總是忙到疲憊不堪？事情做到80％就好，生活反而變得更順利

文／ Eleven（いれぶん）

事情做到八○％就好

事情做到八○％就好。這就是改變我人生的生活訣竅。

我在二、三十歲時吃過的苦，幾乎都靠這個原則解決了。

無論什麼事都做到八○％就好之後，一切都有了好結果。我也因此能夠面帶笑容，心情愉悅地過日子。

人往往不太會應對意外狀況。即使是平常充滿自信，架式十足的人，或是擁有強韌的自我，氣魄超強的人，又或者是工作速度很快，什麼都做得到的人，遇到意想不到的突發狀況時，往往也會陷入恐慌。

一旦陷入恐慌，就會像換了一個人一樣，變得軟弱，說話口齒不清，思考停滯，犯下許多失誤。突發狀況帶來的影響就是這麼大。

如此一來，如何避免突發狀況就非常重要。為了做到這一點，需要細心準備，仔細檢查，行動時也要保持神經敏銳。

即使如此，突發狀況還是會發生，畢竟那正是它被稱為「突發」的原因。

例如，晚上有個聚餐，所以今天絕對不想加班。你會認真地擬定計畫，決定今天要準時下班，全力以赴。離下班時間還有兩小時，當你認為一切都很順利時，主管對你說「我有幾句話要說」，接著就花了三十分鐘。哇，計畫被打亂了，糟糕，最後主管還說「對了，明天會議上要討論的議題，你擬定一下，只需要大致的方向就好」。什麼，從現在開始嗎？聚餐這下泡湯了，一定得加班。

你有沒有這樣的經驗呢？我常常有。

我每天都會列出待辦清單一項項執行，但幾乎都無法全部完成。現在回頭看，這也難怪，因為我把行程排得太滿，一點彈性都沒有。只要某通電話講久一點，整天的節奏就會被打亂。當目標無法完成的日子一多，自己也會開始相信「反正我就是做不完」，導致自我肯定感慢慢下滑，動力下降，笑容消失，最後疲憊不已。我甚至告訴自己「我動作慢，加班是應該的吧」，就這樣陷入自我放棄的循環，思考也變得遲鈍。

直到有一天，我開始思考：為什麼別人做得到？有人準時下班、神清氣爽地離開，那我為什麼不行？只要我跟著他們的方法做，不也能成功嗎？

這個問題，我思考了好多年。最後，我終於明白關鍵在於「一開始就保留餘裕」。首先，得承認突發狀況會發生，幾乎肯定會發生，接著在行程中保留處理它的餘裕。

光是這樣，人生就會輕鬆很多。

書名：《不知該努力或得過且過，那就在自己的花期前，活出想要的》 作者： Eleven（いれぶん） 出版社：高寶 出版時間：2026年2月11日

如果從一開始就沒把突發狀況列入計畫，當然會手忙腳亂。事先保留餘裕，除了有助於準時完成任務，還能提升自我肯定感，當內心更從容，思考反應也會更敏捷。若突發狀況沒有發生，你還會多出時間，可以多做點什麼，想個創意，或完成額外的行動。久而久之，工作的品質自然提升，對方也更滿意，成就感與動力同步上升，進入正向循環。

從那之後，我的許多難題都迎刃而解，不再疲於奔命，能夠穩定、愉快地工作。只要提醒自己「事情做到八○％就好」，就能在工作與生活中都找到餘裕，變得更有彈性、更有餘力去善待自己與他人，發脾氣或焦躁的次數也會跟著減少。

四十歲真的很快樂。「從容」就是快樂的一大泉源。當你能在工作與生活上保留二○％的餘裕，許多事情都會順利。

＊POINT 保留「二○％餘裕」，一切就會開始順利。

●本文摘選自高寶文化出版之《不知該努力或得過且過，那就在自己的花期前，活出想要的》。

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