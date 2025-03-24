用概數報告可以嗎？與其精準到個位數，以大概數字表達更能高效溝通

在韓國三星任職近20年的資深經理盧泫兌，回想起自己還是職場新人時，還不懂得數字的重要，只用模稜兩可的形容詞回覆主管，導致同樣問題來來回回。經過多年工作累積和自我精進，盧泫兌體悟到，任何事情的開始與結束都有數字，只要懂得量化問題，就能高效解決問題。 後來，他提出簡單4步驟的「數字工作法」，輕鬆掌握「理解、邏輯、解說」的3大核心能力，從企劃、分析、決策到報告，讓自己和團隊的效率，都比別人快10倍。培養「先用數字思考」的習慣，就能更快做出精準的判斷，成為善用數字分析、解決問題的一流人才。（編按）

●本文摘選自采實文化出版之《解決問題快10倍的數字工作法：韓國三星經理教你4步驟用數據思考，從企劃、分析、決策到報告都事半功倍，獲得賞識和成就感》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／盧泫兌

運用概數，溝通更高效溝通的三種情況

平時在表達數字時，會細緻到鉅細靡遺嗎？是否會將那些既繁瑣又複雜的數字記錄在筆記本上，以便在報告時使用？當你將今年的投資金額從億位數到個位數逐一報告時，聽者是否曾經皺起眉頭呢？

準確傳達數字當然重要，但這並不意味著每次都需要如此。有時候，適當省略細節，僅用大概的數字來表達，反而更加有效。然而，先前的文章中一再強調數字需要準確計算、反覆確認和準確報告，現在提到用大概的數字是什麼意思呢？

書名：《解決問題快10倍的數字工作法》 作者：盧泫兌 出版社：采實文化 出版時間：2024年12月26日

這並不矛盾。檢查、整理和正式報告的數字，依然需要保持準確，因為錯誤的數字可能導致一切陷入混亂，並帶來負面影響。然而，在實際傳達數字時，有時候大致的數字反而能滿足對方的需求，並提升溝通效率。

例如，在控管「規模或範圍」時，與其準確到個位數，提供大概的數字就已經足夠。以韓國人口數為例，根據2019年的統計，韓國人口總數為51,667,688人。但我們在談及人口數時，通常不會逐字報出這八位數字。原因是，除了出生和死亡率是變動較高的指標，7,688人只占總人口的0.2％，比例極低；即便是66萬7,688人，比例也僅約為1％。因此，回答「約5,200萬人」就已足夠。

在業務中也是如此。像銷售量、生產量、投資金額或經費等複雜的數字，無須精準到個位數，只提供大致的數字就能滿足對方的需求。例如，假設你的組長已經知道過去五年的年均投資金額約為3,500億韓元，那麼當組長提出相關問題時，你可以模擬可能的對話情境：

Q.你認為，今年度的投資金額大約是多少？

如果被問到這樣的問題，千萬位數以下的金額可以省略不提。雖然完整說出來並非錯誤，但這樣的回答既低效率又缺乏敏銳度。在這種情況下，任何低於總金額1％的細節數值都可以忽略，這樣反而更符合報告的精準，也更有重點。

A. 我認為，今年的投資金額大約是3,500億韓元。

這樣的回答已經非常恰當。如果組長進一步詢問細部金額，屆時再提供精確數字也不遲。此外，以下幾種情況，只需要使用簡單的概數，就能達成有效溝通：

當對方想大致了解大小或規模時

這類情況通常涉及投資規模、銷售規模或腹地面積等項目，尤其是在會議剛開始或某項計畫報告的初期階段，經常會收到這類問題。此外，若在會議中傳遞新資訊，使用大概的數字回答即可，無須過於細緻，也不必提及先前會議中的資訊。

Q. 這次新簽約的A工廠，規模大概有多大？

A. 總面積為128,900平方公尺，相當於18個標準足球場的大小。（每個足球場面積為7,140平方公尺）

概數適用於數字過大且複雜的情況

實務人員在討論、分析並整理數字時，確實需要將每一位數字都精確填寫，但在口頭報告時，並非每個數字都需要這麼精確。以下是2019年三星電子所公布的平澤工廠投資計畫：

投資計畫為133兆韓元，其中60兆韓元將用於擴充生產設備。

如果將這樣的報告改為「在133兆xxxx億xxxx韓元中，將有60兆xxxx億xxxx韓元用於擴充生產設備」，這樣能夠準確傳達訊息嗎？由於數字太大，聽眾需要更多時間才能理解其中的重點，而無法迅速掌握關鍵資訊。

被問到未準備好答案的情況

當會議中被問到未預料到的問題時，我們該如何應對呢？如果手邊沒有資料，且準確數字無法立刻回想起來，雖然可以說「我會在會後再確認並回報」，但如果已經知道大概的數字，儘管不夠精確，也應該馬上提供回答。這樣可以使會議進程更順利，且能更快做出決策。

Q. 目前A型號庫存還有多少？

A. （這個問題有點突然，記得大約是650到750件之間）大約700件。

Q. 原來如此，庫存在1,000個以下的話，進行這項計畫應該就沒什麼問題了。

總結前述，如果在公司裡經常聽到別人對你說「再大概一點，不要算太細」或是「再粗略一點」，那麼在符合前述三種情況時，就放心用大概的數字，自信地報告吧！

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