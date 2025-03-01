「為什麼你變了？」婚後發現另一半不理解我該怎麼辦？
文／朴藝真
愛情，是需要兩人一起解開的習題
無論你是什麼模樣，都有資格擁有愛與歸屬。
續的關注，並努力接納著我，期待與我共同迎接未來。然而，當我們對彼此的態度 產生變化時，也代表這段關係的持續終將面臨考驗。」
「如果和他在一起，我身上所缺少的那塊就能被滿足。」
「他的想法和我相似，我們一定能開心地和平相處。」
相信每個人決定與另一半結婚時都是抱持著期待。在選擇結婚對象時，往往是基於對方擁有自己自幼便重視的特質，或是價值觀相近。而另一種情況，則是選擇能夠補足我們所缺乏的部分。正如德瑞克斯所說：「家庭組成的典型方式是男性與女性相遇並結婚。他們為何選擇組成家庭？因為希望能利用彼此在生理、情緒、社會上的資源，彌補各自的弱點。」
根據研究顯示，已婚者平均擁有較多的經濟來源，較重視安全、情緒穩定、生活習慣規律，甚至壽命也較長。與戀愛中的情侶相比，夫妻間的性行為次數更多，性生活的滿意度也更高。
然而卻在結婚後，發現另一半無法完全理解或接納自己的需求。原本期待能夠接受並彌補自己不足的配偶，卻在某些時候反過來攻擊自己的弱點。
「你為什麼這麼沒耐性？」
「你為什麼不及時做好準備？」
如此一來，原先自己所缺乏的部分仍無法得到滿足。諷刺的是，結婚前令人著迷的一切，卻成為親密關係中可能引發衝突的根源。換句話說，自己是基於各方面的喜好而選擇了對方，但正是這些喜好，讓兩人之間產生了矛盾。
若想變得幸福，另一半也必須感到幸福
由於母親的外遇，民洙的父母離婚了。他的童年大多是與父親一起度過的，每當他與親近的人建立關係時，總是暗自擔心對方會隨時離開他。因此，即使只是暫時無法見到對方，他也會感到焦慮不安，甚至懷疑對方背著自己劈腿。
幸運的是，民洙遇到了深愛他的人並結婚，但他的疑心病並未因此改善。他會在對方睡著時偷偷翻看手機，查看她在社交媒體上和誰交談。民洙的另一半發現後非常生氣，他一邊哭泣，一邊哀求對方的原諒。
「因為我太愛妳了，我是因為害怕失去妳才這麼做的。」
像不像八點檔連續劇或感情談話節目中，經常出現的對話呢？這是企圖利用另一半來填補自身缺點的經典案例。
阿德勒曾說：「人們總渴望那些能幫助自己維持優越地位，並彌補缺陷的人來愛自己。」希望對方能解決自己未被滿足的需求與內心的空虛，並且還要按照我們的想法行事。這是因為長久以來，你我仍被內心的缺憾左右著。
然而，若抱持這樣的態度，雙方便無法真正肯定和接納彼此。因為無意間很可能會說出違背本意的話，讓關係更加疏遠。即使我們確實尊重並愛著對方，但如果沒有確實表達出來或以錯誤的方式表現，對方仍然感受不到愛。
當對方沒為自己做某件事，或是拒絕了某些請求，我們會感到需求未被滿足，並產生責備、受傷、憤怒等情緒。這種時候，我們不僅不會安慰對方，反而可能大肆挑剔對方的缺點，或將自己的憤怒合理化，認為這一切都是對方的錯。正如民洙的例子，他以自己的焦慮來合理化對伴侶的不尊重。
阿德勒還表示：「請不要崇拜或輕視你的伴侶，應以平等的態度愛著對方。不要期望對方能達到連你自己也無法達到的完美。你愛的不是天使，而是女人；你愛的不是幽靈，而是男人。請不要將自己看作孤立的個體；如果對方未視你為這段關係的一部分，那麼，也別成為只接受、不付出，或僅付出卻不求回報的一方。」
有些夫妻因歧見甚深，在婚姻諮商的過程中，甚至產生「究竟我們是怎麼一路走來的？」疑惑。他們之所以還能忍受，是因為仍對對方抱有一絲期待。儘管彼此之間的矛盾不斷，卻仍未分手，代表還有試圖改善彼此關係的意志。那麼，對於這樣的婚姻而言，是否有解決辦法呢？
與相愛的人修復關係的練習
首先，請在彼此協議之下訂定婚姻守則。這是為了能互相尊重、共同生活而制定的公約。例如：
◇即使正在生氣，也必須聽完對方要說的話。
◇無論在何種情況下，都不能大呼小叫、使用暴力。
◇不刻意攻擊對方的疏失。
◇不侵犯對方的私人領域。
◇每週與雙方父母通話一次。
●本文摘選自悅知文化出版之《你不必成為任何人：給即將或正值30世代的你，無條件接納自我的阿德勒心理學》
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