說話不須天分，而是需要戰略！開口前，記得擬定好表達目標

為說話制定戰略，是為了將自己想說的內容確實傳達給聽者，事先確立說話目的，對詞彙、聲音、動作等做好詳細的規畫。（編按）

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文／千葉佳織

確立「說話目的」

►你想藉由說話達成什麼？

第一個原則是「確立說話目的」。除了無關緊要的閒聊，我們說話大多都帶有「目的」。在商場上，讓客戶購買公司的產品、採用自己的企畫、要求部下與客戶交涉……

有各種狀況。這裡所謂的目的，是指「想藉由說話達成的事」。目的清楚與否，說話的品質會有很大的差異。

書名：《說話的戰略》 作者：千葉佳織 出版社：先覺／圓神出版 出版日期：2025年1月1日

在KAEKA，我們會訓練學員，錄下自己說話的樣子，反覆觀看，從客觀角度找出問題。許多學員第一次看到自己說話的樣子都表示：「好像沒說到重點……」以為該講的都講了，但是看著影片中的自己時，卻又覺得「好像沒說到重點」「不知道想說什麼」。

我問他們：「你當時是想表達什麼？希望對方獲得什麼？你有思考過自己說話的目的嗎？」許多學員一時語塞：「我當時只想著『必須說點什麼』，完全沒想過目的……」

大家可能覺得「確立說話目的」是理所當然的，但其實，許多說話者只是一廂情願地認為自己做到了。

►為什麼「校長總是講很久」？

「校長總是講很久」，這應該是大多數人共同的記憶。根據學校老師透露，幾乎所有校長致詞都會超出預定的時間。當然，也有遵守預定時間、演講內容精采的校長。不過，大部分情況，講者之所以「講很久」，我認為是因為「缺乏目的意識」。

通常，定期性的場合，都有目的不明確的傾向。每月的全校集會、每年的入學典禮或畢業典禮……時間到了就要舉辦。像這類定期性的場合，常常都會忽略目的，不知道自己要達成什麼、想帶給聽者什麼。

「去年是這樣，今年也差不多吧。」一切比照過去，應付了事。不是只有校長，只要是定期性的場合，就很容易陷入這種情況。例如，朝會之類的小組例行會議、召集全體員工的大型會議、到客戶公司洽商，還有徵才活動上的公司說明、致詞也都是。

只要把事先想好的話說完就好，社會上充斥著這種因為「錯誤的成功體驗」，而忽略目的的會議。說話是一種「手段」，當它變成目的時，就不可能打動人心，充其量只是把時間填滿的「流程」。

另外，以校長致詞的例子來說，還有一種可能性是，因為沒有機會得到聽者的反饋。校長致詞，主要聽眾都是學生，台下應該沒有人會給予反饋。入學典禮或畢業典禮上，家長也不太可能聽了校長的致詞後給予反饋吧。在場的家長大多沉浸在孩子重要的人生階段，就算校長致詞沒有亮點，也不會有人要求改善。

看到這，你是不是覺得這也很像在說自己呢？在公司，或是與客戶談話，也很少有機會獲得具體的反饋。無論如何，開口說話之前，如果不先決定好目的的，就像短跑比賽不知道終點在哪裡。聽者也不知道會被帶往哪裡，莫名地感覺這條路很遠、很長，沒有終點。

換句話說，我們對「校長總是講很久」的共同認識，或許真的是「內容很長」，但更多的是因為目的不明確，所以「感覺講很久」，這才是真正的原因吧。

我的客戶中也有學校校長，他們來上課，就是希望提升自己的傳達力。基本上，我會請他們先釐清「說話的目的」。假設目的是「想勉勵學生用積極的態度迎接新學年」，相關的故事或報告的項目、內容等，都必須謹慎挑選。

►目的決定好了，溝通也會改變

所謂的「目的」，需要詳細到什麼程度呢？其實，只要自己能接受，抽象或具體都沒關係。

以我來說，抽象度高的像是「希望讓人覺得自己可以信任」「希望讓人覺得自己很有熱情」，這種以建立理想印象為目的，或是「希望對方很自然地在必要時刻想到KAEKA」「希望自己說的話能帶給別人勇氣」，這種就不是要留下印象，而是以提供價值觀或觸發行動為目的。

抽象的目的，也可以進一步設定具體的數字，例如，演講或講座結束後，「問卷調查希望有八成評價『非常滿意』」「演講結束後希望有十個人報名課程」。

我會依據狀況，調整目的的詳細程度，但重要的是，將自己覺得合理的目的轉化成語言。決定的時機，必須在「開口說話之前」。例如，正式簡報的幾週前、正式演講的幾天前，如果時間有限，臨上台前也沒關係。

但切記，一旦開始說話，就沒有時間思考目的了。每次說話都要設定目的，確實很辛苦。但是，有了目的和達成目的的念頭，我們會更注意自己的溝通方式是否適切，克制自己不能想說什麼就說什麼，這也是重視對方的態度。設定目的的好處之一是，我們可以藉機回顧自己的表現。

來KAEKA的學員，我們都會讓他們看或聽自己說話的錄影或錄音，詢問他們的感想。一開始，幾乎所有人都很排斥回顧。但是，因為已經設定好目的，就必須確認自己說的話是否達成目的，衡量達成度。而為了衡量達成度，徵詢聽者的意見不可或缺。

如果得到與自己預想相符的反饋，也就是達成目的，你的精神面會更加強大。因為這個成功體驗，關係著無可取代的自信。

常有人問我：「如何才能更有自信地說話？」

我認為，唯有確實地累積達成目的的經驗，才能建立自信。我自己每次都會在開始說話之前，先設定好目的，事後也會確認是否達成。如果不能完美達成，便反思檢討有什麼不足之處，向旁人聽取反饋。

若能完美達成，那自然很開心，我還會蒐集聽眾的感想並記下來。到現在，我仍然時常想起過去得到的讚美。我就是用這個方法幫助自己培養自信，相信「自己也有打動人心、改變他人行動的能力」。相信讀者們也能找到適合自己的方法。為了實現自己的理想、志向，或是為了提升說話的精準度，無論是為了什麼，第一步都必須「確立說話目的」。這就是「說話戰略」的起跑線。

●本文摘選自先覺／圓神出版之《說話的戰略：一生受用的思考與技術》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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