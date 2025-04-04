再也無法活出理想？接受人生的每個事件，才能實踐真實自我

這是你的迷惘嗎？懷疑自己過往至今的努力，是否正確；明明一切都依自己所想所望，卻感覺不到快樂。不安是每個人都會有的問題，最菁英的人也會自卑、想要隱藏自己的陰影。但陰影是你最大的資產，也是創造力、自我接納的真正力量。（編按）

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文／菲爾．史塔茲

「理想世界」不過是幻覺

我們的文化否認現實的本質，承諾你能夠活在理想的世界，在那個理想世界裡，一切都來得容易，可以避開不愉快的經驗，也總能隨時獲得滿足。更糟的是，文化還暗示我們，如果你沒能活在理想的世界，就是你自己的問題。其實，所謂的理想世界不過是幻覺，不管它讓你感覺多有希望，它其實並不存在。

老實說，你的人生經驗一點都不理想，你真正體驗過的才是真實，你所渴望但並未體驗過的不是真實。簡單來說，現實的本質如下：

• 人生包含了痛苦與逆境。 • 將來充滿不確定性。 • 無論要達到哪種成就，都必須做到遵守紀律。 • 你並不特別。不管你怎麼做，都無法避開上述的人生面。 • 以上的情況永遠不會改變。

另外還有愛、喜悅、驚喜、超越、創造力等，但這些永遠不會單獨發生，而是與上述五點息息相關。

書名：《從低谷突破》 作者：菲爾．史塔茲 出版社：三采文化 出版日期：2025年3月28日

在日常生活中，好像總是有些人生活一帆風順，不會遭逢逆境，媒體把這些人推到我們眼前—他們擁有完美的身材，日子過得無憂無慮，對自己該走的人生道路也很有把握，從不缺少愛或情感呵護，生活充滿著安全感。這些人好像有能力把人生的負面要素都消滅殆盡，而這種力量讓他們顯得很特別。廠商在行銷產品時，承諾會讓我們加入這群人的行列。我們都感受到同樣的壓力，以為得讓別人相信我們是當中的一分子。無論是不曉得下一餐在哪裡的可憐孩子，還是坐擁六間豪宅的超級富豪，都承受著同樣的壓力。當每個人都把幻想當成真實時，幻想就宛若真實。

然而，唯有別人才能讓幻想成真。在你的人生中，你會發現自己沒辦法冒險。你不知道該怎麼做決定、將來的財務狀況未卜、臉上又添了一條皺紋，也沒時間好好教養孩子，人生無法事事都掌握在手中。這樣沒什麼不對，這些都是活著會有的感受。問題在於我們的文化把上述那類人定為標準，使我們以為要活得有尊嚴，就必須成為那種人。一旦發生了負面事件，就覺得是發生了不應該發生的事，明明是再尋常不過的人生經歷，卻覺得自己失敗透頂。

有其他路可走嗎？即使人生充滿衝突、不確定性、失望，你仍有辦法培養自信，覺得自己很不錯嗎？你做得到的，但你必須換個角度思考。第一步是，要體悟到人生是個過程。我們的文化讓我們忘了這個事實，還給了有害的暗示，使我們誤以為自己能活出完美的人生，並就此停留在完美的一刻。由優越人士組成的理想世界，有如一張快照或明信片。但將完美的一刻凍結在時間中不過是天方夜譚。真實的人生是個富於變化與深度的過程。完美的幻境是一張圖像，膚淺又死氣沉沉，只是這類的圖像很吸引人，因為當中毫無一絲混亂。

真實地活著往往十分痛苦，即使如此，我們也寧願選擇真實地活著，你該如何重新訓練自己做到這點？關鍵就在於這個我們抗拒的事實：人生是由事件構成。

要接受人生，唯一的實際做法就是接受每個構成人生的事件。事件之流從未停歇。宇宙的驅動力正是透過人生事件而揭露在我們眼前。為什麼我們會抗拒這個事實？因為接受這個事實，會令我們置身於一個無法盡善盡美又無從預測的世界，沒人知道接下來會發生什麼事，這個既神祕又令人害怕的事實，也讓我們感受到自身渺小，無法掌控世事。

完美的幻境暗示著我們可以超越事件之流，但那是靈性上的死亡，因為唯有發生事件，我們才能接觸到活躍又有意義的宇宙。假如命運是由一連串的事件編織而成，要達到心理上的健康，就要擁有能懷抱熱忱接受自身命運的能力。

處理人生事件就像當個好家長，光是現身、出席還不夠，更要具有觀點，並且備好一套工具。沒做好準備，就無法有建設性地處理事件。為什麼做好準備的人少之又少呢？因為人們往往希望事件，尤其是壞事件，永遠不會到來，他們以為理想世界真實存在，以為可以活在輕鬆的世界裡，每天玩樂透。在我們的文化中，很少人會為人生事件做好充分的準備。

在觀念上做好準備，你就能扭轉負面事件的意義。有了具體的觀念，你對事件的感知也會有積極的改變。這套世界觀如下。

• 負面事件本來就會發生。 • 負面事件存在，不表示你有問題。 • 在負面事件中，總是有改變的機會。 • 比起取得理想的結果，培養靈性技能其實更加重要。

沒人知道自己將來會面對什麼逆境，但不管哪種逆境（比如誤解、遺棄、風險、衝突、失去等），上述觀念都能協助你處之泰然，允許你退開一段距離，辨認事件的屬性，讓事件的價值高過於其直接細節，變得可以歸類。舉例來說，遭到遺棄能教你學會培養一套技能，讓你在情感上更獨立。不過，如果你無法為事件歸類，就看不出其價值了。你只希望事情趕快過去，急著把它完全拋在腦後，於是到頭來，你什麼也沒學到。辨認事件的類別，就算只是簡單地稱為負面事件，也能讓自己成為充分利用、而非被事件利用的人。

我們最好把事件給你的教誨看成靈性技能，而非心理技能，這樣一來，就會覺得那是有意義的宇宙透過人生事件（尤其是負面事件）來觸動你。你可以藉由這些靈性技能的協助，從日常事件中找到意義，跟宇宙產生連結。

實驗看看吧，下次當你面對負面事件時，請運用這套觀念，觀察自己的感受。只要保持開放的胸襟並且定期這樣做，就會開始體會到事件具有的重大意義。你的所有體驗將有所改變。訓練自己把事件當成導師，就能把真實的體驗化為觀念的根基。

這就是人類生命的目標。

●本文摘選自三采文化出版之《從低谷突破：40年精神科權威史塔茲的療癒之道》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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