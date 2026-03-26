為什麼你越整理越累？專家揭：你清不掉的，其實是內在情緒

文／廖心筠

乾淨舒服的家，也是給孩子的一種愛

通常來預約的都是媽媽、女兒、姊妹，這次很特別，竟然是先生主動來預約。

第一次見面，就感受到余先生親切爽朗，又不時搞笑的個性，他見到我們非常開心，說追蹤我們很久了，也猶豫了一陣子。直到最近住家大門重修，突然間「門戶大開」，如果窗簾沒拉上，都能感受到路人走過注視的目光，雜亂的家就像被攤在陽光下，才下定決心委託我們到府協助。

一手打造的家，是怎麼走樣的？

余先生的家是一棟四層樓的透天厝，他驕傲地說，當初是他親自監工蓋出來的，從粉刷到裝潢，他都親自參與。我想他當初對這個家一定有很多美好的期待吧。房子內處處都能看見細節上的用心。採光、動線與收納都經過考量，既符合現代家庭的需求，又保有濃厚的人情味。

從一樓的客餐廳、二樓的主臥室，一路走到三樓的書房、四樓的雜物間和工作室，我心想：他們家的物品數量還真多！明明房間很多，最後幾乎都變成倉庫，尤其走到樓上的空間，地板上幾乎被孩子們的玩具淹沒，根本沒有「立足之地」，光是樂高就有二、三十盒，有的甚至都還是全新未拆封。

他一邊帶我們走動，一邊不好意思地說，「我們家東西很多，也不知道要怎麼定位，三個小孩出生後，東西越買越多。我們自己沒有以身作則，小孩也就跟著亂放，一轉眼生活空間就被雜物覆蓋了。」

余先生說，他和太太都希望家裡是乾淨整潔的，但兩個人都忙於工作，週末也希望多陪伴小孩，一直沒辦法好好整理。「我曾經自己熬夜一個晚上收拾，但東西太多，好像也沒什麼改善，沒睡好反而心情更差。」他苦笑地說，「覺得這個狀態好像沒救了。」

有一次，他下班回家，卻找不到一張椅子坐下，心裡湧上一股怒氣。他氣他自己，這個家明明是當初一點一滴辛苦打造出來的，自己卻沒有照顧好，那股自責在余先生心裡一天天發酵。

育兒生活，不夠用的空間和時間

余先生買過十多本收納書，也嘗試自己動手實踐，但總是功虧一簣。家裡雖然有時會請打掃阿姨整理，但也無法對症下藥，「打掃阿姨也只能幫我們集中堆放，她不知道怎麼分類，也不方便幫我們處理。」

我好奇地問，為什麼三個小孩會有這麼多的玩具？「如果一個小孩吵著買玩具，我們就一定會連另外兩個的一起買。」或許是童年對於「不公平」的記憶太深刻，現在當了父母，他希望做到「公平」，「如果三個小孩都有一份小禮物，是不是大家都開心？」

除了沒有空間，他們也沒有時間。

因為不想假手他人，他們沒有請褓姆，下班回家就是陪孩子寫作業、洗澡，匆匆忙忙一天就過了。「而且我們週末會非常想帶孩子出去。」余先生覺得這也和他小時候的經驗有關。「以前爸媽很少帶我出門，所以現在我覺得不管再忙，週末就是要陪小孩，去公園騎車玩球都好，不應該把時間花在整理家裡。」

就這樣，他們雖然把整理家裡這件事放在心上，但總是「再緩一緩」、總是「再說好了」，於是日積月累，便成了現在的模樣。

書名：《內在整理：從整理物品到心靈歸位的療癒啟示》 作者：廖心筠 出版社：商周出版 出版時間：2026年3月26日

長大的我們，能不能活出小時候嚮往的生活？

我們開始工作後，他們夫妻一直覺得很不好意思，在整理師的安撫下，好不容易才放鬆心情，漸漸提升斷捨離的速度。

過程中，我們發現他們的收納邏輯不太一樣，難以割捨的東西也不同。余先生對收納是有大方向的，而余太太很會收拾細節，兩個人就像理性遇上感性，雖然有希望家裡整潔的共識，但執行時也會互相拉扯，於是物品還是缺乏一致的分類，四散在不同的樓層。

余先生難以斷捨離的主要是他收藏的酒、相同但是數量很多的東西，從小到大從原生家庭搬來的東西、公仔、玩具；余太太放不下的主要是小孩的玩具、購物袋、露營用具，還有家裡雖然不太開伙，仍然買了一堆的廚具。

我們一邊陪他們篩選，一邊聽余先生說著他的童年願望，「我小時候很希望請朋友來家裡玩。」只不過，在他的記憶中，原生家庭的環境一直都有小小的雜亂，所以他從來沒有邀請同學來過家裡。

而且他一直記得，曾經去過一位被他稱作「人生勝利組」的國中同學家。他說，同學的爸媽明明工作也很忙，卻能把家裡維持的乾淨整齊，他至今都還記得那時同學家裡的樣貌。

小時候沒有圓滿的夢想，長大成人後仍在召喚他。「我想要邀請朋友來我們家，我可以從櫃子裡拿出漂亮的玻璃杯，招待他們喝飲料。而不是要跳過家裡的雜物，才能從冰箱挖出飲料，飲料說不定還已經過期了。」

給小孩很多的愛，卻忘了愛自己

因為要整理的空間很大，我們出動了八位整理師，分了六次前往。整理完的第一天，很多物品還沒有就定位，余先生發現太太的心情不太好，好像有些低落。心思細膩的他一度覺得是不是自己太一頭熱了？其實太太還沒有做好心理準備？

我和他分享，每一件物品都是一個希望。「像你們買這雙鞋子給小孩，希望他穿上鞋，開心地跑跑跳跳，可是在斷捨離的時候，就像在打臉自己，『我沒有讓物品發揮它的作用，那個希望好像沒了』。」他眼眶紅紅的，似乎也聽懂了。

我們都看得出來，他們真的很愛小孩，也很願意把時間和資源花在小孩身上。但有時候，我們也希望透過空間的整理，給大人一個好好愛自己的機會。

就像余先生，雖然家裡四層樓，有這麼多個房間，他自己卻睡在一間小小的更衣室。我問他，為什麼睡在這麼小的地方，也太委屈了吧？他卻笑說，「沒關係，小朋友比較需要空間，我喜歡睡在山洞裡。」

過程中，我們把三、四樓的動線大幅調整，我提議把四樓其中一個房間當作余先生專屬的「爸爸休息室」。他一聽，驚訝地說，「真的嗎？我可以自己有一間休息室嗎？」這時候，他才說，從小幾乎沒有屬於自己的空間。「以前哥哥姊姊一人一個房間，我是在爸媽房間讀書，一直到高中才終於有自己的『書桌』。」

隨著整理進行，余先生偶爾會停下來，看著孩子們慢慢學著把玩具放回收納箱。他眼神裡有一種複雜的情緒，既像是欣慰，也像是在告訴童年的自己：「你看，現在不一樣了。」有時候，他會靜靜地微笑，有時候又顯得嚴肅，彷彿肩上的責任被再次提醒。

後來，我們幫他規劃好空間，他也買了酒櫃與層架，把收藏的酒、球鞋、公仔一一放進去擺好。一眼望去，這個房間都是自己最喜歡的東西，余先生臉上藏不住的開心。

每一天，都是探索理想生活的實驗

結束六天的整理，對我們來說也是大工程。我們一起環顧這個家，就像撥開陳年的塵土，整間屋子都在閃閃發亮，整個團隊都說「這個家真美！」

余先生有感而發地說，沒有人天生會照顧一個家，這個技能也不是看書就學得會的，需要實際的體驗才能發現問題在哪。「就像給你一個很乾淨的家，你不知道怎麼組織、怎麼照顧，家就開始鬆掉、垮掉。」俗話說，人教人要一百遍，事情教人只要一遍。我們都是在生活中學習、犯錯，收納是這樣，經營家庭也是如此。

三個小朋友終於可以安靜地坐在書桌前看書，週末全家能夠圍著大餐桌吃飯，這個家又回到當初搬進來那時的舒服感覺。而且余先生終於可以招待朋友來家裡了！「雖然這樣講很荒謬，但我們家終於有地板、有桌面了。」他笑著這樣說。

一家五口，從這個美麗的家重新出發。他也給自己訂下一個規矩：每天都要把餐桌收拾乾淨。這個看似平凡的自我期許，就是父母給孩子最好的身教。

●本文摘選自商周出版之《內在整理：從整理物品到心靈歸位的療癒啟示》。

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