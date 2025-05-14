琅讀金句／我們不再是二十郎當歲…… 我們是四十幾歲，生活正在經過我們

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圖／琅讀金句
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我們不再是二十郎當歲，不再是美好的生活還在眼前。

我們也還沒有七十歲，並不是生活已經過去了。

我們是四十幾歲，生活正在經過我們。

歷經婚姻的創傷與家庭的磨耗，人生下半場歸零重啟，我們能否還有第二次幸福的機會？踏境節總在七年間隔中到來，每逢此刻，數千人浩浩蕩蕩，邊境行走的不只是盛大歡度節慶，每七年的循環中，人與人重逢又分離，情愫飄來忽去。人們嘆望時光的流逝，重新估量自己的人生。

故事圍繞在凱絲汀和懷德曼兩人之間。

來自四十多歲的單親媽媽凱絲汀，有個青春期的叛逆兒子、逐漸失智的母親。日復一日的看顧中，她感到失去自我，困於彷彿一灘死水的生活而動彈不得。

年紀相仿的男人懷德曼，單身、學術生涯不順，回鄉教書，畢生所追逐的事業理想瀕臨破滅。前次遶境行走，她倆美好初遇，如今重逢於生活夾縫中，早已冷卻的悸動，剎那間，又有了新的蕩漾。一段在稜線上行走的人生，擺盪在哀莫大於心死與情欲激亢之間，只爲追尋第二次幸福。

【編輯推薦】

作者施益堅（Stephan Thome）是作家，《邊境行走》是他首部出版的小說作品，甫出版就震撼德國文壇，更入圍2009年德國圖書獎年度決選。

於台灣出版的推薦序由作家吳明益所撰。吳明益提到，這是一本緩慢劇情的小說，三句話可以解決的敘事，作者施益堅卻選擇以十頁的篇幅來完成，這個段落想呈現的時間感，是讀者閱讀到故事中後段，就能漸漸領略其「時間威力」的安排。

這同時是一部關於時間的小說，是什麼堆積成我們的每日生活、過去和回憶？無非就是那些經過時間磨所喪失大部分細節的經歷。終有一日，我們都會了解平凡無奇日子的積累，形塑了現在和未來的我們。

●本文摘選自之《感謝人生》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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