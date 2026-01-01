你希望今天發生什麼事情？用「未來日記」這樣寫讓好事不斷發生

如果寫在日記裡的一切都會成真，而且一天只要花3分鐘，你願意試試看嗎？ 好運絕非偶然，只要一天一頁寫下去，49天後，你的身上也會有好事降臨。想不出來要寫什麼？只要跟著描摹，就能進入心想事成的世界！3分鐘熱度的你也能持續下去的創造未來日記！（編按）

●本文摘選自方智／圓神出版之《【1書+1日記】3分鐘未來日記：寫下的願望真的都實現了！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／山田弘美、濱田真由美

利用早上時間寫下希望今天發生的事情──「未來日記」的基本功

「未來日記」是一本實現夢想與願望的日記，所以寫法與一般日記不同，請在每天早上寫下希望這一天發生什麼事情。就是這麼簡單的一個動作。

這本經過特殊編排設計、實現願望機率極高的「未來日記」，請各位一定要試試。

書寫的三個步驟如下： ➊ 寫下今天的日期。 ➋ 一筆一畫仔細描摹淺灰色印刷的文字。 ➌ 配合當週主題，以過去式寫下希望發生的事情。

圖／方智出版《【1書+1日記】3分鐘未來日記：寫下的願望真的都實現了！》

提升實現機率的十個重點

重點一：空出三分鐘的時間

有些人或許想在同一天內一口氣寫完好幾頁，但這麼做無法獲得理想的效果。當我們勉強自己一口氣做好某件事情時，大腦會將這件事視為「第一次的經驗」，需要耗費許多能量。例如，第一次接觸某種樂器，但只在第一天花一小時練習，之後便不再碰；相隔很多年後再花一小時練習，幾乎不會記得之前練習過的內容，所以無法學會。因此，每次練習都必須投注一樣多的專注力。

相較之下，短時間練習後睡一覺，睡醒後又進行短時間練習，再去睡覺──以同樣的節奏不斷重複同樣的行為，我們的身體對這件事情的認知就會從大腦轉移到小腦，變成由身體記住，就可以在幾乎不耗費能量的狀態下無意識地進行。

就像學習樂器，每天練習便能慢慢學會，之後會在某天突飛猛進，到最後，甚至閉著眼睛也可以演奏。一旦學會了，即使短時間沒有接觸，過了很多年還是一樣可以不經思考就開始演奏。（有一種說法認為，重複三十六次以上就可以轉為長期記憶。）

因此，請各位務必確保每天空出三分鐘「自己的專屬時間」。

重點二：依序進行

第一週 小幸運、第二週 工作．家事．學習

第三週 新習慣、第四週 好心情

第五週 富足、第六週 自己的魅力、第七週 共時性

依照這樣的順序，每個主題連續寫七天，一共持續七個星期，共四十九天。即使後面有想要實現的願望或是感興趣的主題，也請大家依照順序從第一週的第一天開始，一天一頁寫下去。因為日記內容是經過設計的，會帶領大家從容易實現的事情開始，慢慢往第七週的第七天前進，直到抵達內心真正想要的東西。

只要依序往下寫，就能感受到前面比較容易實現的「預言」真的成真了。就像第三章許多體驗者的心得回饋，讓大家在一開始就感受到「哇！真的實現了！」是很重要的，因為「好開心！還想繼續寫！」這種情緒會提升願望實現的機率。

書名：《【1書+1日記】3分鐘未來日記：寫下的願望真的都實現了！》 作者：山田弘美、濱田真由美 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2021年11月1日

重點三：深呼吸之後仔細描摹

描摹的部分印成淺灰色，請大家先深呼吸，接著仔細描摹這些文字。描摹會讓你更容易感受到體驗者心得回饋中所說的幸運、奇蹟及不可思議的事情。所以請務必先描摹，再寫下希望今天發生的事情。

重點四：根據當週主題，以過去式書寫簡短的句子

日記的各個主題是依照實現的難易程度編排，只要跟著描摹的文句，再延續該主題的情緒，寫下自己想寫的內容即可。

日記的內容都是以過去式呈現，例如「因為○○○○，所以做了○○，真的好開心。」盡量使用簡單、簡短、優美而正確的詞彙，可以提升實現的機率。

剛開始不妨多寫一些希望當天可以實現的小幸運，就會很容易馬上成真。心裡有了「真的實現了！」的情緒之後，會更有興趣、更期待日後實現其他願望，也會寫得更開心。

想法開始產生變化之後，大一點的願望才會比較容易實現。所以不要一下子就寫太大的願望，從容易實現的小幸運開始寫起。在過程中慢慢抓到訣竅，接著往下寫，這樣才不會繞遠路。

如果你突然獲得三千元的額外收入，心裡產生「早知道就寫三百萬元了！」這種想法，便是剛好的程度。

寫完七週後如果發生一些好事，你就不會覺得只是單純的偶然，應該會認為一定是自己寫的日記內容引發的「共時性」所帶來的結果。

重點五：在日記最後加上表達情緒的句子，感受願望實現的心情

記得在日記最後加上感謝或開心的句子，例如「謝謝！」「太棒了！」「真的是太好了」等，這樣願望會比較容易實現。如果不知道要寫什麼，就寫「太感謝了」。

我自己花了很長的時間才發現以下這件事。凡事順利的人，經常帶著驚訝、開心、感恩的情緒。如果只是寫下「因為這樣，所以那樣」這類反射性的內容，雖然大腦容易產生聯想，但從用心體會這點來看仍顯得不足。

請記得在日記結尾加入敘述好心情的句子，讓自己完全沉浸在這件事情真的發生了、當天晚上帶著好心情寫日記的情緒之中。就當作是在練習「未來日記」寫的事情成真，讓情緒也搶先一步感受。

寫完後，最好能發出聲音，將描摹的文字及自己寫的內容唸出來，就更有願望成真的感受。如果只是用眼睛看過一遍，所有訊息是透過眼睛傳到身體內部，但唸出聲音的話，聲音的震動會透過骨傳導，從耳朵、身體的內部，由外、由內同時傳達進來（約有一成到九成的訊息會經由骨傳導傳到體內，比例因人、說話內容而異）。因此，唸出聲音更容易讓全身感受到這些訊息。

此外，還可以試試「預祝」。自古以來日本就有預祝的習慣，像是在櫻花樹下賞櫻，提前慶祝當季的稻米豐收，這就是一種「預知」。大家不妨在「未來日記」裡多多使用「恭喜」這樣的句子來提前慶祝。

重點六：如果真的想不出要寫什麼，只是描摹也ＯＫ

「未來日記」的內容經過設計，即使只寫描摹的部分，也很容易有好事發生，所以大家無須擔心。

如果真的想不出要寫什麼，卻又勉強自己拚命想，或是寫出與內心所想相反的內容，反而會有反效果。就算只是描摹印刷文字，也能確實發生作用。如果連描摹的時間也沒有，就發出聲音將描摹的內容唸出來；不方便發出聲音的話，在心裡默唸也行。大家可以選擇最適合自己的方式進行。

重點七：無法每天寫也無須介意

持續得越久，「未來日記」的效果就會越好。你會發現以前無意識刻在腦中、不必要的負面想法慢慢消失，最後完全被取代。千萬不要因為一、兩天沒辦法寫日記，就放棄不寫，這樣太可惜了。不要有「我就是做什麼都沒恆心」這種自責的想法，即使斷斷續續也沒關係，不用太過執著於每天寫，隨時都可以重新開始並持續下去。

與其帶著「我一定要每天寫才行！」這種壓力，不如放鬆情緒，就算只是用眼睛讀、用嘴巴唸出聲音也可以，重點在於持續進行。

重點八：不回去讀之前寫過的內容

千萬不要每天翻回去看之前寫過的內容。請在持續寫了一到兩週之後，再回頭看前面寫了什麼；如果有某些內容已經成真，或是有什麼新發現，寫在備註欄即可。

「書寫」這個動作會讓大部分的人感到安心，所以寫過之後通常就會忘記。就像在記事本寫下待辦事項清單，因為寫過就不必擔心忘記，所以能放心忘記，更能集中精神在眼前的其他事物上。也就是說，寫過的事情會比較能夠放手，而讓我們花更多心思在「當下」。

如果每天不停翻回去看，又會想起那些好不容易已經放手、忘記的事情，又開始擔心。「未來日記」就是運用這種寫過就能放心忘記的原理，讓你忘了心中的執著與擔憂，藉以提升實現願望的效果。

重點九：選一枝喜歡的筆來寫「未來日記」

寫「未來日記」時要用什麼筆好呢？最好選一枝好握、好寫、筆身設計是自己喜歡的筆。雖然這只是一件微不足道的小事，但如果帶著放鬆、沉穩的心情來寫，效果也會更好。

重點十：與人分享願望成真的部分

如果能找到好朋友一起寫「未來日記」，並且彼此分享願望成真的部分，就能帶著愉悅的心情繼續寫下去，也會更順利。

「未來日記」的誕生，就是起源於我和好友咪咪彼此分享願望成真的地方。之後又與共同作者濱田分享，持續了很久後，現在甚至連不可能實現的事都成真了，實現的願望有時甚至會令我們不禁失笑。

為了這次「未來日記」的發行，我們成立了一個臉書社團，讓大家也能上網發表願望成真的事情，與其他人分享。

相信大家對其他人身上發生什麼樣的事都會感到好奇吧。聽了其他人的故事之後，這些幸運也將發生在你身上，因為幸運是會傳染的。大家也可以學習其他人的方法或寫法，為彼此感到高興。因為只要分享願望成真的部分，不想說的不用說，不順利的部分也不用告訴其他人；心情低落或悲傷的時候，也不須假裝願望已經實現而發表不真實的言論。這個空間沒有謊言與虛偽，每位讀者都可以參加，任何人都可以自由加入。

書寫日記的方法非常簡單，為各位再複習一次。

➊ 寫下今天的日期。 ➋ 一筆一畫仔細描摹淺灰色印刷的文字。 ➌ 配合當週主題，以過去式寫下希望發生的事情。

希望大家都能透過每天書寫的過程，逐漸掌握前文介紹的十個重點！

●本文摘選自方智／圓神出版之《【1書+1日記】3分鐘未來日記：寫下的願望真的都實現了！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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