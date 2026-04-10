休假才是重點！10分鐘學會頂尖人士「先休假後工作」產能術

全球的高階主管們，都是為了「休假」而工作

在與全球頂尖上班族的交流過程中，最令我印象深刻的一點，就是他們重視休假的態度。

一般上班族把休假視為休息時間，往往會優先選擇消除平日累積的疲勞，然而，對那些全球頂尖人士來說，他們認為休假才是重點，平日的工作是為了重要的休假而做。

這些高階主管們會說出「不是在休假時去搭遊艇或滑雪，而是為了去搭遊艇或滑雪而努力工作」這樣的話。他們把休假的樂趣放在工作之前，甚至有些人會直言「工作只是殺時間的終極手法」。

書名：《世界頂尖人士如何度過他們的「假日」：被媒體譽為一年之初的必讀之書，引發壓倒性話題》 作者：越川慎司 出版社：悅知文化 出版時間：2026年04月01日

亞洲企業的菁英若是說出同樣的話，很可能會受到猛烈的抨擊，被批評為「工作態度隨便又馬虎」，但在歐美的跨國企業中則會被欣然接受，大家也覺得「確實如此」。

換言之，在亞洲和歐美，人們對休假的觀念存有根本上的差異。

像這樣的觀念差異，和歷史及文化背景也大有關係。

在歐美國家，尊重個人自由與權利的風氣根深蒂固，勞工的權利也受到法律的妥善保護。

例如法國就規定，做為一種勞工權利，雇主有義務要讓勞工享有每年五週的年假。自2019年起，雇主讓員工享有有薪休假一事已成為義務，目前其消化率已達到100％。

據說對法國人而言「最重要的是家人，其次是休假」，他們高度重視休假的民族性由此可見一斑。一般來說，商務人士不論再怎麼忙碌，每年也都必定會休長假。

相對於此，日本由於具有重視「群體和諧」的文化，因此，個人很難休假的職場環境並不少見。

能否休有薪假經常需要取決於公司或團隊的狀況，一旦申請休假就被上司擺臉色，或是看了上司的反應後而放棄休假之類的經驗，我想每個人都至少曾有過一次。

即使到了工作方式改革已然展開的時代，實際上對於休假，很多人還是會莫名地覺得「內疚」或感到「抱歉」。

我們是累了才休息，世界的頂尖人士則是在累之前就先休息

親眼目睹高階主管們「為了休假而工作」的態度，一開始我也很困惑。

與其說是困惑，不如說是因他們的想法和行為而受到文化衝擊，或許更為精準。

現在的我，週休三日，基本上每週工作30個小時，但其實我本來是個熱愛工作到廢寢忘食的「不想休假型」工作狂。

我曾是那種熬夜工作，享受腎上腺素（戰鬥荷爾蒙）飆升快感的典型「拚命三郎」。

過去的我，深信做得越多就能獲得越多成果，曾經很享受連續多天的長時間工作，假日也不太休息，過著每天都在工作的日子，但在應屆畢業即進入的日本國內電信公司迎來任職第五年的29歲時，以及在微軟擔任執行董事的39歲時，都曾一度因身心失衡而倒下。

根據醫師的診斷，兩次的原因都是過勞與睡眠不足。

當時的我一心認為「要是工作不順利，自己的人生就會完蛋」，所以不顧一切地投入於工作中。不過，在第二次倒下而變得膽怯退縮時，在我眼中顯得「無憂無慮」的那些高階主管們的工作方式，引起了我注意。

在觀察了他們的行為後，我發現，並不是累了才休息，而是要徹底執行在累之前就先休息的「保留策略」。

很多上班族都是一邊觀察工作進度，一邊判斷「這週似乎可以休假」或者「照這個感覺看來，假日應該是要上工了」等；但那些高階主管則是以週末會休息為前提，來提高工作效率。

他們不是能休假就休假，而是為了休假而工作，因此，不僅能自然而然地發揮出高效率，還能於累積大量疲勞之前就先休息。

一旦把自己逼到很累的地步，除了要花很多時間才能恢復之外，還會像我一樣有倒下的風險。只要倒下了，工作便會停擺，這讓我再次意識到，過度強迫自己是不會有什麼好結果的。

此外，我還注意到了另一件事，那就是他們的休假方式。

由於一般上班族都是以消耗體力的方式工作，隨著週末越來越近，就越是筋疲力竭，因此，我們很容易把週末（六、日）視為消除疲勞用的「休息時間」；但他們則是在週末享受運動、興趣，或是與家人一起露營、烤肉等的樂趣，積極地度過假日時光。

相對於其他上班族多半偏好在「室內」度過假日，世界上的頂尖人士則是偏好在「戶外」度過。比起一般人透過「靜」來消除疲勞，他們反而是透過「動」的方式來讓身心煥然一新。

能夠在休假日積極地玩樂，這些人還真是有夠強悍的……

當時的我，對於他們充滿活力的休假方式感到非常吃驚，但後來發生了一件事，讓我徹底體悟到什麼叫做「為了休假而工作」。

圖／悅知文化

●本文摘選自悅知文化出版之《世界頂尖人士如何度過他們的「假日」：被媒體譽為一年之初的必讀之書，引發壓倒性話題》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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