青少年迷惘怎麼辦？哈佛教育心理專家劉軒：在AI時代，讓孩子多用「嘗試」找出真正想做的事
文／劉軒
▍那些「沒目的」的時光，成就了現在的我
如果你是在七零、八零年代長大的，回想一下你的青少年時期，你放學之後都在做什麼？
我自己的答案是：跟朋友們騎著腳踏車四處亂晃。或是在房間裡玩電腦，一個需要撥接上網的電腦。
逛書店
就這樣，沒有目的，沒有計畫，沒有人追著問我：「你今天有沒有完成什麼有意義的事？」
在那個年代，電腦遊戲還沒那麼精彩，所以我會自己找事情做。
我學 BASIC 程式語言，自己設計遊戲；後來接觸到電子音樂和嘻哈，開始自己玩 MIDI 做音樂；因為家裡有V8，所以我開始拍片、還用兩台錄影機做粗糙的剪接。
當時我覺得這些只是「興趣」或「消遣」，但現在，這些東西幾乎全部都成為了我工作的一部分。
為什麼當時的我，可以這樣自然地去探索、去嘗試？答案其實很簡單：因為沒有人打斷我。
沒有社群媒體、沒有演算法餵給我看不完的短影音、沒有學校用排名定義我的價值，也沒有父母隨時焦慮地問我「你未來要做什麼？你有沒有找到自己的熱情？」
我就是…有空間去長大。
▍這個世代的孩子，到底怎麼了？
今天的大環境不同了。在過去兩年製作我的Podcast系列《解鎖青春情緒》過程裡，我看到了一些讓我很難過、但也讓我很清醒的事情。
這個世代的青少年，正在面臨一場很深的內心危機。我說的不是道德危機，也不是學業危機。我說的是一場自我認同的危機。
根據世界衛生組織的最新數據，全球每七個青少年就有一個面臨心理健康問題。更值得注意的是這些數字的變化。
在 2011年，美國只有大約 28% 的高中生覺得，有感覺到長期的悲傷感；到了 2021年，這個比例已經上升到 42%，某些族群（例如女生）甚至超過 50%。
換句話說，在短短十年之間，青少年心理困擾的比例出現了 顯著上升的趨勢。許多研究者也注意到，這個上升的時間點，大致與智慧型手機與社群媒體在2010年前後開始全面普及的時期重疊。
台灣的數字同樣令我震驚。根據中央健保署的統計，到2021年，台灣15到24歲青少年被診斷為憂鬱症的人數，十年間成長了88%——是所有年齡層中增幅最高的族群。更令人揪心的是：全國自殺防治中心的報告顯示，同一年齡層的自殺通報人數，十年間成長了196%，幾乎翻了三倍。衛福部也已正式確認，「自殺」現在是台灣15到24歲青少年的第二大死因。
▍為什麼會這樣？自我價值的崩塌
這不是因為孩子變脆弱了，而是他們活在一個巨大的「比較機器」裡。
社群媒體讓他們拿自己真實、不完美的樣子，去跟別人精心過濾的「精華集錦」比較。這種比較，最後造成孩子更不想動。更不願意嘗試。更不願意冒險。
因為如果你本來就覺得自己不夠好，你又怎麼敢去做那些可能讓你失敗、讓你更丟臉的事呢？
所以他們選擇縮進去。縮進房間，縮進手機，縮進那個安全的、可以控制的線上世界。而那個線上世界，又繼續餵給他們更多的比較、更多的焦慮、更多的「我不夠好」。
這是一個惡性循環。
我這幾年也觀察到：這一代的孩子，很多都活在「需要先找到目的才能行動」的框架裡。
每個人都叫他們「找到你的熱情！Follow your passion！」但熱情不是靠想就能找到的。熱情是靠做出來的。
我自己的經驗就是最好的例子。當時我騎腳踏車亂晃、玩電腦、做音樂，我沒有一個「熱情」說我要成為心理學家。但我在做這些事的過程裡，我發現了什麼讓我有感覺、什麼讓我想繼續、什麼讓我有活著的感覺。這就是自我探索的本質。
但今天的孩子，沒有那個「閒晃的空間」。他們的時間被安排得很滿，他們的手機永遠讓他們有事做，他們被要求做每一件事都要有意義、有目的、有產出。
結果，很弔詭地，反而什麼都沒有做。
▍自我效能：為什麼「行動」是解藥
心理學家 Albert Bandura 提出的「自我效能理論」（Self-efficacy）告訴我們：一個人對自己行動和決定的相信程度，跟他的人生滿意度，有高度的相關。
換句話說——你越相信「我做的事情是有效的」，你就越有動力去做更多，你的生活就越有方向感。
但邏輯常被搞反了：自我效能不是先有自信才行動，而是先去行動才建立自信。
我小時候做的那些「沒有目的」的事，都在默默建立我的自我效能。我發現我可以讓電腦做我要的事，那個感覺很棒。我做音樂，我發現我可以創造一個聲音的空間，那個感覺也很棒。我剪影片，我發現我可以說一個故事，那個感覺更棒。
這些感覺，就是後來讓我去申請哈佛、去寫書、去做節目的底氣的基礎。不是因為我很有天份，而是因為我有足夠多「我做過了，我可以」的經驗。
▍這不只是青少年的問題——我的教練工作告訴我
在我的教練工作中，很多三、四十歲的個案常問我：「軒哥，我不知道接下來我要什麼。」
這些人，事業上有一定的成就，生活也過得去，但就是有一種空虛感，說不清楚，卻讓他們睡不著，讓他們焦慮，讓他們覺得生活少了什麼。
一個真正「蓬勃」（Flourishing）的人生，不是只把壓力拿掉就夠了，而是需要深層的自我認識。如果我們能在孩子十四歲時就開始這個探索過程，是不是可以讓他們少走二十年的彎路？
這就是我撰寫《讓未來變清楚》這套書最深層的動機。
●本文摘選自三采文化出版之《讓未來變清楚：劉軒獨創「性格八角」青春陪跑套書【青少年版vs.大人版】》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 BTS完整體終於回歸！十年走來，他們如何突破自我極限？
📰 林秀赫《深度安靜》改編電影上映！張孝全、林依晨演出婚姻的沉默壓抑
📰 《哈姆奈特》潔西伯克利奪奧斯卡影后！原著小說揭開莎士比亞家族故事
📰 迪士尼「雪寶」誕生！從《黃仁勳傳》瞭解AI時代的發展脈絡
📰 被酸民看衰的中華隊，寫下無數球迷心中的棒球傳奇《冠軍之路》