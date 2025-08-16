為什麼忍不住想滑手機、買東西？焦慮與成癮的惡性循環

●本文摘選自天下雜誌出版之《穿越中年迷霧：榮格心理學家的指引，開啟內在對話，理解焦慮、創傷、夢境、陰影，解答生命難題，活出自己》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／詹姆斯．霍利斯

書名：《穿越中年迷霧：榮格心理學家的指引，開啟內在對話，理解焦慮、創傷、夢境、陰影，解答生命難題，活出自己》 作者：詹姆斯．霍利斯 出版社：天下雜誌 出版時間：2025年7月3日

我們都看過一群豬圍著餵食槽搶食的畫面。同樣的，一大群靈魂在黑色星期五互相推擠爭搶一台平面電視的畫面，無疑就是這種想要與某個東西深層連結的渴望，即使連結的對象只是某種金屬和玻璃組成的物品，它暗示能實現人們的欲望。當青少年的網路使用量受到限制，會經歷各種成癮戒斷的症狀。的確，我們的文化確實是一種成癮文化。成癮是一種重複性反射行為，目的是為了降低當下的壓力。

我們很快就會發現，我們渴求之物只不過是一件物品，而物品無法帶給我們持久的滿足。需求終於獲得滿足時，滿足感更短暫易逝。

如果明白成癮只是一種反射性的焦慮管理技巧，那麼我們每個人其實都有成癮行為。我們甚至不需要意識到自己正在焦慮，但我們的心靈知道，於是啟動並強化反射性的應對機制。諷刺的是，需求獲得滿足是極為恐怖的事，因為接下來我們依然需要面對自己赤裸裸、尚未被滿足的欲望，以及它無窮盡的需索。

察覺自己對焦慮的反應

每個人都會焦慮，我們都有自己慣用的處理方式，無論我們是否意識到這個令人心煩的影響。換句話說，他們對自己的反射性焦慮管理系統已經習以為常，不假思索，從未察覺這個機制如何系統化的成為生活的一部分。

現在，我要請你靜下心來，想想你如何反射性的「管理」焦慮，或是更精確的形容，你如何一再受到焦慮所掌控。成癮模式的內在邏輯是，當情緒困擾超出我們能夠承受的範圍，於是我們透過與某個「他者」連結，可以暫時緩解不安的感覺。舉例來說，當你在閱讀本書時，你的房間開始慢慢進水，你完全沉浸在書的內容，所以沒有注意到這件事。然而，你的心靈注意到了，並設法緩解這個干擾情況。透過嘗試與探索，我們每個人都會尋找一種能讓水位（焦慮）暫時下降的行為。如果下次再發生同樣的情況，我們可能會再次重複先前的行為，無論我們有沒有察覺到。因此，導致成癮的「鉤子」是：透過反射性管理系統，體驗到不安的感覺暫時中止。

與「他者」連結有助於降低由存在（existential）的孤立、脆弱與依賴引發的不安感覺。對許多人來說，「他者」像是一種物質：食物、酒精、買得到的物品、溫暖的身軀。對另一些人來說，他們透過與電視、網路、意識形態、強迫性禱告或念經等令人分心的「連結」，來減少不安的感覺。對大多數人來說，一個常見的成癮模式就深植在日常生活中，以致很少注意到它在心理資源應用中所扮演的角色，那個模式就是我們的慣性行為。習慣化是我們使用的一種工具，以熟悉的事物對抗不確定的事情。

請回想一下，當我們在交通尖鋒時間遇到塞車、規劃好的時間表被打亂，我們會有多麼生氣。這些實際事件所造成的影響其實很小，但我們對這些小事可能會有過度的情緒反應，這透露我們的焦慮遭到引發的徵兆。

成癮的第二個要素是，我們每天的意識生活一再的被不請自來的念頭入侵。這些「念頭」多數是無意識的，卻能激起我們內在的焦慮。舉例來說，當某人對食物有某種依戀，他就受到一種強烈且具有存在威脅性的念頭支配，也就是「假如我得不到這個東西、這個慰藉，在這段黑暗旅程之中，還有什麼可以陪伴我？」當我們有意識的思考這個念頭，它會顯得很奇怪，甚至很可笑，因為這個念頭是用物品取代了情緒，但在無意識的象徵性世界中，這個人的心靈將他與某個物品（也就是食物）綁在一起，因為那個物品象徵了一個有滋養意涵的希望，用來對抗我們每日所處的焦慮之海。

