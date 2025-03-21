越想做出正確決定，卻往往更容易犯錯？以反脆弱心智讓思維更強韌

如果想要成為解決問題高手、不鑽牛角尖、突破困境、跳脫慣性思考，最好隨時擁有大量的心智模式，才能應付各種突如其來的狀況。思考「反脆弱」，在不穩定的情勢中釐清膠著，練習以客觀角度思考，不再落入思考盲點或被別人牽著鼻子走…… 誤中學習，與時俱進。（編按）

文／蓋布瑞．溫伯格、蘿倫．麥肯

減少出錯，做出好決策

或許你沒意識到，你每天做的決定有好幾十個。不論是個人或工作上，當你做這些決定時，通常想做出正確的決策，而不是犯錯。然而，因為這個世界很複雜，而且持續在改變，想要一直都做對決策，通常是困難的。你會不斷面對陌生的狀況，通常還伴隨著大量的選項，而正確答案總是要到事後才會看得清楚。

19世紀德國數學家卡爾．雅可比（Carl Jacobi）經常說：「反向，永遠反向思考。」他的意思是從反向的角度思考一個問題，可以開啟新的解答和策略。例如，大部分的人是從賺更多錢的角度投資金錢，反向則是從不賠錢的角度投資金錢。

假設想要吃得健康，直接的方式是建立一套健康飲食的方法，也許可以自己選擇食材在家料理；相對地，反向的方式則是避免不健康的選項，你可能還是外食，但只挑選比較健康的選項。

「反向思考」（inverse thinking）的概念可以幫你在面對挑戰時做出好決策。對的比較多，反向就是錯誤少一點。心智模式是一套可以幫你錯誤少一點的工具，是更有效探索複雜世界的概念。如同序言提到，心智模式來自各種特定的學科，但是有很多模式在各自的領域之外，具有更高的應用價值。當你要解決眼前發生的狀況時，如果可以運用這些心智模式幫你做決定，就可以減少出錯機會。

以體育界為例，在網球運動中，「非受迫性失誤」（unforced error）的發生不是因為另一個選手產生失誤，而是選手自己判斷錯誤或產生失誤所造成。例如，把一個簡單的球打到網子上就是一種非受迫性失誤。打網球若想要錯誤少一點，在球場上就需要少犯一點非受迫性失誤；想在做決定時錯誤少一點，你就需要少犯一些非受迫性失誤。

這還可以運用在哪些地方呢？非受迫性失誤雖然是來自網球的概念，但是在任何狀況裡，當出現可以避免的錯誤時，就可以用來作為一種比喻。烘焙時把湯匙當成茶匙；約會時不小心留下了不好的第一印象；決策時沒有考慮到所有的選項，都屬於非受迫性失誤。開始檢視你的周遭，將會發現它們無所不在。

不過，非受迫性失誤並不是做出錯誤決定的唯一形式。基於當下所有的資訊而做出認為是最好的決定，事後來看也很容易變成錯誤的決定，這是因為事情本身即具有不確定性。無論你多麼努力，但由於不確定性，做決定時還是可能會出錯，而且比你所預期的更頻繁。你所能做的是，時時刻刻都運用健全的判斷和技巧，做出最佳決定，努力在歷程中減少非受迫性失誤。

另一個改善思考的心智模式稱為「反脆弱」（antifragile），這是金融分析師納西姆．尼可拉斯．塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）在同名的書籍裡所探討的概念。他的說法是：有些事情會因衝擊得到好處，當這些事情處在不穩定、隨機性、失序、壓力源、風險和不確定性時，會茁壯成長。然而，即使這些現象無所不在，卻沒有精確的字詞形容脆弱的相反意義，姑且稱為「反脆弱」。

書名：《超級思維》 作者：蓋布瑞．溫伯格、蘿倫．麥肯 出版社：采實文化 出版時間：2025年2月13日

反脆弱超越彈性或堅強，彈性會抵抗衝擊，並維持相同的狀態，反脆弱則會變得更好。

就像面對經濟衝擊，反而讓你的投資組合反脆弱；同樣地，在面對新的決定時，也會讓你的思考反脆弱。如果你的思考是反脆弱的，那麼當你從錯誤中學習，並與周遭人、事、物互動時，它就會跟著得到改善。和在健身房運動一樣，你活動肌肉和骨頭，讓它們長得更強壯。我們想藉著幫助你把心智模式納入每日的思考，而逐漸找到與特定狀況相符的正確模式，以改善你的思考過程。

當你閱讀完本書時，會有來自幾十個學科、超過三百個心智模式浮現在你的腦海裡，迫不及待在適當的時機出現。你不需要是網球專家或金融分析師才能獲得這些概念的好處，你只需要了解它們廣泛的意義，適時加以運用。如果你持續且正確運用這些心智模式，你的決策將會變得錯誤少一些，或者反向來說，對的多一點。

這就是超級思維。

●本文摘選自采實文化出版之《超級思維：【暢銷經典版】跨界、跨域、跨能，突破思考盲點，提升解決能力的心智模式大全》。

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