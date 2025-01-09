不想再當普通人？菁英之所以成功，是因為願意堅持的好習慣

文／少毅

成為自己想要的樣子，需要刻意練習

書名：《所謂時間管理，就是選擇性放棄》 作者：少毅 出版社：圓神出版 出版時間：2020年5月1日

朋友在某知名的大公司上班，幾乎天天喊累。每次見面時，他都會發出同樣的感慨：「同事們都太強了，真不知道他們是如何做到這麼自律的。」

他的意思就是──你感覺他們生活中的每一件事都並行不悖，安排得極有條理，就算遇到了什麼困難，他們也能很快找到解決方案。真是人比人，氣死人。

他的話讓我想起一位成功人士。他接觸過許多優秀的人，那些人雖然有著不同的國籍，使用著不同的語言，但是接觸久了就會發現，這些被稱為「菁英」的人士，身上很多氣質都異曲同工。

哪怕他們之前學習的領域、受到的教育千差萬別，但是在他們背後，似乎有一種看不見的魔力，將他們的氣質指往同一個方向。無一例外，他們都是目標感很強，懂得如何規畫自己人生、分配自己時間，並且堅定地知道自己要什麼的人。

而現實社會當中，大部分人都是什麼樣的呢？在假日裡，大部分人都是這樣度過的：好不容易醒了，卻賴床老半天。滑手機、看影片，穿衣服起床時就已經九點了。等一切都收拾妥當，已經到吃午飯的時間。吃完午飯又有點想睡去睡個午覺，起來接著上網一直到半夜，最後撐不住了睡著。第二天因為焦慮，就在心裡暗暗發誓：「明天開始，我一定要好好努力。」

其實，不必為此感到難受，這是大多數人的本能。為什麼大多數人做不到像菁英人士那樣自律，是因為你還不具備成為「菁英」的條件。

有一種有趣的說法：「考試的本質不是測試你的知識，而是測試你的能力。」考試最大的好處是，它可以透過這種模式，有效率地篩選出「菁英」，像是勤奮的人、時間利用率高的人、善於學習的人。

你看到的那些能力超群的學霸和菁英們，其實只是比我們更有「時間利用率思維」而已。這並不是多麼高深的科學，透過一定程度的訓練，我們也能掌握這樣的能力。

《音樂心理學》雜誌曾刊登過一個實驗：某音樂組織遴選出二十四名二至六歲的兒童，對他們進行刻意訓練，培養他們的「絕對高音」，很多孩子經過一年或者一年半就達到了「絕對高音」。稍微有點音樂常識的人都知道，擁有「絕對高音」的人是極少數，他們一般都被稱為天才，被認為是擁有天賦異稟的人。這個令人驚訝的實驗結果，是二十四名孩子都具備了「絕對高音」的能力，這個實驗證明了普通孩子刻意訓練也能成為高手。

其實，菁英人士有條不紊的生活方式並不是突然獲得的，就像具備「絕對高音」的普通孩子，他們都需要刻意練習。

該如何像菁英人士那樣有條不紊地管理時間，進行刻意練習呢？首先，要把那些可做可不做的事情，慢慢變成必須要做的事情。我們不必一口氣達成，但一定要有自我約束的意識。

其次，我們要把每天必須要做的事情慢慢變成自己的生活習慣。堅持每天都做一次，直到我們適應這種生活模式為止。

最後，當我們對某件事情越來越熟的時候，我們可以嘗試學習一樣新東西。

在刻意練習的過程中，不僅僅靠意志力，更依賴好的方法。我們要對自己手上的事情進行科學的分析和計畫，然後不停地嘗試和選擇，直到我們找到最好的方法。堅持三五年之後，你會發現，自己已經把很多人都拋在身後了。

關於堅持，最好用的莫過於「最小可持續原則」，它是持續按照一種方式，一以貫之地堅持。比如像我一樣用日程表規畫工作，用筆記保存工作紀錄，這樣堅持一兩年，累積的優勢是很驚人的。

世上很多人都在羡慕別人的成就，但羡慕後就沒有了下文。他們並沒有想到，世界上大多數人都是普通人，之所以能脫穎而出，就是因為他們有超人的耐心和毅力，肯花時間訓練、學習、累積，所以最終能修成正果，成就了自己非凡的人生。

●本文摘選自圓神出版之《所謂時間管理，就是選擇性放棄：上萬人成功驗證，時間規畫師的八大精簡法則》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！