摘要最重要

一、先看封面和封底

一本書剛接觸的瞬間，其實就像人與人之間的初遇一般，「眼緣」就很重要。尤其現在的編輯，都越來越貼心，常常不僅在封面、封底的設計上，要能夠和書的內容互相貼近，還要盡量能夠讓讀者在走進書店輕鬆閒逛，又或者是在網路書局翻閱的時候，可以很快透過「書名」或「書封」整體感覺，知道這本書「就是讀者要的了」。

就像我自己人生第一本書《好懂秒懂的財務思維課》。光看到前面四個字「好懂秒懂」就知道，絕對不是專業艱深難懂的財務書籍。再加上封面副標題寫的「文理系看得懂、商學系終於通；生存賺錢一定要懂的二十四堂財務基礎」。

身為讀者的我們就知道，這本書是適合各類領域，學習財務的入門書，而且，有二十四堂課，可以分開二十四次閱讀，不用一下子拚命讀完，對於碎片化學習的人來說，就很有幫助。

再加上封底的三個總結─

衡量財務價值三重點：

● 夠不夠錢—如何避免被數字欺騙？沒有利潤的生意也可以做嗎？（現金流量表）

● 賺不賺錢—公司有好好賺錢嗎？錢怎麼賺最好，怎麼花最有效益？（損益表）

● 值不值錢—資產不都是好的？負債同時也可以是賺錢的工具？（資產負債表）

可以讓我們在非常短的時間，就掌握這本書的重點，以及充分理解是否符合我們的需求。

書名：《郝會讀書：教你將成長、財富、邏輯與教養的經典智慧，轉化成人生可用的觀點》 作者：郝旭烈 出版社：三采文化 出版時間：2026年4月30日

二、別忘推薦與自序

除了封面封底，可以幫助買書購書的人，迅速抓住核心重點之外。通常翻開書中前面的推薦序，或作者的自序，更是可以一窺書中精妙的關鍵。

不管是推薦序或自序，都是一些善於閱讀的人，以及作者咀嚼過後的分享精華。就像我在《好懂秒懂的財務思維課》裡面自序的一段話─例如現金流量表關注的就是「擁有資源」，因為唯有擁有現金，公司企業才「活得下」，如果用白話文說，就是隨時要看看「夠不夠錢」。

損益表關注的則是「確保資源」，因為唯有不斷地賺錢創造收入，公司企業才「活得久」，所以主要看的是「賺不賺錢」。

而資產負債表關注的是「累積資源」，只有一直把獲利不斷累積，才能夠真正「活得好」，公司累積越多就越值錢，所以看的就是「值不值錢」。

把這幾個觀念整合在一起，就可以理解為何財務思維或報表，可以好懂秒懂。光「活得下、活得久、活得好」這三個階段的財務目標，就可以讓讀者知道財務的本質，其實不是只有「在乎錢」，而是「如何活」。

三、了解架構看目錄

通常前面兩個步驟之後，大概對於一本書的精髓，已經可以粗略的掌握。這時候就可以好好花一點時間，去看看整本書的目錄還有大綱。

目錄大綱，不僅僅是讓讀者可以了解整本書的脈絡以及涵蓋哪些內容，方便讀者進一步理解這書可以提升哪方面的能力。更重要的是，目錄大綱就像知識的索引一樣，也可以幫助讀者快速找到，自己想盡快理解的內容。

就像我自己曾經寫下過的一句話：「知識，是拿來解決問題用的。」

知識，要拿來用，才會有用。所以，我自己寫書，習慣除了在目錄大綱標示清楚易於理解的標題之外，也會習慣在每一個目錄後面，直接寫上這一個章節，到底在解決什麼樣的問題？

例如《好懂秒懂的財務思維課》的第十一章目錄，就這麼寫著：「稅賦效應：同樣收入，為什麼企業比個人賺錢？」讓大家一看，便一目了然。

如果是讀者當下急於想要解決的問題，或者是特別有興趣的內容，那麼他就不用從頭開始閱讀，而可以直接跳到這一章節，迅速解惑他心中的答案，也提高這本書對於他的立即價值。

四、內文摘要最重要

如果看完目錄之後，發覺這本書對於自己沒有什麼太大的新意，那麼就算此刻放下這本書，也不會讓自己有所遺憾。但若是發現在目錄裡面，有特別能夠幫助自己解決困境，又或者是有趣的主題，那麼就可以直接跳到那個內文，快速地「針對性」閱讀。

就像前述《好懂秒懂的財務思維課》的第十一章，主要是釐清「同樣收入，為什麼企業比個人賺錢？」而當我們翻到第十一章，花個幾分鐘的時間，了解了「公司和個人稅賦兩大差異，分別是課徵稅率不同、計算課徵基礎的順序不同。」

這麼一來，就算沒有把整本書全部讀完，也可以透過解決了自己的關鍵問題，就讓這本書對自己有了獨特的價值。

●本文摘選自三采文化出版《郝會讀書：教你將成長、財富、邏輯與教養的經典智慧，轉化成人生可用的觀點》。

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