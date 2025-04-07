琅讀金句／拿自己的日常，去比較別人在社群上精挑細選的片刻，其實毫無意義

【琅讀金句】 有許多人不是用社群媒體來讓自己感覺良好，而是提醒自己有多少人比我們更好。事實上，你用來比較的對象會故意炫耀腹肌，在度假時擺拍，親吻他們的伴侶，展示他們擁有的一切極棒的事物和成就。但大部分時候，他們坐在馬桶上滑手機，開車上班，辛苦養育孩子，擔憂自己的存款，因吃太多冰淇淋而胃脹──你知道，正常人百分之九十八的時間都在應付這些。大多數情況下，你是在用你的日常生活，跟那些人們選擇在社群媒體上向世界展示的極少數時刻進行比較。

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停止「比較」，為自己感到自豪──比較，是強大的能量和幸福殺手。

我總是拿自己和別人比較。即使對象是陌生人。我覺得每個人都把一切整理好、安排妥當──除了我。我告訴自己，我永遠無法擁有想要或渴望的東西，我會永遠孤單一人，因為我不是那種能得到自己想要的東西的人。我不像其他人那麼幸運；我不聰明，不夠漂亮，也不夠風趣。──寶拉，四十六歲

啊，比較。低自尊由它構成。我不確定有誰能逃脫，女士們。你可能知道得過於清楚了。看到某個人，一個網路上的人、同事、你最好的朋友、電視上的名人、街上的陌生人時，你會從他們身上找出某件事來跟自己比較。有時你會拿他們現在擁有的東西、現在正在做的事情，和未來將會擁有的東西與自己比較。

你有意無意地說服自己，他們有一些你沒有的東西，他們是那種你永遠無法成為的人。無論他們擁有什麼，都是有定數的，並不屬於你。並且，你覺得自己很糟糕，或特別希望自己能達到那個人的位置。

舉一個恰當的例子：我最好的朋友艾咪有一段完美的婚姻。她和丈夫在一起二十年了，兩人決定不生養小孩，同時把跟對方的關係放在第一順位。他們成熟而充滿愛意地解決分歧，在他們身邊，你就知道他們彼此深愛至極。這對我來說，實在是前所未見。

我有一段旁人眼中「合格」的婚姻。我帶著傷痛走入這段婚姻（我的第二段婚姻），同時經歷了一些糟糕的事，這並不是什麼祕密。我和丈夫有兩個上小學的孩子。看起來有點特別，對吧？我覺得那是一段極好的婚姻──在這段婚姻中，我們不斷努力過得更好，但有時候，當我看到艾咪的婚姻，我覺得自己的婚姻並沒有那麼好：他們給彼此留下的愛的短箋、他們創造的祕密語言，以及每週從不略過的約會夜晚時不時喚醒我內心的自我批評。我所聽到的是，我應該擁有他們所擁有的，我還不夠努力，我不是一個夠好的女人或妻子，我的婚姻還不夠好。

在這個要有更多、要成為更多、要做更多的世界上，「比較」可能是一個真正的大獲全勝者。

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本書以爽快犀利的文字，剖析人們在日復一日自動導航的人生裡不自覺陷入的盲點，提供具體練習和解方，包含72個自我提問，引導讀者覺察、接受真實的自己，擊退棲息在我們腦中那個老是破壞我們幸福的小惡魔。正是這些隱而未察的習慣與盲點，讓你一再陷入自我毀滅的循環。

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