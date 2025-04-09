琅讀金句／人都有歲月與機會，而歲月與機會一旦經過便再不復返

種種微不足道的小事，便累積成了一生。都是小事，為何會時刻恐懼擔憂呢？為什麼愈近的事物愈難看到？你是否有勇氣做對的事？感人肺腑、暢銷全球的小說《像這樣的小事》，是一部關於希望、無聲勇氣，和人性同理心的故事。俯仰之間，喚醒讀者良善與改變的可能性。

一九八五年愛爾蘭冬天，大寒肆虐。幾週後到聖誕節期間，煤炭商人比爾‧費隆忙得焦頭爛額。冰凍的小鎮裡，只有三種人得以自由出入鄰舍前後門：神父、醫生、運煤炭工人。一個冷冽清晨，當比爾親自為當地修道院送煤炭時，他意外發現一名衣衫不整、赤腳的女孩被鎖在煤倉裡……

我們究竟是習於受苦，還是乾脆視而不見？有時候，真正的故事並不想被人述說。作者克萊爾・吉根，出身於愛爾蘭，她寫得不多，也不常發表文章。但評論家、讀者和書商都注意到了。這雖然只是一本小書，作者筆下的小鎮範圍也很小，卻細節豐富，語言純樸，接近完美。習慣了艱苦的生活時，人可能沒有能力去偏離常態，因此，一場道德偶遇下的良心危機，贏得全球書迷熱烈的回響。長達廿五年寫作生涯，克萊爾・吉根總共只發表近十四萬字，集結成五部作品，被翻譯超過三十五種語言。儘管她的作品很少，卻被編入學校教學課綱，並贏得了許多獎項和獨立書商的熱情追隨者。

《像這樣的小事》全書共四萬字，作者寫了將近十年。麻雀雖小，卻是個雞蛋與高牆的故事，兼具普世及警世棈神，二○二一年出版後，成為里程碑的代表作。

【編輯推薦】

你人生中做過最重要決定的瞬間是什麼時候？已經過去了，還是尚未發生？潛伏在日常中的無聊和再無新意，是否馴服了我們甘願伏於平凡的生活？書中主角比爾在一個夜裡，這樣想著：「一切不會重來。」比爾在回憶中佐以過去發生的種種，試圖說服自己，與其不願意正眼看當下或是抱怨未來一如往常，緬懷美好會讓焦躁得到平息。但當比爾發現自己再也無法假裝沒看見、假裝被欺騙，改變，就此悄悄發芽茁壯，準備破土而出。不能說比爾確實在日後所做的決定之中展顯了正義，但是他為了實現念想而提出的勇氣和決心，確實值得讀者思考沉澱。

●本文摘選自時報文化出版之《像這樣的小事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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