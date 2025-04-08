你的成長過程是「被嚇大」的嗎？經常製造恐慌話語將對孩子造成不良影響

以為所做的一切都是對孩子好，卻可能在不知不覺間傷害了他？放下焦慮控制，孩子才能長出自己的能力。（編按）

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文／Sawa醫師

父母「製造恐慌的話語」，會對孩子造成不良影響

打造能讓孩子真正感到放心的場所是很重要的一件事。從另一個角度來說，則是希望父母不要因為「不放心」而試圖控制孩子。

書名：《父母不焦慮，孩子好教養》 作者：Sawa醫師 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2025年4月1日

許多家長經常會對幼童說：

「你不乖的話，我就要把你丟在這裡喔！」

「你不○○的話，鬼（警察、很凶的阿伯或其他）會來抓你喔！」

事實上，會說「要把你丟在這裡」的家長，幾乎不會真的把孩子丟著就走；大人也知道，根本不會有鬼跑來抓小孩。

但是，感受性強、天真無邪的孩子並不了解這些。利用這種會製造恐慌的話語來控制孩子，只會讓孩子在不知不覺中逐漸累積心理負擔。而且，光是利用不安和恐懼來約束孩子，並不能讓他明白「為什麼不能這樣做」。

就算孩子漸漸長大，還是有不少家長會用「說謊會被警察抓走喔」、「說這種話會沒朋友喔」、「不努力念書，以後會變成沒用的大人」……之類的話語來煽動不安和恐懼，試圖控制孩子的行為。

也許是因為不少家長都是這樣被嚇大的，所以沒有多加思考，就對自己的孩子脫口說出同樣的話。年紀越小的孩子，越覺得父母是無可替代的存在，因此利用製造恐慌來控制孩子，還算是十分有效的方法。但長此以往，很可能會養出嚴重缺乏安全感的孩子。

「製造恐慌的話語」會影響孩子的認知和行為

長年在父母恐嚇下長大的人，所受到的影響往往比我們以為的更深。比方說，許多孩子都對父母這句無心的話語難以忘懷：「你要是……的話，就沒有人要跟你一起玩喔！」

一般而言，人類大約在十歲左右開始進入青春期。從發展心理學的角度來看，青春期的孩子最在意的是「自己在社會中是怎樣的存在」、「自己在別人眼裡是怎樣的人」。

「在意他人目光」是發展過程中再正常不過的現象。但從小就在「你就是因為這種個性，才會沒朋友」等話語中長大的人，一旦遇到不如意或挫折，往往傾向做出負面解讀，認為「因為我是這種人，所以才會沒朋友」。

各位家長，你是否曾對孩子說過「你再這樣下去，長大後會變成沒用的人」之類的話？有些人的性格原本就偏內向、怕生或文靜，不擅長交朋友；每個人的行為和溝通方式也都會因性格和發展特徵而有所不同。

實際上，前來就診的孩子裡，有不少是在班上有點獨來獨往、找不到自己的容身之處，或是對溝通能力沒有自信的人。但就算在目前的班級裡交不到朋友，或是對自己的溝通能力沒有自信，也未必會一直這樣下去。

明明已經為人際溝通而煩惱了，要是父母還在一旁落井下石的話，更會讓孩子深信自己真的是沒用的人，甚至越來越抗拒建立人際關係。父母在不經意間製造的恐慌，會對孩子未來的人生造成不良影響。此外，一個人若是長年受制於父母製造的恐慌，等到他自己成為父母後，也往往傾向於利用恐慌來控制孩子。

如果你也會不經意地對孩子說出製造恐慌的話語，請先反思一下，看看自己「是否曾想藉由製造恐慌來控制孩子」，進而察覺自己過去的行為。只要這麼做，自己的言行舉止就會逐漸改變，對待孩子的方式也會有所不同。

有些父母會因為察覺自己過去的行為而感到不安，或是覺得虧欠孩子，但是請放心，「察覺」就是最重要的一步；只要有所覺察，就能改變行為。教養方式隨時都能改正，所以也別忘了誇獎一下能察覺過失的自己喔。

【醫師媽媽的叮嚀】別因為擔憂而控制孩子

●本文摘選自究竟出版／圓神出版之《父母不焦慮，孩子好教養：醫師媽媽教你穩住自己，讀懂孩子的真心話》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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