股災害你心煩到睡不著？試試這10招，緩解你的財務焦慮！
財務壓力指的是，由於財務困難或挑戰而產生的情緒壓力和焦慮。為了減緩壓力帶來的挑戰，我們需要權衡生活方式，像是有效控制預算、計畫儲蓄和長期財務規畫，還需要增加收入來源、減少開支和適應不斷變化的金融環境。
●本文摘選自商業周刊出版之《財富喜悅：10週學會跟錢好好相處，踏上財富自由、身心平衡之旅》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
文／肯恩、瑪麗．奧科羅福爾
財務壓力指的是，由於財務困難或挑戰而產生的情緒壓力和焦慮。它可能是由最近的重大事件引起的，例如新冠疫情、近期通膨帶來生活成本高漲，或是由於個人事件引起的，像是裁員或離婚。這種壓力會導致焦慮、憂鬱和心理上的障礙、延伸出睡眠問題、人際關係緊張、生活品質下降，甚至對身體健康產生影響。
需要注意的是，每個人面對財務壓力的方式可能因人而異，可能會根據周遭的支持和其他因素做出不同反應，然而很明顯的是，財務壓力會對心理健康造成重大影響。
為了減緩壓力帶來的挑戰，我們需要權衡生活方式，像是有效控制預算、計畫儲蓄和長期財務規畫。此外，還需要增加收入來源、減少開支和適應不斷變化的金融環境。這些方法似乎難以理解且抽象，但親身經歷過後，我們知道即使面臨財務困難，仍然可以採取積極主動的方法，規畫財富喜悅的生活。
克服財務壓力和焦慮的十個可行步驟
你可以採取以下的步驟來克服財務壓力和焦慮。
步驟1：了解財務狀況
仔細盤點自己的財務狀況，就像去牙科檢查一樣。明知道不會很舒服，卻是保持健康的必要步驟。了解財務狀況的方法包括檢視收入、支出、債務和資產。實際上它也會讓我們知道下一步該做什麼，例如哪些債務是最緊急的，或哪些開銷是可以放棄的。
步驟2：與適當的人討論財務焦慮
與財務顧問、信賴的朋友或家人討論財務上的焦慮。他們能夠提供寶貴的意見、必要的支持和建議，就算只是當個聽眾，也能讓你思考自己的想法和感受。最近，我們與一個對自己的財務未來非常焦慮的人共進早餐。在談完她的財務和投資狀況後45分鐘內，她感到平靜許多。我們利用計算機試算，對她的投資回報做出了合理的假設，說明她以後不會有事，這讓她安心了不少。
步驟3：制定一個可以放心的支出計畫（又稱預算）
透過第一步了解財務狀況，接著就要制定一個可以放心的支出計畫，確定可以削減開支、賺錢同時花錢，或尋找增加收入的機會。
步驟4：設定財務目標
設定財務目標可以幫助我們保持動力和專注。如果身上背著5,000英鎊（約合台幣20萬）的信用卡債務，可以設定在未來十個月內還清這筆債務的目標。像是每月還500英鎊（約合台幣2萬元）。這會創造了朝目標前進的動力。
步驟5：建立緊急預備金
擁有緊急預備金可以讓人更有安全感，減少對意外開支的焦慮。一開始預留1,000英鎊（約合台幣4萬元）就夠。我們將在第五章〈掌握日常的財務狀況〉介紹如何更快地存到緊急預備金，以及存放的位置。
步驟6：查看帳單和訂閱支出
詳細列出帳單和訂閱的支出，看看是否有可以取消或減少的部分，如此便可多保留現金並減輕財務壓力。不過，留下的應是那些可以提高你的知識與幸福，或幫助你累積財富的項目。
步驟7：要求費率協商和折扣
你可以比較電話、網路或保險等帳單，要求更優惠的費率。不要怕要求折扣，貨比三家獲得更優惠的價格並不丟臉。我們最近打電話給汽車保險公司和商業保險公司，協商並獲得優惠。這些協商是基於會員酬賓方案和市場研究，讓廠商知道我們可以在哪裡買到更便宜的東西。
步驟8：考慮債務合併
債務合併就像第一次約會——你很緊張，不知道會發生什麼事，只是希望有個幸福的結局。但與第一次約會不同的是，透過債務合併，你可以選擇最適合的貸款方案——利率更低、條件更好、更易於管理的貸款。如果有多項債務，將它們合併為一筆貸款可以更容易管理並減輕還款壓力。但是，請確保在合併之前了解所有條款和費用。
步驟9：制定自我調適的計畫
維持個人的身心健康，可以讓人感覺更有彈性，更有能力去應對財務壓力。像是騰出時間運動、放鬆和參加喜歡的活動都可以。
步驟10：不斷進修
透過閱讀《財富喜悅》本書，你已經做到這一點。繼續下去就對了。另外，還有很多很棒的線上資源，例如我們的部落格和YouTube頻道等。學習最重要的目的是執行，這本書非常實用。總而言之，你採取的每個行動步驟，都將優先考慮生活中的財富喜悅，將快樂置於財富的中心。
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