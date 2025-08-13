若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！

文／南仁淑

世界很大，不要只在意人際關係

我有兩個在職場上認識的好朋友。以前我們三個人總是玩在一起，後來我離職自己創業，我們就變得很難找到時間見面。不知從哪天開始，約見面時只要我比較晚到，就會發現他們兩個並肩坐在一起，我得一個人坐在他們對面。通常兩個人見面的時候，都會是面對面坐吧？這種情況發生了好多次，讓我覺得好難過。但這件事實在太小了，我也不好意思去問別人的意見。是我太敏感了，才會有這種感覺嗎？

書名：《有些關係，再善良也不必留：擺爛同事、有毒情人、自私朋友……，不必迎合他人的26個練習》 作者：南仁淑 出版社：聯經出版 出版時間：2025年8月7日

跟人相處久了，偶爾會遇到一些事情讓自己失望。有時候心裡總覺得不是滋味，但情況似乎也不是太明顯，只有自己一個人覺得有些過不去。不曉得這是暴風雨前的寧靜，還是自己不夠成熟，思緒剪不斷理還亂。投稿者所產生的感受，就屬於這一種情況。

聽完投稿者的敘述，一般人很有可能會認為「是你太敏感了」。只是同事兩個人並肩坐在一起，究竟為什麼會讓人覺得不是滋味？實在不太能感同身受。他們有可能是想讓晚來的人有比較大的空間，所以才會這樣安排座位。況且全球經歷過一場疫情，面對面坐比較容易造成飛沫傳染，可能是因為這樣，他們習慣了並肩而坐。但我想說，感受並沒有所謂的正確答案，那是無法控制的東西，只能任由它出現、等待它消失。我們唯一能控制的，是改變在感受出現之後的態度。

我覺得無論是誰，都應該要試著改變自己的態度與條件，讓自己不會在人際關係中覺得「不是滋味」。仔細想想，這是一種會徹底破壞生活品質與人際關係的情緒。所謂的不是滋味，究竟是什麼樣的感受？

「心中覺得有些缺失而感到不好受。」這是字典對「不是滋味」的定義。這不是對他人明確的憤怒或埋怨，只是覺得好像哪裡少了點什麼。由於事情實在太小，不足以生氣或抗議，卻又讓人產生了一些負面情緒。這種情況，我們通常會以不是滋味來形容。人會產生這種情緒，通常都是因為心理上覺得親近的人所致。生活中會接觸到很多不同的人，確實有很多事情都會讓人覺得不是滋味。但要是經常覺得如此，又總是無法排解，那就該反省自己了。

首先，如果經常覺得不是滋味，那就需要回頭思考，是否自己的視野比較狹隘，或是太過以自我為中心。如果太自我中心，或自認為有些不足之處，那就很容易在人際關係中感到不是滋味。當你感到不是滋味時，很多時候只要靜下心來觀察，就會發現從對方的立場來看，他很可能別無選擇。所以當人際關係出現摩擦時，我們要習慣先想想對方的立場，這樣就能讓自己舒服一點。

如果你是一個地位比較高的人，更要好好安撫這種情緒。在人際關係中，地位較高的人通常需要照顧地位較低者，這是不成文的默契。但如果被公開要求照顧地位比自己低的人，或被公開批評說沒有做到這一點，就很容易讓人因為面子掛不住而覺得有些難受。這樣鬱悶的情緒要是沒有正常排解，很容易扭曲成被動的攻擊性，進而使他人難受。

一個自我意識較弱的人，也很容易覺得不是滋味。因為這一類的人對自己的感受與判斷不夠有信心，所以比較不會選擇表達意見或平淡地讓情緒過去，而是會以「不是滋味」去詮釋「對方沒有錯，自己也沒有錯，但介在這之間有些模糊」的感受。就像投稿者一樣，看到兩個朋友坐在一起等自己，如果當下自己的心靈處在平衡的狀態，很有可能就不會多想。但如果覺得跟以前不太一樣，有一些讓你在意的事情，其實只需要直接開口詢就好。例如：「有件事我想問一下，你們為什麼要這樣並肩坐在一起？為什麼不面對面啊？」

如果你們之間的關係夠親近，問這種問題當然沒什麼。通常只要聽到對方的回答，讓你難受的疑問往往都能迎刃而解。讓這種疑問浸泡在曖昧不明的情緒裡，可不是一種健康的做法。

如果上述事件真的是對方疏遠你的證據，你也真的明確感受到，就更需要前文所說的確認過程。因為一個足夠自信的人，通常會更明確地把負面情緒定義為「心情不好」、「讓人生氣」，而不是「不是滋味」這種模稜兩可的狀態。

不要太依賴人際關係，自然就不會太在意

此外，那些高度依賴人際關係的人，也會經常在人際關係裡覺得不是滋味。

雖然人的一生都需要和他人相處往來，但其實每個人都是孤單的存在。基本上來說，我們應該要以能獨自經營個人生活為核心，並將與他人之間的善意往來視為「令人感激的額外收穫」，才是能與孤獨並存的正確之道。把注意力放在自己而不是他人身上，自然就不會對他人產生過高的期待，更不會因為在意他們的一舉一動，而讓自己覺得不是滋味。這樣的人即使親切待人，也不會太過期待獲得實質或情感上的回報。因為他們的付出不到需要得到回報的程度，他們也並不期待獲得回報。

每一次我遇到一些狀況，讓我想起「忘恩負義」這幾個字時，我就會想起在卡內基書裡看到的一句話。書中說耶穌曾經為了展現神蹟，一口氣治療了十名痲瘋病患，但其中只有一個人跟祂道謝。作者講完這個小故事之後便問讀者：「你覺得自己有什麼理由得到比耶穌更好的待遇？」

人是一種了解越多越讓人失望的生物。就好像我們有時會覺得自己某些地方仍有待加強，別人也同樣會有些不足之處。所以我們不該為人際關係付出自己的一切，還期待對方也能完美回報。

如果你發現自己經常在人際關係裡感到不是滋味，我建議你試著拓展人際吧！因為與你建立人際關係的人數越少，你就越會依賴對方，也會對那段關係過度敏感。一但關係遭到破壞，你便會受到難以承受的打擊，而這會使你更加執著於那段關係，進而陷入惡性循環。當你陷入這種惡性循環，便會經常覺得不是滋味。

所以無論從哪個角度來看，試著讓自己不要覺得不是滋味，或許才是保持健康心態的方法。

．感覺到不是滋味時，請這樣檢視自己 1. 是不是目光太過短淺，才會採取以自我為中心的思考？ 2. 自己是否處在很脆弱的狀態？ 3. 是否過度依賴人際關係？

●本文摘選自聯經出版之《有些關係，再善良也不必留：擺爛同事、有毒情人、自私朋友……，不必迎合他人的26個練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡