當孤獨與疾病、傷害或羞恥有關，與人重新建立連結是修復身心的重要調節方式

這個世界沒有不帶著傷的人，困境和痛苦也是人生過程的一部分。這些負面遭遇不僅改變了我們的日常生活，更撼動了人們的心理狀態。我們或許無法忘記經歷過的一切，但可以重置、重啟，並重建一個更堅強的人生。不再執著受過的傷，而是讓自己開始好好療傷，才有復原向前走的機會。如何處理痛苦和困惑，決定了我們的未來會成為什麼樣的人。（編按）

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文／克里斯多夫・威拉德

從孤獨到共鳴：如何透過與人連結修復身心

經歷創傷之時與之後，我們最需要他人的陪伴。但許多看不見的創傷—特別是與疾病、傷害或羞恥有關的傷痛—無形中切斷了我們與他人的聯繫。

書名：《有一種傷害叫成長》 作者： 克里斯多夫・威拉德 出版社：時報文化 出版日期：2025年3月25日

比方說，隨著我母親病情加重，她的世界變得越來越狹隘，我的世界也是如此。

我可以跟別人談到她的病況嗎？能透露多少？什麼時候說，又該怎麼說？每當有人將我生活中的這部分與他們圈子裡的人分享時，我都有種被侵犯的感覺，也感到更加孤立；有時這件事不該由他們來說，有時他們講的也不是我的真實經歷。對此，我學到許多人已然發覺的教訓：壓力和創傷會暗中搞破壞，以令人心碎的方式侵蝕我們的人際關係。

打破孤立，與人重建連結

創傷讓人感到被孤立，而過度孤立又會進一步加劇創傷。疾病和傷害不僅拉開了我們與外界的物理距離，而這些經歷所帶來的情緒反應也讓我們難以與他人產生連結。

至於虐待關係，本質上就是刻意讓我們陷入孤立無援的境地，縱使脫離受虐困境多年，那種羞恥感依舊令人想要封閉自己，與世界隔絕。

面對創傷時，我們的言行舉止往往會有所改變。有些人的語調會變得平淡許多、動作較小，臉部表情也較少。為什麼？這是因為不想被注意到，以降低再次遭受創傷攻擊的風險。或者，有些人會用具攻擊性的言語和行為，藉此抵禦潛在的攻擊者。我經常想到一句格言：「不若花朵般纖柔，而如炸彈般脆弱。」這句話或可反映出在創傷面前，有人選擇擁抱溫柔的力量，有人的反應則很激進。

身陷真正的危機時，我們必須辨識出可能造成危害的人事物，好知道自己究竟是要攻擊還是逃跑。因此，在創傷壓力下，我們無法換位思考，為了自我保護，我們會變得更加以自我為中心，這樣做反而使我們更加焦慮和憂鬱。為了維護自身安全，我們會關閉同理心與給予他人第二次機會的能力，甚至更容易察覺到身體的不適。

這些反應雖然很正常，完全可以理解，卻也會讓我們與家人、伴侶、朋友、同事發生衝突或選擇逃避他們，嚴重破壞我們與對方之間的關係，也讓我們難以信任別人。最後，我們會變得更加孤立，長久下來可能會嚴重影響身心健康。為了保護自己在關係中不受傷害，我們不是退縮到自己的小世界裡，不然就是矯枉過正，例如充滿攻擊性、害怕被他人拒絕或批評。這啟動了我們每個人內心都會有的自我批判，讓我們陷入羞恥的漩渦，並在需要人際支持時變得更加孤立。

戰勝孤獨的科學

創傷會令人感到孤單，有時甚至就真的讓我們變成孤身一人。當壓力荷爾蒙皮質醇過多，使催產素的受體受阻時，我們就難以產生安全感。催產素是一種神經激素，能帶來安心、安全與依戀的感覺，並幫助我們解讀臉部表情和情緒、理解他人，建立同理心和信任。

另一方面，孤獨感與孤立感會導致體內另一種神經激素「皮質醇」濃度上升，健康狀況不佳、壽命縮短，都與皮質醇失調有關，而高濃度皮質醇就像抽菸或肥胖一樣有害健康，容易引發焦慮、憂鬱、成癮行為等問題。

健康的共同調節會形成共享的安全感：我對你發送安全訊號，你就會感到安全，反之亦然。但這需要付出一定的努力。隨著時間過去，我們會如我同事黛比‧達納所說的那樣，與他人建立「安全的調節節奏」。一開始，你需要別人協助才做得到，不過只要多加練習，你就能自行調節，最後還能進一步將這種能力傳遞給他人。

共同調節的例子不勝枚舉，譬如大家在體育賽事中齊聲歡呼、觀眾在音樂會上大合唱、喜劇表演現場眾人哄堂大笑......等。在這些行為中，每個人都在同步分泌多巴胺和血清素。又比如在更小的範圍內，當我們跟朋友或家人圍坐在桌旁聚餐、與心理師一對一晤談、和同事相處，或是發自內心對收銀員真誠微笑，都是在進行共同調節。

就連寵物也能成為共同調節的對象，牠們的陪伴能讓我們感到平靜，因為牠們可以作為我們外部的「戰或逃」反應機制。當然啦，我們也希望能和孩子及其他我們關愛的人互相支持、穩定彼此的身心，一起共同調節。

創傷後成長大多發生在社群裡，在那裡，我們可以透過他人的見證、支持與共同調節的能量來治癒創傷。創傷就像小感冒，能隨著時間自行痊癒，但若和其他人一起療癒傷痛，便更不易留下疤痕或持久的心理創傷。社交神經系統能創造出一個良性的正向循環，更多信任帶來更多的連結，而這又與幸福、蓬勃發展及身心健康密切相關。

最近的研究證實，情緒、心情與行為都具有感染力，科學家稱之為「人際神經生物學」。有些是從「鏡像神經元」的運作機制切入，探究我們是如何透過每秒上千種微表情，進行情緒上的交流與相互影響；有些則以「集體神經系統」的觀點，解釋這種系統能使我們與他人同步調節或失調，影響我們的思維、情緒和行為。透過練習，我們可以啟動、活化社交神經系統，促進自我連結與內在療癒，進而培養「安全的神經覺」。

●本文摘選自時報文化出版之《有一種傷害叫成長：穿越創傷與黑暗，重拾韌性的療癒練習》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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