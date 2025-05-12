琅讀金句／親人不在後，最想留住的往往不是財物，而是能讓人瞬間想起他們的東西

「媽媽，不用擔心我，要跟著有光的方向走……」從那一刻起，我沒了母親……

從失去母親的痛楚修復後，吳小帽認為自己這輩子再也不需為任何人的生老病死牽掛，想不到母親的伴侶──日本歐吉桑，在母親過世後，因糖尿病而發生意外。吳小帽決定暫時將日本歐吉桑接到住處，照顧他直到能自理。

不料這一照顧，卻成為永遠，他也因此多了個日本爸爸。

照顧日本爸爸，好像是母親留給自己的功課，也像是與母親那些未竟之愛的延續……

從語言不通的雞同鴨講溝通、不同生活習慣的磨合，到費心準備三餐的焦慮，處處讓他緊繃不已。

他的生活，漸漸變得不再只有「自己」。

和日本爸爸一起的日子，打開他過去不曾有過的視野，也是從這些日常中，發現原來自己很掛心、很愛日本爸爸……同時也想起許多母親生前和自己互動的珍貴畫面。

這不只是個照顧長者的日常分享，更是一個長年在外的遊子，在面對至親離世後，如何一步步修復傷痛，以及知曉必然會再一次失去，仍然願意付出愛的過程。

許多人聽了吳小帽的故事，會稱讚他孝順，但他最在乎的，或許就在心底經常冒出的那句話裡：

「親愛的媽咪，在天上都好嗎？希望我現在做的一切，都能讓您放心滿意。」

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這是一本用溫柔筆觸描寫「家人」與「陪伴」的真摯之作——《我的日本爸爸》透過作者成為日本爸爸的照顧者真實故事，呈現出跨越血緣、文化的親情連結。在異國他鄉的日常中，一句問候、一頓便飯、一場生病的照顧，逐漸拼湊出一段比血緣更深的牽絆。讀完這本書，你會重新思考「家」的定義，也會感受到，一份真心的關懷，可以如何改變彼此的人生軌道。

●本文摘選自究竟／圓神出版出版之《我的日本爸爸》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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