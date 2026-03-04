古代女人想稱帝難度多高？武則天竟不惜親手掐死女兒！

文／許右史

女人想在古代當皇帝，難度有多大？

公元六二四年，你出生在一個功臣之家。本以為投了好胎，但因為你的母親並非原配，而且出身家道中落的前朝貴族，因此在家並沒有什麼地位。從小你就飽受同父異母的幾個哥哥欺凌，從那時起你就磨練出了隱忍、自強的性格。在你十四歲那年，皇帝召你入宮。

你從小自強，在母親的教導下盡是舉止優雅，儀態端莊。皇帝對你早有耳聞，見到你後立即封你為才人。說來也怪，你入宮時，皇帝已經有了十多個子女，然而你在宮中多年卻始終未有子嗣，這顯然不是皇帝的問題。

後來你聽說，有個算卦的人算到，在未來五十年內，有個姓武的女人會亂唐。你恨得牙癢癢，但也沒辦法左右皇帝的決定。儘管這段時間你未能懷上皇子，但幸運的是你常與皇帝為伴，從他身上學到了許多優點：殺伐果斷、知人善任等。

這十年是最艱難的十年，按理說，憑著你的智慧和手段，你本應該成為貴妃，然而這十年你卻始終是一名才人。無論你採用何種手段，哪怕得到公開讚賞，皇帝也從不給予你額外的寵愛。若是其他人，恐怕早已被這十年的孤獨和挫折磨平了稜角，但你卻從未放棄。

十年過去了，皇帝突然罹患重病，政務交由太子處理，你隱約感受到了一絲機會。在此之前，接觸皇子幾乎是不可能的，但現在你有了這個機會。

一天，太子前來探望皇帝，你恰好在場。你知道機會來了。在母親的教導下，你掌握了吸引男人注意力的技巧。今天正是你展示魅力的時刻。果然，太子見到你時心跳加速、臉上泛紅，甚至在與皇帝交談時結巴了起來。你微笑示意太子不必緊張，並表示一會兒可以單獨交流。這一舉動徹底俘獲了太子的心。

兩年後，皇帝去世，太子登基。根據規定，未生育的嬪妃都被送至感業寺剃髮為尼。然而你絲毫不慌，因為你早已做好了準備，等待著新皇帝的到來。在寺廟裡，你生活了兩年，有一天，新皇帝來寺廟拜佛。你找準時機傾訴自己的思念之情，淚水漣漣，這觸動了新皇帝的神經。一年後，孝期滿，皇帝立即接你回宮。這一舉動在後宮引起了轟動，眾人都將你視為眼中釘。

但你是誰？從小就受盡欺凌，你最大的能耐就是隱忍。即使後宮的嬪妃對你百般刁難，你也以禮待人，對皇后和寵妃們更是恭敬。你之所以這樣退讓，並不是因為她們的地位高，也不是因為她們手段高明，你只是在等待一個時機，一個足以讓皇帝對你死心塌地的時機。

終於，這一刻來臨了。你為皇帝生下一子，現在後宮再沒有人比你更得寵，你的對手只剩下王皇后和蕭淑妃了。王皇后雖然地位尊貴，但並不是特別受寵。而蕭淑妃卻是皇帝身邊的紅人，風頭正盛。在與她們的角逐中，你和王皇后很快達成了共識，那就是無論如何都得先把蕭淑妃鬥下去。因為在後宮生存不是簡單的你鬥我，我鬥你，很多事情是需要講合作的。很快，在你的配合下，王皇后成功將蕭淑妃擠下臺，暫時占據了上風。

沒有了蕭淑妃，你的鋒芒開始顯露。你要擊敗所有對手，現在你的目標只有一個，那就是坐上皇后的位置。

就在皇帝猶豫不決之際，你又下了一劑猛藥。公元六五四年，你為皇帝生下了一個女兒。孩子滿月之際，皇后前來看望，她把孩子抱在手中逗玩了一會兒就離開了。你知道皇帝即將到來，於是在皇后走後忍著心痛，親手掐死了剛滿月的女兒。很快，皇帝來了，他掀開被子時，可憐的孩子已經沒有了呼吸。你演技大爆發，眼淚鼻涕瞬間落下，哭得痛不欲生。皇帝問了周圍的宮女有誰來過，宮女回答只見皇后來過，還抱了公主。皇帝怒罵道：「后殺吾女，賤人！」

「廢王立武」的建議招來了朝中文武的一致反對。但顯然，你的計謀成功了。滿朝文武沒有人相信你會親手殺害自己的女兒，於是你很快就成了新的皇后。你的實力大增，對曾經反對「廢王立武」的勢力進行大清洗。一時之間，朝中上下都如驚弓之鳥，無人不畏懼你的威勢。而且，因為你在老皇帝身邊學了不少執政本領，很快成了新皇帝的得力幫手。沒過多久，皇帝得了風疾，你承擔的政務越來越多，執政能力也越來越強。

掌權的滋味是會上癮的。公元六八三年，皇帝駕崩了。這一年，你五十九歲。你的權勢已經到達頂峰，你想當皇帝，歷史上第一位女皇帝，但朝中眾人顯然不可能允許一位女性成為皇帝。

於是，你扶持了一幫酷吏。這些人整人的手段層出不窮，官員們皆聞風喪膽。酷吏們鼓勵告密，嚴格控制輿論，不許人們私下議論女皇帝的事情。只要有這樣的流言傳出，一律順藤摸瓜加以剷除。這樣一來，人們關注的焦點不再集中在誰應該成為皇帝上，而是轉移到了自身的安危上。當朝中人人自危、怨天尤人時，你再出面將那幾個酷吏頭目解決，人們只會稱讚你的英明決策，高呼聖明。

幾年下來，你解決了擋在面前的一切阻礙，將權力牢牢抓在手裡。然而隨著你年紀的增長，一個新的問題出現了，那就是皇位的繼承問題。你死以後皇位怎麼辦？是還給李家人，還是傳給武家人？如果還給李家，武家人一定會被清算；如果傳給武家，李家同樣難逃一劫。這是一個兩難的選擇。

書名：《分肥遊戲：從制度到人性，拆解中國王朝的權力遊戲》 作者：許右史 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年3月4日

你其實心裡清楚，皇位是必須傳給李家的。如果把皇位傳給武家，必然會引發更大的混亂和清算，更糟糕的是你的名字也會從宗廟裡消失。兒子總比侄子親啊，多麼簡單的道理，你難道會不明白嗎？明白是明白，但也不能明說。你還需要武氏家族監控朝廷。李氏舊臣對你積怨已久，要不是看你年事已高，隨時有可能駕鶴西歸，可能早就反了。為了避免這些人狗急跳牆，你還需要用武家人。至於皇位，那不過是你給他們的一個誘餌，讓他們盡心盡力地做事罷了。

不過照現在這樣的情況發展下去，你的兒子登基後，一定會清算武氏一族，這是你絕對不想看到的一幕。你要把皇位留給李氏的同時，也為自己的娘家人留一條後路。

你首先想到的是讓李氏與武氏兩家血脈合流，兩家人成為一家人，總不能自己抄自己的家吧。然而，在如此重大的分歧面前，兩家能否和解呢？答案顯然是否定的。在權力面前，感情是不值一提的。你的單方面斡旋雖有一定作用，但遠遠不夠。既然他們都這麼重視權力，那就替他們樹立一個共同的敵人吧。

你是武則天，歷史上唯一的女皇帝，有什麼事情能難倒你呢？你養了兩個男寵，張昌宗與張易之。你不僅專寵他們，還給了他們極大的權力。二人在你的庇護下瘋狂擴充勢力，在朝中專橫跋扈，瘋狂蠶食李氏和武氏的領地。

他們是你一手扶持的「權臣」，卻也無形中激發了李、武兩族的危機感。面對共同的敵人，這兩個長期對峙的家族終於暫時放下仇怨，開始聯手自保。你敏銳地捕捉到這一契機，順勢推動聯姻計畫，以宗親之力穩固皇權。

敵人的敵人可以是朋友，危機之中反而成了合作之基。這，正是你一生所擅的政治智慧。但又有幾人，真正懂得你心中布下的這盤大局呢？

●本文摘選自寶瓶文化出版之《分肥遊戲：從制度到人性，拆解中國王朝的權力遊戲》。

