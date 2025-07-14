為什麼這次升遷的不是我？想被看見，記得為自己的表現發聲

文／陳俐安（Jessica Chen）

凱文是一名在大型消費品牌公司的基層員工，他帶著難掩的失望之情，走進老闆的辦公室。他無法理解自己為何被排除在期待已久的升遷之外，為了弄清問題的根源，他走到老闆班的面前，提出了困擾他許久的問題：「你不是一直很滿意我的表現嗎？為什麼這次升遷的不是我？」

本來一直忙著處理一些緊迫事務的班，轉向凱文並回答：「我給你看點東西。」他走到辦公室的白板前，拿起一支白板筆，畫了幾個圓圈，開始解釋：「這裡的每個圓圈，都代表我目前生活中正在發生的事情，我在思考自己的晉升、如何處理一個對我很不滿的客戶、我太太想要我陪她參加晚宴、我的狗剛扭傷了，還有孩子和他們的棒球賽。我有三十名員工，當中有三個人常來我的辦公室，我們總是會閒聊。」他停頓了一下，然後繼續說：「你不是會來我的辦公室的人，那麼當我的腦海裡塞滿了這些事情時，你猜我多久會想到你一次？」

凱文呆站在原地，他從未從這個角度考慮過，滿心以為自己的工作表現會──也應該為自己說話。

「我很喜歡你，」班補充說：「我知道你很有潛力，但你得要主動到我的辦公室來，讓你的存在成為我日常思考的一部分。」

這個故事是我朋友陳麥可（Michael Chen）說的，我和他在Zoom上聊天，討論如何才能在現今職場中取得成功。陳麥可是奇異（General Electric，簡稱GE）媒體、通訊和娛樂部門的前總裁兼首席執行長。聽他分享這個故事時，我心裡忍不住想，我能體會凱文的困境。

從小到大，從來沒有人教導我「讓自己被看見」的重要性，也不知道「持續追蹤、主動回應」其實是讓人記得你的一種策略。相反的，我被教導要努力工作、達到重要績效指標，並且不要製造麻煩。而我的期望是，只要我做了這些事情，升職加薪就會隨之而來。然而，就跟凱文一樣，沒過多久，我就發現這並不是在職場取得成功所需要的公式，真正重要的是表現自己的能力。不僅如此，溝通和被看見也是必要且值得的。於是，一個悖論開始形成。當我只被教導要體現更多「安靜」特質時，我怎麼可能「外向」？

我發現，現今社會中有一群人，是在我稱之為「安靜文化」的環境中長大的。像我們這樣的人，從小就被告知要聽從指示、傾聽他人、少說話，讓我們的工作表現為自己說話。但那些在「外向文化」中長大的人所受的教育則正好相反：要經常分享自己的觀點、表達自己的聲音，並為自己創造機會。當然這兩種文化沒有優劣之分，但當把一種文化置於另一種文化背景中，要以不違背自己天性的方式被看見，就變得相當困難。

過去，當我感到卡關時，我就沉浸在學習、傾聽和閱讀所有關於溝通和領導力的內容中，去收集如何更能讓人看見、聽見的方法。雖然這麼做很有用，但這些方法並沒有解決我最迫切的問題：我還能堅持我的安靜文化價值觀嗎？還是我要把自己塑造成一個外向的人來適應環境？如果不這麼做，我會被徹底遺忘嗎？

就在我開始環顧四周時，發現了一件相當令人驚訝的事情，那就是：我並不是唯一有這種感覺的人。有很多人跟我一樣，在安靜文化的價值觀中長大，不知道如何融入外向文化的工作環境，也不知道該如何表現自我。如果沒有某種特定的行為方式，他們就不知道該怎麼做。這就是為什麼我特地寫了這本書，來討論安靜文化和外向文化。具體來說，這本書是為那些在安靜文化環境中長大，現在置身於外向文化環境中工作的人而寫的。事實上，這種摩擦不僅是內向或外向的問題，而是更深層的東西。那是我們在人生最重要的成長過程中被灌輸的價值觀和信念，這些養分形塑了我們是誰、我們理解世界的方式，以及那些讓我們感到自在的行為模式。

本書除了是一本指南、一份貢獻，也是一種個人反思，探討了我多年前希望回答的問題。這麼多年下來，我發現不必完全迎合主流文化，也有可能被人注意到我們原本的模樣。我們還是可以發揮天性中屬於安靜文化的那部分，同時拓展知識、行為和溝通方式，這樣一來，就能在現今的職場更清楚、更自在地表達自我。這些就是本書第一部分的內容。

接下來，我們會深入探討「安靜文化」和「外向文化」這兩個世界，揭開它們的面紗。我們還會討論到，如何透過我稱之為「換框思考」（Cultural Reframes）找到文化平衡，這能幫助我們重新思考「如何與他人互動、在工作中如何運用時間、如何展現成就，以及處理衝突」。我同時也承認，在職場確實存在對「安靜文化」的偏見，所以我們將深入討論，並分享如何克服它的建議──尤其那些我們對自己說的話。因為，正如那句名言：「我們不能一遍又一遍的做同樣的事情，然後期望會得到不同的結果。」我們需要的是一張新的路線圖。

到這裡，進入書的第二部分，這裡我們要重新框架，並打造它們的「支柱」。我把這個步驟稱為「運用安靜資本框架」，它是一個包含三大支柱的結構，使我們能夠以自己想要的方式被看到。這三大支柱分別代表：打造個人職涯品牌、建立可信度、為自己發聲。我們將一步步討論如何將這些支柱應用到日常工作中。因為如果不能主動掌握別人如何看待我們，我們所能得到的機會與發展就會全靠運氣。

每一個好計畫的背後，都需要更出色的執行。因此第三部分我們將討論溝通技巧，這部分會更具體、更實用，而我的目的也就是如此。我們會討論職場上實用可行的溝通策略，同時讓你知道在工作中該說什麼和怎麼說。這部分的設計也是為了讓你需要演講、使用肢體語言或口語表達的技巧時，可以快速翻到特定內容。

因為在我幫助人們建立溝通信心時，我發現即使知道引起注意的技巧、準備完善，但如果不能妥善傳達，影響力就會大打折扣。換句話說，無論我們知道多少或準備得多周全，如果表達不到位，一切都將毫無意義。

書名：《聰明表達，安靜也有影響力》 作者：陳俐安（Jessica Chen） 出版社：采實文化 出版時間：2025年7月10日

在創立我的全球溝通培訓公司「真誠之聲」（Soulcast Media）之前，我做了將近十年的廣播電視記者。我在聖地牙哥的美國廣播公司（ABC）時獲得艾美獎，那時是我新聞職涯的巔峰，也是我創業的轉捩點。離開電視界後，我之所以選擇進入了充斥著各種風險的創業圈，是因為發現我在新聞工作中學到的許多溝通和談話技巧，都可以應用到更廣泛的職業領域。我曾目睹最辯才無礙的演講者輕鬆駕馭棘手談話、聰穎的為自己辯護，就像上了一堂高效溝通的大師課程。這是一種心態的轉變與策略的結合，兩者的重點都是：聰明表達，而不是大聲說話。因此，在研究那些優秀的電視記者，並實際運用這些策略的過程中，我找到了過去一直在尋找的答案：你不必高聲喧嘩，也能因為對的理由被看見。

自從創辦Soulcast Media以來，我聽到無數的領導人和專業人士表示，他們很欣賞我在外向文化的職場中，展現對安靜文化特徵以及由此產生的摩擦點的認同。我經常收到這樣的留言：「我也是在一種強調謙虛、低頭工作的文化中長大的。但是，正如你指出的，當你想在辦公室裡獲得成功時，這些建議不一定是最好的。關於如何克服這些心理障礙，我讀過書、也上過相關課程，但我從未聽過對這種文化摩擦的認同，也未曾從我認識的人那裡得到建議。我認為這就是關鍵。我把你的建議記在心裡，同時簡單的應用了其中一些『黃金』技巧。」這些金子現在都在這本書裡，它們將會提供你一個全新的前進方向。

事實上，就算你是在外向文化的家庭成長，但對安靜文化的特質有更多共鳴的話，本書將提供你一張如何建立影響力的路線圖。或者，同樣也適合那些想更加理解安靜文化特徵者的想法的外向文化讀者。或許透過閱讀，我們也可以開始改變人們對安靜文化特徵者的刻板印象，並打造一個更具包容性的工作環境。不過也必須說明，這本書並不是針對職場中複雜、多層次經驗的唯一解方，但它將揭開那些平時少被提及，卻深深影響我們互動的潛在動力與無聲張力。

●本文摘選自采實文化出版之《聰明表達，安靜也有影響力：不用改變天性，也能在職場脫穎而出的關鍵能力》。

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