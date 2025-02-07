琅讀金句／聰明花錢才存得到錢！打破消費盲點的心理學指南

《金錢心理學》由心理學與行為經濟學大師丹‧艾瑞利與從律師轉行為作家傑夫‧克萊斯勒聯手撰寫，以詼諧生動的方式探討我們如何做出花錢決策，以及這些決策背後的心理機制。書中描述人們在金錢使用上的非理性行為，例如：為何同樣省600元，在不同情境下卻會有不同選擇？為何刷卡比掏現金更容易讓人失控消費？為何我們願意為奢華度假花大錢，卻為免費停車位浪費時間？這些日常現象其實與我們的大腦運作方式息息相關。

作者透過幽默且深入淺出的分析，帶領讀者理解金錢決策中的錯誤與盲點，並提供實用的理財建議，涵蓋預算規劃、信用卡消費、房屋買賣、退休儲蓄等面向。金錢不僅影響我們的財富狀況，還決定了我們對時間、職涯、人際關係及快樂的價值判斷。這本書將幫助讀者更有意識地管理財務，讓金錢真正為生活帶來幸福。

編輯推薦

錢與我們的生活息息相關，影響著我們的選擇、價值觀與快樂程度，累積財富也是我們一生追求的目標之一，本書深入剖析對金錢的錯誤認知，幫助我們更理性地花錢與儲蓄，看得過程會對自身的金錢決策有更深刻的反省。書中舉例豐富探討各種消費行為，讀來輕鬆有趣，也提供具體可行的改善建議。

●本文摘選自天下文化出版之《金錢心理學：打破你對金錢的迷思，學會聰明花費》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！