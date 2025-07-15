更年期為何煎熬？我們都應該瞭解缺乏雌激素對身體的影響

生而為女性，最終都會迎來更年期。我們每個人遇到的狀況可能會不同，但人人都不應該感到徬徨無助，這本書告訴妳從更年期前期到停經後的生活，所有應該知道的身心健康訊息，能為妳照亮前行之路。 《更年期完全聖經》是每一個系統升級期的女性需要的所有工具，全面、權威的科學資訊和生活經驗，涵蓋了每位女性的需求，從外貌和睡眠習慣的變化到神經、肌肉骨骼、心理和性問題，讓你正確、有目標的變成一個健康、過得舒服的2.0版本！

文／瑪莉‧克萊爾‧哈弗

大約52歲時，我開始出現更年期症狀，55歲時停經。那3年簡直是煎熬。出現了非常嚴重的症狀，因此我去看了心臟科、風濕科、婦科以及泌尿科。男性家庭醫師想讓我服用抗憂鬱藥物，但他似乎完全不瞭解更年期有何情況。最後我去看了更年期專科醫師，並開始使用賀爾蒙替代療法，也就是使用雌二醇貼片並口服黃體酮藥物。 這個療法真的拯救了我。在開始治療的一週內，熱潮紅、夜間盜汗、心悸或關節疼痛的症狀都消失了，情緒起伏也有所緩和；此外，我的疲勞感減輕，精神變好，失眠症狀也消失了。這讓生活品質提升了一千倍。 每位女性都應該瞭解缺乏雌激素對身體的影響。若失去雌激素，對健康真的非常有害。—卡倫M.

更年期的到來會引發許多不同的情緒。有些女性感到欣喜若狂，因為以後不會再受月經所擾：不再需要使用衛生棉或衛生棉條，也不必擔心經前症候群、經痛或懷孕風險！但也有些女性的感覺截然相反：她們惋惜逝去的生育年華，也對更年期這個明顯的老化徵兆感到沮喪，渴望回到年輕生活。而也有人的心態模稜兩可。你知道我在說誰，就是那個喜歡說「事情就是這樣」的朋友，往往會讓你想翻白眼，或把你氣得咬牙切齒。

雖然不太想承認，但那位朋友是對的，事情就是這樣沒錯。我們的身體機能有限，生育年齡也有限，所以想與之對抗實在徒勞。然而，瞭解身體在圍停經期與更年期期間有何變化，並採取行動及養成習慣來保護自己甚至延長壽命，絕對是有其益處。

你不需要全盤瞭解更年期才能獲得所需支持。但對此有個相對詳細的理解會很有幫助，特別是導致更年期內分泌系統變化的因素為何，以及這些變化對身體有何重大影響等主題。許多醫師往往會以「這個主題十分複雜，或大眾對更年期掌握的資訊不足」等作為藉口，迅速忽略你的症狀，不提供任何可能的解決方案。

我聽過非常多幾乎相似的患者經歷，內容大致如下：你去看婦產科，因為出現了令人困擾的全新症狀（很可能是圍停經期的症狀）。在你還有生育能力的時候，這位醫師對你照顧有加，不但為你進行子宮頸抹片檢查、指導如何避孕，也許還協助你平安度過懷孕和分娩，甚至為你進行過一兩次手術。但這次來診所，你的症狀無法得到相同關注，反而遭到忽略。醫師告訴你，他們無能為力，你只能堅強撐過去。因為症狀還在，所以你只好轉診，請另一位善解人意的醫師協助他認真傾聽你的困擾，但卻未能正確診斷出圍停經期（答案顯而易見），卻診斷出其他病症：包含腎上腺疲勞、寄生蟲感染、缺乏維生素、亞臨床甲狀腺疾病、毒素堆積等等！接著醫師會推薦你一套「補充劑」的方案，或所謂的「排毒系統」，據說可以調節賀爾蒙，但每月需要花費至少數百美元。雖然缺乏維生素和亞臨床甲狀腺疾病的確是真實的疾病，但卻都十分罕見，更多時候是遭到誤診。於是，在你花費了數百甚至數千美元後，症狀卻依然存在，甚至感覺更糟。因為你不但沒有好轉，還甚至開始懷疑自己：是不是一切全都是我自己想像出來的？

如果這不是你的經歷，那麼你應該慶幸。但不幸的是，這種情況非常普遍。

「雌激素相對優勢」與「賀爾蒙失衡」的真相

某些整合醫學領域的醫療人員使用「雌激素相對優勢」或「賀爾蒙失衡」這些術語，來簡化對排卵不規律或其他症狀的解釋。採用這些術語，是因為即便在健康的月經週期中，賀爾蒙的波動也十分複雜，難以簡單描述。然而，需要明白的是：這些術語所謂的「雌激素升高」並非事實。實際上，問題在於雌激素沒有受到黃體酮的平衡作用影響。換句話說，即雌激素的分泌量較黃體酮高。須注意的是，「雌激素相對優勢」和「賀爾蒙失衡」等術語並非所有專業醫療人員都承認或有使用。這些術語通常過於籠統，無法用於臨床診斷，也不足以讓醫師能夠制定治療計劃，更無法揭露問題的根本原因。

若你是因為症狀疑似賀爾蒙紊亂或失衡來我的診所，我的診斷範圍可能會包括：多囊卵巢綜合症（PCOS）、子宮內膜異位、甲狀腺疾病，以及更年期等。我會將基因遺傳、環境或生活方式因素，以及生殖系統老化（例如更年期）等潛在原因納入考量，並與你一同排除潛在醫療問題。我絕不會只告訴你，這只是由於「賀爾蒙失衡」所造成的。市場上充斥著大量產品與服務，聲稱可以治癒賀爾蒙失衡及相關症狀（如疲勞、體重增加、情緒不穩與性慾低下），因此我理解這可能會造成困惑。事實上，這些產品大多未經監管，廠商所宣稱的效果和做出的承諾通常不需醫學研究支持；其中大部分產品甚至可能完全無效卻又價格昂貴，且可能有安全隱憂。我建議別碰這些產品，轉而尋求受過更年期專業訓練的醫療人員提供協助，幫助你解決問題。

書名：《更年期完全聖經》 作者：瑪莉‧克萊爾‧哈弗 出版社：高寶書版 出版時間：2025年7月9日

更年期的健康風險

卵巢功能喪失及伴隨更年期的不適症狀都是自然現象，但並非卵巢衰竭唯一需要注意的「副作用」。無論是否有症狀，進入更年期都會讓罹患一系列疾病和出現健康問題的風險增加。隨著雌激素下降，這些風險就會隨之增加（並加上因年齡引起的其他風險）。

雌激素是一種極具保護作用的賀爾蒙，但在進入更年期後減少時，我們就失去了這層保護。沒有雌激素的介入，壓力賀爾蒙（如皮質醇）及其他促發炎因子變得更活躍且具有破壞能力。正因如此，有些研究人員將更年期的轉變稱為一種「發炎事件」。此事件造成了身體內部的全身慢性發炎，不但影響多個器官系統，更讓更年期相關的健康風險明顯上升。更年期會讓你面臨更高風險的健康問題包括：

• 骨質疏鬆症

• 冠狀動脈疾病

• 胰島素阻抗和糖尿病前期

• 神經發炎

• 內臟脂肪增加

• 肌肉量流失（肌少症）

我不斷強調與醫師討論賀爾蒙替代療法十分重要的原因，主要是考慮到這些嚴重的健康問題。雌激素替代療法可以對這些情況產生預防作用。儘管控制症狀可能是你考慮使用MHT 的原因，但造成更廣泛的健康影響應該是更具說服力的理由，讓你瞭解自己是否適合接受此療法。

●本文摘選自高寶書版出版之《更年期完全聖經：更年不是老化而是身體系統升級，從前期到後期都能接住妳的身心照護指南》。

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