琅讀金句／人都有歲月與機會，而歲月與機會一旦經過便再不復返
【琅讀金句】人都有歲月與機會，而歲月與機會一旦經過便再不復返。能夠身在現實，卻又偶爾讓現實引你回顧過往，不是件美好的事嗎？雖則回憶使人哀愁，但比起專注於機械式的日常繁瑣以及前方或許永遠不會真正降臨的困難，偶爾緬懷緬懷過往豈不挺好？
種種微不足道的小事，便累積成了一生。都是小事，為何會時刻恐懼擔憂呢？為什麼愈近的事物愈難看到？你是否有勇氣做對的事？感人肺腑、暢銷全球的小說《像這樣的小事》，是一部關於希望、無聲勇氣，和人性同理心的故事。俯仰之間，喚醒讀者良善與改變的可能性。
一九八五年愛爾蘭冬天，大寒肆虐。幾週後到聖誕節期間，煤炭商人比爾‧費隆忙得焦頭爛額。冰凍的小鎮裡，只有三種人得以自由出入鄰舍前後門：神父、醫生、運煤炭工人。一個冷冽清晨，當比爾親自為當地修道院送煤炭時，他意外發現一名衣衫不整、赤腳的女孩被鎖在煤倉裡……
我們究竟是習於受苦，還是乾脆視而不見？有時候，真正的故事並不想被人述說。作者克萊爾・吉根，出身於愛爾蘭，她寫得不多，也不常發表文章。但評論家、讀者和書商都注意到了。這雖然只是一本小書，作者筆下的小鎮範圍也很小，卻細節豐富，語言純樸，接近完美。習慣了艱苦的生活時，人可能沒有能力去偏離常態，因此，一場道德偶遇下的良心危機，贏得全球書迷熱烈的回響。長達廿五年寫作生涯，克萊爾・吉根總共只發表近十四萬字，集結成五部作品，被翻譯超過三十五種語言。儘管她的作品很少，卻被編入學校教學課綱，並贏得了許多獎項和獨立書商的熱情追隨者。
《像這樣的小事》全書共四萬字，作者寫了將近十年。麻雀雖小，卻是個雞蛋與高牆的故事，兼具普世及警世棈神，二○二一年出版後，成為里程碑的代表作。
【編輯推薦】
你人生中做過最重要決定的瞬間是什麼時候？已經過去了，還是尚未發生？潛伏在日常中的無聊和再無新意，是否馴服了我們甘願伏於平凡的生活？書中主角比爾在一個夜裡，這樣想著：「一切不會重來。」比爾在回憶中佐以過去發生的種種，試圖說服自己，與其不願意正眼看當下或是抱怨未來一如往常，緬懷美好會讓焦躁得到平息。但當比爾發現自己再也無法假裝沒看見、假裝被欺騙，改變，就此悄悄發芽茁壯，準備破土而出。不能說比爾確實在日後所做的決定之中展顯了正義，但是他為了實現念想而提出的勇氣和決心，確實值得讀者思考沉澱。
●本文摘選自時報文化出版之《像這樣的小事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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