有空再做的心態，會讓我們難以在忙碌的生活中付諸實踐

文／米田瑪麗娜

平日專注輸入，假日進行輸出

我平日是一名上班族，副業則是整理收納師。自二○一九年起，每年出版一本書，包括監修作品在內，本書已是我的第六本作品。

許多人常問我：「你是如何兼顧工作和副業，還完成這麼多事情？」其實，我主要在歲末年初或黃金週等長假期間集中精力創作，本書也是在歲末假期完成。

我的寫作速度約為每小時三千字，每天寫作五小時，因此三至四天內便能完成一本約六萬字的初稿。雖然後續仍需與編輯反覆討論與修改，但連假對我來說是寫作的關鍵時刻。

從專業作家的角度來看，每小時三千字的速度並不算特別快，但如果沒有事先累積足夠的寫作素材，很容易陷入靈感枯竭的狀態，導致進度停滯。因此，我會提前一年開始在備忘錄中整理與累積寫作題材，確保在真正動筆時能夠文思敏捷。

或許有人認為，每天利用零碎時間寫作就足夠了，沒必要一次性完成整本書。然而，對於一名上班族來說，在時間有限的情況下，專注當下、一氣呵成寫出的文章，往往比心不在焉、斷斷續續寫出的文章更具可讀性。

即使設定了目標，但是有空再做的心態，會讓我們很難在忙碌的生活中付諸實踐。特別是當需要撰寫書籍或論文等超過一萬字的大量內容時，短時間內全心投入、心無旁鶩的衝刺進度，才是最高效的做法。

我大學時就讀東京大學經濟系，研究所則是就讀一橋大學金融策略及企業財務研究所，分別完成了畢業論文與碩士論文。我發現長篇學術論文如果能一氣呵成完成，不僅能避免前後邏輯矛盾，還能降低內容重複的機率。

或許聽起來我像是全年無休，但實際上，我每天只會花五小時全心投入寫作。我通常早上八點半開始動筆，連續寫三小時，午休後再花兩小時，直到下午三點才停筆。剩下的時間，我會陪伴家人或看看電視，照樣能享受假期時光。

只要能在假期規劃出一段時間專注寫作，即使是上班族，也能完成一本書。除了寫書之外，我也會利用假期撰寫部落格連載文章，或提前拍攝影音素材，為社群媒體平臺上的發佈內容做好準備。

為了避免在專注時間到來時產生厭倦或偷懶的情況，建議大家在休假前先擬定知識輸出大綱，並確保放假前一天獲得充足的睡眠，讓身體保持最佳狀態。

我之所以能在年假期間高效輸出，關鍵在於接近年底時，就會利用零碎時間進行知識輸入。從夏天開始，我便開始籌備年假的寫作計畫，包括閱讀參考文獻、登門採訪相關對象等，為正式動筆做好準備。

書名：《從拖延症到高效行動「目標達成技術」》 作者：米田瑪麗娜 出版社：采實文化 出版時間：2025年7月3日

環境也會影響工作效率。凌亂的書桌容易削弱專注力，不妨趁空閒時間進行大掃除，把書桌整理乾淨，幫助自己快速進入工作狀況，並維持專注力。如果工作過程中桌面再次變亂，可利用紙袋或置物籃暫時收納物品，打造一個適合專心作業的環境。

即使過年需要返鄉，只要老家有一張可供個人使用的小書桌，依然可以順利進行知識輸出。

懷抱作家夢的讀者，其實不必辭去工作，只要善用連假來嘗試寫作即可。長假最珍貴的地方在於，它提供了一個機會，讓人得以處理例假日也提不起勁去面對的耗神苦工。

報考語文檢定或專業證照的考生，可以在連假期間集中完成考古題，快速提升實力。喜歡旅行的人，則可安排為期一週的短期遊學，在當地進行高效學習。有心嘗試跨領域學習的人，也能利用假期接觸入門講義，評估自己與新領域的契合度，並在放假第一天正式展開學習計畫。

POINT 假期每天挪出五小時進行全力衝刺，將會帶來意想不到的成果。

●本文摘自采實文化出版之《從拖延症到高效行動「目標達成技術」：從房間整理到時間管理，讓好習慣自動化的46個練習》。

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