為了不再一天到晚喊離職，「避免加班」就是我們的工作信念

為了不再一天到晚喊離職，下班就跟工作保持社交距離吧！本書將與你準時打卡下班、善用上班每分每秒的know how！學會建立團隊安全感、「因數分解」工作，不再讓工作搶走你人生的主導權。

文／金敃澈

【如何在六點準時打卡下班】

「你很常加班吧？」

「我通常六點就下班了。」

在我的職涯中，上面這段對話不知道重複過多少次。同樣的對話不知道重複了多少年，從我還是新人時一直到現在，這段對話從來沒改變，年復一年上演，而我的回答也總是讓人們感到吃驚。這確實值得驚訝，畢竟我還是新人時，每當看到前輩六點就準時下班，也非常手足無措。來到這裡之前我所待的公司，是個把凌晨兩點下班當家常便飯的小公司，所以六點下班的文化如地震般撼動了我整個人生。

是真的要下班嗎？我也可以走嗎？我是新人，也可以六點下班嗎？但這樣走掉，明天開會怎麼辦？大家都是在家裡想創意嗎？廣告公司不是要熬夜做創意發想的地方嗎？每天我看著前輩們下班的背影，獨自將內心的一百個疑問吞下肚。走過那段充滿疑問的新手時期，如今我也開始將六點下班這件事，設為本組最不容妥協的首要原則。

新調來我們這裡的人，沒待幾天就說：「組長，工作密度太高了……雖然我以前待的組也是一天到晚把好忙好忙掛在嘴邊，但我從來沒有忙成這樣過。」

我們是個無時無刻都在為了六點下班而拚命的團隊，他們會感到陌生也很正常，要熟悉這樣的地殼變動確實需要一些時間。但隨著時間流逝，對話的內容開始改變。

「我好像要死了，我們要這樣到什麼時候？」

「我昨天跟朋友講電話，我說工作多到快要死了，結果他問我：『那你週末得去公司加班囉？』我就跟他說：『沒有喔，我週末不上班喔。』他又問：『那你是每天都加班嗎？』我說：『沒有耶，六點就下班了。』結果朋友超無言，還懷疑我是不是真的很忙，我也太冤枉了吧！」

「呵呵，明明沒有加班，但六點下班回家後，卻累到連手指都動不了。」

「真的。我昨天回家後，直接在地板上躺了兩個小時，連吃飯的力氣都沒有。」

這也是為什麼我雖然六點下班，但平日沒事不會約人碰面的原因。通常到了六點，我一天的能量就會耗盡。而這似乎不是因為我年紀大體力差，因為新人也跟我說：

「組長，我到了六點就整個人累到不行。下班後感覺魂都飛走了。」

大家都是這種狀態，讓我覺得自己應該做點什麼。於是我問組員，上班時間大家放輕鬆點，保留體力慢慢把事情做完，偶爾加個班好不好。結果大家異口同聲地回：

「組長，你有時間想那些有的沒的，還不如多做一件事咧，快點啦。」

我們無法放棄六點下班，只能把每天傍晚六點設定為死線，將工作切成碎片，想盡辦法塞進每一天的工作時間裡。我們會一口氣安排七、八個需要長時間討論的會議，有時則會連續多天安排好幾個十分鐘的會議。如果有人說要晚上開會，我們會仔細分析行程表，看能不能擠出二十分鐘，把會議安排在白天。大家會重新安排、執行、整理自己的工作，不讓新的行程影響到既有的事。

過程中我們會無奈地嘆口氣，再趕緊去處理下一件事。之所以會這樣無奈卻認份，是因為大家知道每一場延後十分鐘的會議、每一個遲到的判斷、每一個不思進取的回應，都會成為加班的理由，對接下來的每件事產生蝴蝶效應。在每一天的上班時間裡若有任何一點妥協，就必定要加班。全體組員都把六點下班當成潛規則銘記在心，時時刻刻繃緊神經努力工作。

記得曾有一間公司舉辦社訓募集比賽，最終獲得第一名的那句話，突顯了我們這個團隊面對工作的態度，我也把它貼在我的辦公桌旁邊：日職集愛，可高拾多──對每天的工作投入更多愛與關注，便可提高做事效率，讓自己拾取更多收穫。

我們對工作投注大量的愛，朝著準時下班奔去。當然，即使這麼拚了，偶爾還是會遇到不得不加班的日子。加班已經夠委屈了，下班後還得跟一群醉漢搶計程車，真是苦不堪言。有時候，我們會在午夜帶著微笑跟對方道別，並相約幾小時後再見。有時我們需要週末加班，有時需要在下班後仍用通訊軟體討論到深夜。通宵的拍攝更是家常便飯，甚至要在剪接室裡坐到清晨才能離開。

廣告這份工作，本就無法避免上述這些狀況。只是我們小心翼翼，即使面對這些狀況，也絕不讓工作搶走生活的主導權。我們不是被工作牽著鼻子走，而是將控制權握在手裡。我們會自己判斷，若希望工作能順利進行，今天是否真的非加班不可？這是我的工作，而工作的主導權也應該掌控在我手上。

偶爾，隔壁的組長會偷偷跟我說：「聽說你們組的人昨天加班到很晚。」

我擔心他們不知加班到幾點，便跑去問了一下，得到的回答大多是：「我要把那個〇〇〇做完交出去，然後就走啦。」

如果是一個被工作牽著鼻子走的人，可沒辦法給出這種簡單的回答。那樣的人總會把重點擺在抱怨工作有多棘手、自己做得有多辛苦。可是上面那個回答可不一樣，那不是要讓組長知道自己有多辛苦，而是老實告訴組長，昨天發生了這件事，所以不得不留下來加班。這個答案讓我們知道負責這件事的人很有責任感，以及加班與否的主導權牢牢握在他手上。

遵守六點下班這個原則，並不代表即使有工作沒做完，還是一到六點就閃人，工作沒做完卻準時下班是不負責任的。這個原則也不是要大家為了在六點下班，工作就隨便虛應故事，那是一種無能的展現。沒有不負責任也並非無能卻能在六點下班，需要的是決心，是時刻都繃緊神經面對工作，每一刻都在尋找最有效率的方法、不讓工作入侵私領域的態度，是生活主導權掌握在自己手上的宣言。我們會加班，但我們明白為何要加班、明白加班代表什麼意義。不理解加班所謂何意的懵懂無知，必須在新人時期便徹底了結。這是我的工作，連我都不知道它何時會結束，那又有誰會知道？若工作的主導權不握在我手上，那又是在誰手上？

這就是我們把六點下班視為職場生活第一目標的原因。因為人生屬於我、我必須成為這段人生的主宰，如果我不這麼做，那麼工作便會厚顏無恥地占據主導之位。這會使私生活領域的自我悄悄崩塌，職場上的自我會堂而皇之地取代。我們一直以來都從很多不同角度、事例看到一些被工作主導的生活，那些生活看似充實、很有能力，實際上卻是華而不實的表象。

「我最近工作好多，一直在加班。」

仔細觀察會說這種話的人吧。乍看之下是在抱怨，其實經常是在用「加班」，來表達他們想凸顯自己多有能力、對公司多麼忠誠。畢竟，還有什麼比加班更能讓人有成就感？可是我們不該沉醉在虛假的成就感之中。

「我也不想加班，但實在是沒辦法。」

書名：《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》 作者：金敃澈 出版社：時報出版 出版時間：2025年4月22日

聽到有人說這種話，大家肯定都心知肚明，這可不是什麼沒辦法的事。過於鬆散的討論、太過悠閒的工作態度，或是不立即做出艱難的決定，刻意想在他人心中營造好人形象等，一點一滴累積起來，都會造成必須加班的結果。於是不知不覺間，「不得不加班」便可能成為職場如影隨形的標籤。想必大家都很清楚，人之所以會一直加班，其實是因為這個人自己選擇每天加班，而不是因為工作量太多。

我們必須記住。上班族的三大樂趣是薪水、午餐時間以及準時下班。前面兩點公司會顧到，但可沒有公司會注重準時下班這件事。準時下班應該由我，不，應該由我們、由所有人一起團結爭取才對。六點之後，看是要去喝酒、找朋友、運動、學烘焙還是發呆，都由自己決定。

時間一到，我們就該說聲「那我先走囉」並離開辦公桌。必須營造能讓大家說出這句話的氣氛，那把鑰匙雖然握在組長手上，但光靠組長一人是無法成就這種風氣的。團隊中的每一個人都必須在快到六點時擺出背水一戰的架式，時間一到就立即起身。假使我一個人無法帶起整個團隊的氛圍，還是能讓所有人知道我的態度，要瀟灑且果斷地讓大家看見「我把我的工作做完了，六點就要離開了」的態度。想主導自己的人生，這就是最低限度的條件。

●本文摘選自時報出版之《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡