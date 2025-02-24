琅讀金句／不要花力氣懷疑自己，你的人格已經固定，很難再變成一個別人喜歡的樣子

【琅讀金句】 到了現在這個年紀，我發覺很多事情都靠兩個字：「心態」。這兩年「內耗」兩個字很紅，就是你花了很多精神力氣去思考、處理、消化自己心裡的問題卻沒有一點好處或效果， 就像一台機器運轉了半天卻一點產出都沒有。很多時候我們以為這是所謂的反省，其實你就是在內耗自己。 與其糾結對方為什麼已讀不回、不喜歡你，不如想成他覺得自己配不上你；與其想知道他為什麼對你陰陽怪氣，不如都把它歸因於他嚴重便祕；與其試圖讓對方聽懂人話，不如放棄溝通。你可以說這種「精神勝利」有意義嗎？非常有意義，越大你會越發現你的精神很珍貴，要花在讓自己快樂的地方，不要花力氣懷疑自己，你的人格已經固定了，很難再變成一個別人喜歡的樣子。 所以，你現在不准想了，去鏡子前面告訴自己：「我很棒，我值得一切美好的事物，和一桶胖老爹炸雞。」

「不想努力」是一種共享的情緒，你知道努力可能不會帶來太多回報，於是事與願違，生活得畏畏縮縮。然後我們崩潰了，但崩潰是好的，它有助發洩心中那股矛盾的氣，你才能找回理智。

然而清醒之後，我們終於放下了某些執念，也認清了一些很殘酷的事實；最後我們振作，因為明天一直來一直來，你終究需要面對和度日。

所以請每隔一段時間、三不五時就擁抱你不想努力的那一面，當你想對生活耍賴的時候，要知道你真的可以擇日再說、偶爾發瘋，因為辜負眾望的你也很可愛。

【編輯推薦】

《今日宜（不）努力》是一本為現代人帶來喘息空間的書，適合那些總是被「努力至上」價值觀壓得喘不過氣的人。作者透過幽默詼諧的筆調，顛覆「成功＝拼命努力」的迷思，鼓勵我們適時停下腳步，接受自己的平凡與倦怠。書中提供「90個解決人生Emo的不內耗練習」，為每日多補充一點的力量和勇氣。「選擇不努力」有時也是一種深思熟慮的勇氣。如果你曾為了不夠努力而內疚，這本書或許能給你一種溫柔的釋放與理解。

●本文摘選自時報出版之《今日宜（不）努力：讓你有擇日再說，辜負眾望的勇氣之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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