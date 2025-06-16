琅讀金句／味道是記憶的歸途— 一道家常菜，留住逝者的溫度

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圖／琅琅悅讀
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有時聽聞別人說，想念家裡某某從前燒的什麼菜，但人沒了，菜也一起沒了，就心生警惕。我的經驗是，若有什麼一生持續念想的菜色，趕得及，就應該設法學會。以後長路走遠，恐怕前後無人，把一道家常菜反覆練熟，隨身攜帶，是自保的手段。逝者喚不回，如果連菜也丟了，味覺以後就再也無處可泊岸。

她的老派，是養成，是本性，也是鄉愁

她自小看著有頭家娘風範的外婆與，進出廚房，起灶架鍋，張羅數十家人員工日常吃食，宴請東南亞與中東等地賓客，哄嚷熱烈，直到滷肉飯、蒸冬瓜肉餅、芋棗甚至一碗煲粥，俱成為她日後的念想。

她曾與外婆、母親，三代女子，穿行在大稻埕與永樂市場，買鮑參翅肚、麵龜椪餅、胡椒肉桂蠶豆，見識老鋪的講究，練就一套對古早物什的擇選標準。

她熟稔蘆洲湧蓮寺周邊，在旺鋪裡食切仔麵黑白切與米苔目，飲青草涼茶，更向在地攤商習得剁雞的技巧，與若干習俗規矩。

如此種種，養出她一雙識貨的眼睛，一根敏銳的舌頭，一個老派的靈魂；更化作筆下時而雍容深情、時而輕俏意趣的篇章段落。

「長長的百年的大街上，四顧僅餘我一人。」當至親家人一一遠行，她最終成為一個自擁廚房的女子。然循著吃食滋味，她重回那仿如傳說盛世的親族過往，再現早輩人的心志與作風。

書名：《老派少女購物路線》
作者：洪愛珠
出版社：遠流出版
出版日期：2021年4月1日

【編輯推薦】

《老派少女購物路線》作者洪愛珠帶領讀者隨著她與母親、外婆三代女性漫遊永樂市場、大稻埕與蘆洲巷弄，品味在地小吃與老店文化。她用文字描繪潤餅的「絲白薄餅」、切仔麵的湯頭、青草涼茶的滋味，筆觸細膩、畫面感強烈，宛如一場時光之旅。

洪愛珠從一個個「食物點」出發，牽引出深厚的親情記憶與土地情感，讓人讀來「彷彿親身經歷在炊煙之中，感覺溫暖又懷舊」。文字風格既溫潤典雅，又承載生活細節與智慧，讓你在閱讀中重溫那些逐漸被遺忘的老派美味與人情味。

如果你想透過散文，重新與台灣老市場、小吃攤、老店師傅結緣；想回味那些藏在菜市場裡的歲月味道與家族記憶，這本書絕對是一趟觸動心底的飲食散步旅程。

●本文摘選自之《老派少女購物路線》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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