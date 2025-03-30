老年是最精彩的時光，以樂齡居家整理找回最舒適的生活空間

不裝潢、不搬家，讓人生和居家空間翻新升級的整理提案。順手又好維持的習慣養成，逐步打造喜歡又順眼的空間。透過整理，了解到對自己而言各項事物的優先順序，更能清楚知道需要什麼和欠缺什麼。整理家中空間，其實也是整理人生。（編按）

●本文摘自幸福文化／讀書共和國出版之《帶來好運的家：有錢人的家都這樣整理！幫超過10,000人重整生活的空間規劃術，當家成為喜歡的樣子，人生就會是理想的樣子》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／鄭熙淑

把自己擺回第一位的樂齡居家整理

其實，從整段人生歷程來看，老年時期是最精彩也最舒適的時光。年輕時，為了忙著照顧孩子，根本沒時間為自己而活，等到孩子都長大獨立後，才終於有了屬於自己的時間。如果懂得從新的觀點看待人生，這段時期才是重新整理居家空間，並真正享受生活的大好時機。

書名：《帶來好運的家》

作者：鄭熙淑

出版社：幸福文化／讀書共和國

出版時間：2024年11月11日



我強烈地體會到，「整理」對於準備與享受樂齡生活的重要性。回顧一路走來的人生，重新發現那些被推延的夢想、興趣，並且意識到可以創造空間實踐這些事，讓自己的樂齡生活過得更精彩。

年輕的時候，為了賺錢養家、照顧子女，只能別無選擇地投入忙碌的生活。在根本不夠用的時間裡，免不了一直略過所有關於「自己」的事，更遑論精心為自己準備一個空間。

然而，現在是時候將自己從人生課題解放，花更多時間專注於一直以來被擱置的內在價值與生命意義。或許一開始會覺得這段過程有些令人不知所措、尷尬，但隨著時間一久，自然就能在量身打造的空間裡，好好為自己設計新的生活，並與自己進行更深入的溝通。

因此，老年時期的居家整理，不單是物理上的過程，更是內在整理與重生的時間。尤其是在與另一半告別後、獨自一人生活時，難免就會陷入寂寞與憂鬱的情緒之中。這種時候，其實可以試著透過將自身所處的空間，重新改造為溫馨、方便的過程，迎來使人生煥然一新的關鍵轉捩點。

如果能夠藉由整理，好好回憶過去，而不是被從前的時光禁錮，好好尋找希望，而不是沉溺於無謂的迷茫，自然就會發現一直以來未曾覺察的自我，並且重新設定餘生的目標，找回對未來的期待。空間整理成為充滿生命力與有意義生活的一部分。即使上了年紀，我也希望各位能夠好好珍惜屬於自己的空間與時間，度過更精彩的樂齡時光，而不再只是專注於照顧孩子們。既然如此，關於樂齡生活的空間整理，具體上又該從何做起呢？或許個人喜好不盡相同，但可以把握幾項重要原則。

樂齡族的重要整理原則

第一，安全。這是此時最該優先考量的事，身體的靈敏度與機能可能因為老化降低，因而導致各種危險情況。未經整理的空間，除了造成活動與日常生活的不便，稍有不慎就會變成風險因素。因此在空間整理時，務必將「安全」視為安排動線與物品配置的首要考量。

家具的部分，也建議盡量挑選低矮的物件，並配置於安全的位置。建議把門檻拆掉，避免發生絆腳的情形，並在臥室、浴室設置扶手。另外，為了預防火災，務必養成正確使用家電的習慣，同時選擇不易翻覆的家具。讓長者能夠在晚年獨立生活，是這段時期居家整理的目標。

第二，便利性。哪怕是再簡單的日常生活，也可能面臨困難；因此，物品的配置建議要以方便取放與保存為優先，並且將廚房用品都更換成輕量的產品。同時，重點在於增加廚房與浴室等主要生活空間的使用效率，方便備餐、洗衣、洗澡等日常活動。

調整收納空間的高度，並增加把手的設計，盡可能減少生活的不便。雖然附滾輪的移動式產品很方便，但一不小心就會造成跌倒的意外，因此在優先考量機能性的同時，也千萬記得仔細評估這些物品的安全性。

第三，清潔。乾淨、整潔的空間能有效防止細菌滋生，同時也有助於維持身體健康。平靜、舒適的空間，不僅能減輕壓力，更能帶來情緒的穩定。為了保持通風，請不要將物品堆在窗邊並時常敞開窗戶。假如獨力打掃有困難，不妨考慮使用智慧型掃地機或尋求外部協助。

第四，溝通。經過整理的空間，有助於老人家更加順利地進行社交生活與溝通。將緊急聯絡資訊貼在冰箱門等顯眼處，一來是方便隨時求助，二來也讓人可以更放心地享受與朋友、家人、鄰居相處的時光。

年紀愈大，孤獨與孤立感也會愈強烈，尤其是在行動不便時，甚至還會出現憂鬱症的徵狀。因此，更應該創造能促進與親朋好友、左鄰右舍交流與溝通的空間，避免社交孤立的情形。多加利用公共空間或戶外空間，創造享受聚會或活動的機會，並準備好可以隨時與定期交流的人見面或進行社交活動的環境。

第五，自尊感與成就感。老人家跟年輕人一樣重視自尊感與成就感，整理與布置空間的過程，正是適合發揮自身能力並藉此獲得成就感的大好機會。此外，有效打理自己的空間也能提升自尊感，感受樂齡生活的多采多姿。

關於樂齡生活的空間整理，必須將心理、物理等多層面的問題列入考量。井然有序的空間，對於樂齡族的獨立生活與維持生活品質也有所幫助。為自己打造一個可以享受健康美食、陽光與新鮮空氣的環境吧！

專為樂齡生活設計的物品整理法

完成空間的整體規劃後，讓我們來看看選擇與整理物品的具體方法。

1.選擇舒服的家具與單品。盡量選擇可以舒服坐臥的家具。購買時，務必確認該款椅子或床的設計，不會對肌肉與關節造成壓力。選擇簡單又實用的設計，而不是華麗的家具或物品；選擇操作簡易的產品，而不是功能多又複雜的產品。至於抽屜或層架，建議選擇附把手、扣環的產品，盡量減少使用的難度。

2.考量方便性與能見度。根據使用頻率或功能分門別類，盡量將物品置於容易拿取，以及方便掌握東西放在哪裡的位置。將使用頻率最高的物品擺在最顯眼的地方，不常用的物品則收納在後方或箱內，避免不必要的混亂。記得要將手機、遙控器、保健食品、眼鏡、助聽器、柺杖等必需品擺放在身邊。

3.保持家中物品的整齊，避免發生跌倒、滑倒等對安全造成威脅的情況。只留下必要的物品，丟掉無用的東西。建議在較低的位置預留充足的收納空間，避免發生將重物置於高處帶來的不便。

4.確保家中動線的暢通。避免凌亂的物品阻礙日常生活的動線。由於經常發生老人家被散落在四周的藥瓶絆倒的意外，請將每天需要的物品擺放於安全的位置。明亮的空間比昏暗的空間更容易找到東西，建議可以使用易辨性高的大字標籤與明亮的燈光。

5.不要隨便貶低情感價值。對於老人家來說，過往的回憶是極為珍貴的人生片段。妥善保管蘊藏回憶的物品，並勇敢斷捨離不需要的物品。

機能性與便利性是為樂齡生活整理物品的關鍵，當體力與記憶力隨著年紀的增長而下降後，正是需要好好整理物品的時機，讓自己的日常生活變得更加簡便、安全。對樂齡族來說，現在雖然已經少了年輕時期的活力與青春能量，卻反而擁有一種獨特的生命力。樂齡族是靈魂充滿生命智慧與經驗的長者，他們生活的空間也該得到應有的尊重。

●本文摘自幸福文化／讀書共和國出版之《帶來好運的家：有錢人的家都這樣整理！幫超過10,000人重整生活的空間規劃術，當家成為喜歡的樣子，人生就會是理想的樣子》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡